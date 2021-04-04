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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ розробляє пакет для реабілітації пацієнтів після COVID-19, - заступниця міністра Микичак

МОЗ розробляє пакет для реабілітації пацієнтів після COVID-19, - заступниця міністра Микичак

Міністерство охорони здоров'я працює над тим, щоб забезпечити фінансування реабілітаційної допомоги пацієнтам, які перенесли коронавірус в амбулаторних і стаціонарних умовах за фінансування з держбюджету, тобто через Національну службу здоров'я України.

Про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, на початку року наказом очільника МОЗ Максима Степанова була створена робоча група міністерства з напрацювання реабілітаційного постковідного пакета НСЗУ.

"Пацієнт супроводжується насамперед сімейним лікарем. Тобто коли він виписався зі стаціонару чи закінчив лікування амбулаторно, він постійно є на супроводі сімейного лікаря, який знає всі його проблеми й знає, якої допомоги пацієнт потребує. Відповідно, сімейний лікар дає скерування в той чи інший стаціонар, навіть не чекаючи, поки НСЗУ буде окремо пакет фінансувати, тому що в нас працюють лікарні різного спрямування. Окрім того, ми працюємо над тим, щоб санаторії системи МОЗ могли також надавати відповідну допомогу", - повідомила заступниця міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні зафіксовано 13 738 нових випадків COVID-19, 258 осіб померло, понад 5,5 тис. госпіталізовано

Представниця НСЗУ Христина Петрик зазначила, що відомство наразі вивчає міжнародний досвід щодо постковідної реабілітації.

"Не маючи порядку і не маючи доведених протоколів лікування, ми не можемо закуповувати цей обсяг допомоги, тому що потрібно визначити, яким цей обсяг має бути. Тут потрібно багато даних, на основі яких ми зможемо оплачувати постковідну реабілітацію. Наразі ці дані збираються. Якщо пацієнт потребує, наприклад, психіатричної допомоги, то консультацію у психіатра пацієнт може отримати або за амбулаторним пакетом, або за патентом психіатричної допомоги. НСЗУ оплачує такі звернення. До психіатра можна звернутися без направлення. Таке звернення також буде безоплатним", - розповіла вона.

карантин (18172) МОЗ (5399) реабілітація (327) COVID-19 (19765) Микичак Ірина (55) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Мнения разработчиков разделились.

Одни выступают за экологический бумажный пакет с ручками из бичёвки,

а их противники категорически настаивают на дешевом пакете типа "маечка" из целофана
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04.04.2021 01:11
+2
Ахаха, істерички думали, шо їхні постковідні синдроми в терапії лікуватимуть, а їх - к психіатрам направляють, зате безкоштовно.
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04.04.2021 01:22
+1
Потеплішало. Треба куртку на щось інше міняти...
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04.04.2021 07:20
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Мнения разработчиков разделились.

Одни выступают за экологический бумажный пакет с ручками из бичёвки,

а их противники категорически настаивают на дешевом пакете типа "маечка" из целофана
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04.04.2021 01:11 Відповісти
Вот скажите мне - Что может придумать мародерского еще минздрав Степаниды Зеленой - с пользой , и заметьте - бесплатно для людей !? .. Вопрос риторический... а ответ ему - ПНХ
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04.04.2021 01:16 Відповісти
Ахаха, істерички думали, шо їхні постковідні синдроми в терапії лікуватимуть, а їх - к психіатрам направляють, зате безкоштовно.
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04.04.2021 01:22 Відповісти
Коли у людини неполадки з серцево-судинною системою, та високий тиск - вона поводитиме себе "нервозно". Cама не розумiючи чому нервуэ. Оскiльки COVID саме на серцево-судинну систему впливаэ, то ......"нервовi реакцii" можуть мати мicце. Це пiдсвiдомо проходить. Тому треба спокiй пicля COVID. Це просто треба знати.
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04.04.2021 01:36 Відповісти
Угу. >
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04.04.2021 01:40 Відповісти
Я вам як практик, що має справу з психіатрічними хворими, можу заперечити.
Психіатричні проблеми у постковідних хворих вже є, ми їх вже бачимо, люди звертаються не тільки з тим, що "поводять себе нервово", є різні прояви и ми вже лікуєм таких пацієнтів, а оскільки це не процесуальні захворювання, то лікуємо досить успішно .Це вже триває не перший місяць.
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04.04.2021 12:52 Відповісти
Нет специфической "пост-ковидной" реабилитации. Всё сводится к приёму крове-разжижающих препаратов, препаратов, для профилактики инсульта, и просто постепенному восстановлению организма. "Гимнастика", "душ Шарко" и т.п. - это не про это. Эффекты COVID воздействуют на сосудистую систему и кровь. Все остальные "психические неполадки", стрессы, инсульты, боли в мышцах, ковидные покраснения на конечностях и пятна" - это последствия тромбов в крови. Это всё уходит само, при применении правильных лекарств ( Магникор, к примеру и Цинарезин). Главное - восстановить нормальный кровоток в сосудах. Остальное организм сам сделает. Какое там может быть "особенное финансирование" ? Чем меньше пациент будет "шатстать по больницам" - тем лучше для него. Меньше заразы новой насобирает.
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04.04.2021 01:32 Відповісти
Замминистра Микичак о реабилитации пациентов после COVID-19 - "......Если пациент нуждается, например, в психиатрической помощи, то консультацию у психиатра пациент может получить или амбулаторным пакетом, или по патенту психиатрической помощи."



Нас невозможно сбить с пути - нам пофигу куда идти. ©
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04.04.2021 01:42 Відповісти
Потеплішало. Треба куртку на щось інше міняти...
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04.04.2021 07:20 Відповісти
побольше гречки кладите в эти пакеты, меньше перловки
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04.04.2021 08:06 Відповісти
Да не спешите так, ребята. Пандемии всего лишь второй год, а в Украине всего лишь 1 миллион 745 тысяч заболевших. Все как у ЗЕ, сначала полтора года группу по разработке создавали, теперь группа поработает пару годиков, а там уже, может быть, и надобность в ней отпадет. Но за это время зарплату получите и курточки себе купите.
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04.04.2021 09:49 Відповісти
 
 