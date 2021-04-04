Жителя Львівщини госпіталізовано через вибух боєприпасу часів Другої світової війни, - ОДА
Жителя Львівщини госпіталізували з множинними пораненнями в результаті вибуху боєприпасу часів Другої світової війни.
Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Львівський портал.
За даними департаменту, інцидент стався вдень 3 квітня в селі Конотопи Червоноградського району - місцевий 33-лений житель у дворі власного будинку розбирав боєприпас часів Другої світової війни і під час розбору стався вибух.
Через це чоловік має поранення нижньої щелепи, йому майже відірвало кисть лівої руки, а також медики зафіксували множинні осколкові поранення грудної клітини, живота і стегна.
Пораненого госпіталізували у Львівську лікарню швидкої допомоги.
З місця події вилучили 92 порожні гільзи, 42 предмети, схожі на боєприпаси і 21 предмет, схожий на снаряди до боєприпасів часів Другої світової війни.
Поліція проводить слідство за фактом вибуху.
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Дебіли не переводяться. Чуть не кожного дня хтось щось "розбирає" в останній раз.
или таки был уверен шо разберет ото ржавое почти 80 летнее ????
мины, арт снаряды вроде и гранаты ручные.
Гальдер не довел войну до конца, зря...
Як не дивно, їх популяція на планеті не зменшується. Очевидно, вони і в презервативи не вірять.
треба замовити собі місце на цвинтарі,викопати собі
могилу і з Богом на пошуки заліза.Йой забув!Треба
ще висповідатися та покаятися і отримати відпущення
гріхив.Ось тепер можна!