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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав разрабатывает пакет для реабилитации пациентов после COVID-19, - замминистра Микичак

Минздрав разрабатывает пакет для реабилитации пациентов после COVID-19, - замминистра Микичак

Министерство здравоохранения работает над тем, чтобы обеспечить финансирование реабилитационной помощи пациентам, которые перенесли коронавирус в амбулаторных и стационарных условиях при финансировании из госбюджета, то есть через Национальную службу здоровья Украины.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в начале года приказом главы Минздрава Максима Степанова была создана рабочая группа министерства по наработке реабилитационного постковидного пакета НСЗУ.

"Пациент сопровождается прежде всего семейным врачом. То есть когда он выписался из стационара или закончил лечение амбулаторно, он всегда есть на сопровождении семейного врача, который знает все его проблемы и знает, в какой помощи пациент нуждается. Соответственно, семейный врач дает направление в тот или другой стационар, даже не дожидаясь, пока НСЗУ будет отдельно пакет финансировать, потому что у нас работают больницы различной направленности. Кроме того, мы работаем над тем, чтобы санатории системы Минздрава могли также оказывать соответствующую помощь", - сообщила заместитель министра.

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Представительница НСЗУ Кристина Петрик отметила, что ведомство сейчас изучает международный опыт постковидной реабилитации.

"Не имея порядка и не имея доказанных протоколов лечения, мы не можем закупать этот объем помощи, потому что нужно определить, каким этот объем должен быть. Здесь нужно много данных, на основе которых мы сможем оплачивать постковидную реабилитацию. Сейчас эти данные собираются. Если пациент нуждается, например, в психиатрической помощи, то консультацию у психиатра пациент может получить или амбулаторным пакетом, или по патенту психиатрической помощи. НСЗУ оплачивает такие обращения. К психиатру можно обратиться без направления. Такое обращение также будет бесплатным", - рассказала она.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4902) реабилитация (349) COVID-19 (18608) Микичак Ирина (56) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Мнения разработчиков разделились.

Одни выступают за экологический бумажный пакет с ручками из бичёвки,

а их противники категорически настаивают на дешевом пакете типа "маечка" из целофана
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04.04.2021 01:11
+2
Ахаха, істерички думали, шо їхні постковідні синдроми в терапії лікуватимуть, а їх - к психіатрам направляють, зате безкоштовно.
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04.04.2021 01:22
+1
Потеплішало. Треба куртку на щось інше міняти...
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04.04.2021 07:20
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Правила форума Совет форумчан
Мнения разработчиков разделились.

Одни выступают за экологический бумажный пакет с ручками из бичёвки,

а их противники категорически настаивают на дешевом пакете типа "маечка" из целофана
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04.04.2021 01:11 Ответить
Вот скажите мне - Что может придумать мародерского еще минздрав Степаниды Зеленой - с пользой , и заметьте - бесплатно для людей !? .. Вопрос риторический... а ответ ему - ПНХ
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04.04.2021 01:16 Ответить
Ахаха, істерички думали, шо їхні постковідні синдроми в терапії лікуватимуть, а їх - к психіатрам направляють, зате безкоштовно.
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04.04.2021 01:22 Ответить
Коли у людини неполадки з серцево-судинною системою, та високий тиск - вона поводитиме себе "нервозно". Cама не розумiючи чому нервуэ. Оскiльки COVID саме на серцево-судинну систему впливаэ, то ......"нервовi реакцii" можуть мати мicце. Це пiдсвiдомо проходить. Тому треба спокiй пicля COVID. Це просто треба знати.
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04.04.2021 01:36 Ответить
Угу. >
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04.04.2021 01:40 Ответить
Я вам як практик, що має справу з психіатрічними хворими, можу заперечити.
Психіатричні проблеми у постковідних хворих вже є, ми їх вже бачимо, люди звертаються не тільки з тим, що "поводять себе нервово", є різні прояви и ми вже лікуєм таких пацієнтів, а оскільки це не процесуальні захворювання, то лікуємо досить успішно .Це вже триває не перший місяць.
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04.04.2021 12:52 Ответить
Нет специфической "пост-ковидной" реабилитации. Всё сводится к приёму крове-разжижающих препаратов, препаратов, для профилактики инсульта, и просто постепенному восстановлению организма. "Гимнастика", "душ Шарко" и т.п. - это не про это. Эффекты COVID воздействуют на сосудистую систему и кровь. Все остальные "психические неполадки", стрессы, инсульты, боли в мышцах, ковидные покраснения на конечностях и пятна" - это последствия тромбов в крови. Это всё уходит само, при применении правильных лекарств ( Магникор, к примеру и Цинарезин). Главное - восстановить нормальный кровоток в сосудах. Остальное организм сам сделает. Какое там может быть "особенное финансирование" ? Чем меньше пациент будет "шатстать по больницам" - тем лучше для него. Меньше заразы новой насобирает.
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04.04.2021 01:32 Ответить
Замминистра Микичак о реабилитации пациентов после COVID-19 - "......Если пациент нуждается, например, в психиатрической помощи, то консультацию у психиатра пациент может получить или амбулаторным пакетом, или по патенту психиатрической помощи."



Нас невозможно сбить с пути - нам пофигу куда идти. ©
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04.04.2021 01:42 Ответить
Потеплішало. Треба куртку на щось інше міняти...
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04.04.2021 07:20 Ответить
побольше гречки кладите в эти пакеты, меньше перловки
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04.04.2021 08:06 Ответить
Да не спешите так, ребята. Пандемии всего лишь второй год, а в Украине всего лишь 1 миллион 745 тысяч заболевших. Все как у ЗЕ, сначала полтора года группу по разработке создавали, теперь группа поработает пару годиков, а там уже, может быть, и надобность в ней отпадет. Но за это время зарплату получите и курточки себе купите.
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04.04.2021 09:49 Ответить
 
 