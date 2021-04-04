Минздрав разрабатывает пакет для реабилитации пациентов после COVID-19, - замминистра Микичак

Министерство здравоохранения работает над тем, чтобы обеспечить финансирование реабилитационной помощи пациентам, которые перенесли коронавирус в амбулаторных и стационарных условиях при финансировании из госбюджета, то есть через Национальную службу здоровья Украины.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в начале года приказом главы Минздрава Максима Степанова была создана рабочая группа министерства по наработке реабилитационного постковидного пакета НСЗУ.

"Пациент сопровождается прежде всего семейным врачом. То есть когда он выписался из стационара или закончил лечение амбулаторно, он всегда есть на сопровождении семейного врача, который знает все его проблемы и знает, в какой помощи пациент нуждается. Соответственно, семейный врач дает направление в тот или другой стационар, даже не дожидаясь, пока НСЗУ будет отдельно пакет финансировать, потому что у нас работают больницы различной направленности. Кроме того, мы работаем над тем, чтобы санатории системы Минздрава могли также оказывать соответствующую помощь", - сообщила заместитель министра.

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Представительница НСЗУ Кристина Петрик отметила, что ведомство сейчас изучает международный опыт постковидной реабилитации.

"Не имея порядка и не имея доказанных протоколов лечения, мы не можем закупать этот объем помощи, потому что нужно определить, каким этот объем должен быть. Здесь нужно много данных, на основе которых мы сможем оплачивать постковидную реабилитацию. Сейчас эти данные собираются. Если пациент нуждается, например, в психиатрической помощи, то консультацию у психиатра пациент может получить или амбулаторным пакетом, или по патенту психиатрической помощи. НСЗУ оплачивает такие обращения. К психиатру можно обратиться без направления. Такое обращение также будет бесплатным", - рассказала она.