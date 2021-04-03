Київських роботодавців штрафуватимуть за недотримання карантину в офісах, - начальник ГУ Держпродспоживслужби Рубан

У Києві в межах посилення карантину штрафуватимуть роботодавців за недотримання протиепідемічних правил у закритих приміщеннях, де працюють люди.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні основне завдання – зменшити мобільність населення, не допустити в організованих колективах скупчення перебування в закритих приміщеннях. Бо ми сьогодні фіксуємо щодня антирекорд захворюваності, смертності серед людей саме в організованих колективах, які уникають протиепідемічних заходів у закритих приміщеннях", - зазначив Рубан.

За його словами, з боку влади Києва з понеділка буде жорсткий моніторинг організованих колективів у закритих приміщеннях.

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"Будуть уже наполягати із застосуванням відповідних нормативних актів щодо обмеження роботи деяких організованих колективів. Адже ми минулого тижня моніторили організовані колективи. На жаль, 85% колективів працювали в повному обсязі, в приміщеннях не дотримуються дистанції, режиму носіння масок. Тому ми будемо штрафувати таких роботодавців щонайменше на 34 тис. грн. Що стосується невиконання протиепідемічних заходів, то будемо направляти правоохоронні органи для вжиття негайних заходів", - сказав Рубан.