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Жителя Львівщини госпіталізовано через вибух боєприпасу часів Другої світової війни, - ОДА

Жителя Львівщини госпіталізовано через вибух боєприпасу часів Другої світової війни, - ОДА

Жителя Львівщини госпіталізували з множинними пораненнями в результаті вибуху боєприпасу часів Другої світової війни.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Львівський портал.

За даними департаменту, інцидент стався вдень 3 квітня в селі Конотопи Червоноградського району - місцевий 33-лений житель у дворі власного будинку розбирав боєприпас часів Другої світової війни і під час розбору стався вибух.

Через це  чоловік має поранення нижньої щелепи, йому майже відірвало кисть лівої руки, а також медики зафіксували множинні осколкові поранення грудної клітини, живота і стегна.

Пораненого госпіталізували у Львівську лікарню швидкої допомоги.

З місця події вилучили 92 порожні гільзи, 42 предмети, схожі на боєприпаси і 21 предмет, схожий на снаряди до боєприпасів часів Другої світової війни.

Поліція проводить слідство за фактом вибуху.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок вибуху обвалилася 2-поверхова будівля у Києві: рятувальники перевіряють, чи є під завалами люди. ФОТОрепортаж

боєприпаси (2282) вибух (4487) Львівська область (2443)


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Топ коментарі
+7
и что в голове у людей!? ну накуя тебе нужно было разбирать боеприпас, тем более второй мировой, когда они от удара о землю могут сдетанирвоать.. идиот одним словом!
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04.04.2021 12:17
+3
во дворе собственного дома разбирал боеприпасИсточник:https://censor.net/ru/n3257515

Дебіли не переводяться. Чуть не кожного дня хтось щось "розбирає" в останній раз.
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04.04.2021 12:21
+2
ааа...разбирал...ну так наверное догадывался шо может не доразбирать до конца?
или таки был уверен шо разберет ото ржавое почти 80 летнее ????
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04.04.2021 12:28
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и что в голове у людей!? ну накуя тебе нужно было разбирать боеприпас, тем более второй мировой, когда они от удара о землю могут сдетанирвоать.. идиот одним словом!
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04.04.2021 12:17 Відповісти
Вот же блин... уже третья мировая разгорается, а все еще цацки со второй мировой людей калечат!
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04.04.2021 12:18 Відповісти
во дворе собственного дома разбирал боеприпасИсточник:https://censor.net/ru/n3257515

Дебіли не переводяться. Чуть не кожного дня хтось щось "розбирає" в останній раз.
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04.04.2021 12:21 Відповісти
"Діди" воювали за рідну землю, і ********** згубили на полі бою, а правнук знайшов... Пригоду на власну голову...
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04.04.2021 12:27 Відповісти
спасиба деду за пабеду, или за беду
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04.04.2021 13:59 Відповісти
ааа...разбирал...ну так наверное догадывался шо может не доразбирать до конца?
или таки был уверен шо разберет ото ржавое почти 80 летнее ????
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04.04.2021 12:28 Відповісти
недавно подборку фоток смотрел - БП вросли в деревья, но это на рашке.
мины, арт снаряды вроде и гранаты ручные.
Гальдер не довел войну до конца, зря...
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04.04.2021 12:34 Відповісти
Добре що хоч з людей ніхто не постраждав........ а таких дебілів чомусь не шкода.
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04.04.2021 12:40 Відповісти
Це ті самі люди, які голосують за Зе, не вірять у корону і вважають Землю пласкою.
Як не дивно, їх популяція на планеті не зменшується. Очевидно, вони і в презервативи не вірять.
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04.04.2021 12:48 Відповісти
Дуже дотепно!
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04.04.2021 12:57 Відповісти
червоноградський район ,.. західний буг...там кожен другий з металошукачем вештається ... всі пля луги та берега перекопали ... метал вони **** шукають..
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04.04.2021 12:52 Відповісти
Перед тим як взяти в руки металошукач і потім лопату,
треба замовити собі місце на цвинтарі,викопати собі
могилу і з Богом на пошуки заліза.Йой забув!Треба
ще висповідатися та покаятися і отримати відпущення
гріхив.Ось тепер можна!
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04.04.2021 15:24 Відповісти
Вероятно чувак поверил в рассказы бывалых... по легенде когда находишь снаряд его нужно обязательно постучать молотком если не ничего не произошло начинаешь пилить болгаркой... старожилы рассказывают что немцы в этих снарядах золото прятали.
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04.04.2021 12:54 Відповісти
 
 