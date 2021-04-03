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Новини Коронавірус і карантин
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Київських роботодавців штрафуватимуть за недотримання карантину в офісах, - начальник ГУ Держпродспоживслужби Рубан

Київських роботодавців штрафуватимуть за недотримання карантину в офісах, - начальник ГУ Держпродспоживслужби Рубан

У Києві в межах посилення карантину штрафуватимуть роботодавців за недотримання протиепідемічних правил у закритих приміщеннях, де працюють люди.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні основне завдання – зменшити мобільність населення, не допустити в організованих колективах скупчення перебування в закритих приміщеннях. Бо ми сьогодні фіксуємо щодня антирекорд захворюваності, смертності серед людей саме в організованих колективах, які уникають протиепідемічних заходів у закритих приміщеннях", - зазначив Рубан.

За його словами, з боку влади Києва з понеділка буде жорсткий моніторинг організованих колективів у закритих приміщеннях.

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"Будуть уже наполягати із застосуванням відповідних нормативних актів щодо обмеження роботи деяких організованих колективів. Адже ми минулого тижня моніторили організовані колективи. На жаль, 85% колективів працювали в повному обсязі, в приміщеннях не дотримуються дистанції, режиму носіння масок. Тому ми будемо штрафувати таких роботодавців щонайменше на 34 тис. грн. Що стосується невиконання протиепідемічних заходів, то будемо направляти правоохоронні органи для вжиття негайних заходів", - сказав Рубан.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19541) Рубан Олег (113) штраф (1870) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Правильно. По цілому Світі треба добити той ненависний середній клас. Бо вони себе вважають силою та можуть вчити своїх дітей самі, а не вчити в школі правильним речам. Не хочуть, щоб їх діти виростали рабами. Нічо. Примусить пандемія. Батьки будуть жебраками, а їх діти будуть віддалено вчитись .
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04.04.2021 00:07
+4
Буде ходити бидло по офісах і обілечувати платників податків !
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04.04.2021 00:38
+3
Фото з Ради ми теж бачили, коли їх штрафуватимуть?
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04.04.2021 00:31
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Правильно. По цілому Світі треба добити той ненависний середній клас. Бо вони себе вважають силою та можуть вчити своїх дітей самі, а не вчити в школі правильним речам. Не хочуть, щоб їх діти виростали рабами. Нічо. Примусить пандемія. Батьки будуть жебраками, а їх діти будуть віддалено вчитись .
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04.04.2021 00:07 Відповісти
Київських роботодавців штрафуватимуть за недотримання карантину в офісах, - начальник ГУ Держпродспоживслужби Рубан - Цензор.НЕТ 5807
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04.04.2021 00:09 Відповісти
Нагадує зробимо їх разом.
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04.04.2021 00:12 Відповісти
НА КАРАНТИНЕ -
Київських роботодавців штрафуватимуть за недотримання карантину в офісах, - начальник ГУ Держпродспоживслужби Рубан - Цензор.НЕТ 7079
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04.04.2021 00:46 Відповісти
этого юдея рубана скоро начнут бить не по паспорту а по морде ...

погромов им видать захотелось, скотыняки .....
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04.04.2021 19:10 Відповісти
Фото з Ради ми теж бачили, коли їх штрафуватимуть?
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04.04.2021 00:31 Відповісти
Буде ходити бидло по офісах і обілечувати платників податків !
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04.04.2021 00:38 Відповісти
На втором году эпидемии для многих работодателей это, как гром среди ясного неба.

Ну или как первый снег зимой для водителей.
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04.04.2021 00:39 Відповісти
Борьба за конституционные права с слугами народа вот до чего мы дожили. А несвидомым ждунам треба знати сначала по конституции черезаычайное положение а потом уже штрафы
Житомирский суд ( Судья Янчик) 9 февараля отменил штрфы за маски на этом основании. Влада узурпаторив це наш ворог . Хай жеве конституция,Слава Укрини, смерть ворогам.
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04.04.2021 05:08 Відповісти
Правильно,а за одно проверьте сан книжки,все ли работают по трудовой,не платиться ли зп.в конвертах,а так же все ли впорядке с налогами.
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04.04.2021 06:38 Відповісти
Все запреты это инструменты для стрижки баранов, а у людей самоуправление основаное на
моральном праве,репутации и договоров между собой, а не на инструкций от пастухов . Анархия это жизнь без чиновников как у староверов, в артелях, и других груп по интнресам.
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04.04.2021 07:36 Відповісти
Або як в Сомалі.
У нас до чого ближче?
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04.04.2021 09:22 Відповісти
а мусоров будете утырки штрафовать за то, что авакинскуя быдлота не соблюдает правила карантина в мусарнях?
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04.04.2021 07:41 Відповісти
Кто вы такие, чтобы лазить по офисам, уроды
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04.04.2021 08:10 Відповісти
Зеленая плесень нашла еще один золотой ручеек. Заработают еще на одну куртку Степанову. Рвачи-обдолбыши у власти, ппц.
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04.04.2021 09:11 Відповісти
Камер по Києву дофіга. При надходженні хворого в лікарню- ідентифікувати. Носив маску- допомагати. Не носив- вручати екземпляр конституції, закони про чп і всю ту муть про яку пишуть московські тролі- і везти назад додому
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04.04.2021 09:26 Відповісти
каждые 2 часа намордник менял? Стерильный? Ватно-марлевый? Идентифицировать, конституцию тебе в руки, штраф в зубы и своим ходом из больнички
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04.04.2021 09:58 Відповісти
Зашевелилось змііне кубло))

Відсутністю маски людина створює проблеми іншим. А незаміною- лише собі
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04.04.2021 10:13 Відповісти
аргумент так себе)) нахрена мне твои вирусы налипшие и летящие во все стороны с твоего намордника, змей)
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04.04.2021 10:31 Відповісти
Я завжди поважаю думки інших людей. Безпека понад усе, але багаточисельними дослідженнями доведено, що маски жодним чином не можуть підвищити цю безпеку. Крім того той вірус дуже розрекламований. Ми бачимо країни, де взагалі немає масочного режиму та карантину і там захворюваність та смертність від ковід меньша ніж в країнах де рекламують пандемію. Це все дає підстави сумніватись в правдивості даних про захворюваність та небезпеку.
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04.04.2021 13:57 Відповісти
 
 