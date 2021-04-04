МОЗ розробляє пакет для реабілітації пацієнтів після COVID-19, - заступниця міністра Микичак

Міністерство охорони здоров'я працює над тим, щоб забезпечити фінансування реабілітаційної допомоги пацієнтам, які перенесли коронавірус в амбулаторних і стаціонарних умовах за фінансування з держбюджету, тобто через Національну службу здоров'я України.

Про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, на початку року наказом очільника МОЗ Максима Степанова була створена робоча група міністерства з напрацювання реабілітаційного постковідного пакета НСЗУ.

"Пацієнт супроводжується насамперед сімейним лікарем. Тобто коли він виписався зі стаціонару чи закінчив лікування амбулаторно, він постійно є на супроводі сімейного лікаря, який знає всі його проблеми й знає, якої допомоги пацієнт потребує. Відповідно, сімейний лікар дає скерування в той чи інший стаціонар, навіть не чекаючи, поки НСЗУ буде окремо пакет фінансувати, тому що в нас працюють лікарні різного спрямування. Окрім того, ми працюємо над тим, щоб санаторії системи МОЗ могли також надавати відповідну допомогу", - повідомила заступниця міністра.

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Представниця НСЗУ Христина Петрик зазначила, що відомство наразі вивчає міжнародний досвід щодо постковідної реабілітації.

"Не маючи порядку і не маючи доведених протоколів лікування, ми не можемо закуповувати цей обсяг допомоги, тому що потрібно визначити, яким цей обсяг має бути. Тут потрібно багато даних, на основі яких ми зможемо оплачувати постковідну реабілітацію. Наразі ці дані збираються. Якщо пацієнт потребує, наприклад, психіатричної допомоги, то консультацію у психіатра пацієнт може отримати або за амбулаторним пакетом, або за патентом психіатричної допомоги. НСЗУ оплачує такі звернення. До психіатра можна звернутися без направлення. Таке звернення також буде безоплатним", - розповіла вона.