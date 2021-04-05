УКР
Новини
Україна просить США посилити санкції проти Росії, - Маркарова

Україна вітає продовження санкцій США проти Росії та просить їхнього посилення.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила посол України в США Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ. На її думку, і за нинішньої американської адміністрації Джо Байдена санкційна політика залишається принциповою.

"Ми вітаємо ті санкції, які є. І постійно просимо про не просто продовження, а поглиблення санкцій. Тобто ціна для агресора за ті дії, які Росія чинить і на частково окупованому Донбасі, і за незаконну анексію Криму, і за ті порушення прав наших громадян у Криму, які постійно здійснюються, має постійно зростати, поки не буде змінена поведінка. Тому ми бачимо не просто подовження санкцій. Ми бачимо їхнє посилення і щодо того ж "Північного потоку" однозначну позицію займають США. Ми бачимо їхнє посилення постійне", – заявила Маркарова.

Вона впевнена, що санкції будуть посилюватися, якщо Росія не змінить свою поведінку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запроваджено санкції проти 11 російських компаній - Зеленський підписав рішення РНБО

"Ми також хотіли б, ми про це говоримо також на всіх офіційних рівнях (я маю на увазі, ми – Україна) більшої залученості США до всіх форматів. І я думаю, що це також знайде відклик у нашого стратегічного партнера. І я думаю, що якщо Росія й далі буде продовжувати свою агресивну політику, можна точно, а ми постійно про це говоримо і закликаємо, очікувати посилення санкційного режиму", – констатувала Маркарова.

росія (67230) санкції (12565) США (24064) Маркарова Оксана (502)
+11
Почніть з себе, блазні.
Заарештуйте мертвечуків, новінських, дерьмаків та маромойських!
05.04.2021 00:58
+9
США просят ввести санкции, сопливый полетел на встречу с кураторами фсб в Катар
Украина просит США усилить санкции против России, - Маркарова - Цензор.НЕТ 3451
05.04.2021 01:58
+5
Тим часом Пісюаніст оперативно зкохався у Катар.
05.04.2021 01:01
парашка маст дай
05.04.2021 00:55
не просто дай а дай в корчах с массовым вымиранием русни.
05.04.2021 00:57
Почніть з себе, блазні.
Заарештуйте мертвечуків, новінських, дерьмаків та маромойських!
05.04.2021 00:58
та усіх їхніх посіпак и тарговых партнерофф.
05.04.2021 01:07
Тим часом Пісюаніст оперативно зкохався у Катар.
05.04.2021 01:01
На Росії ціни злітіли десь на 20 відсотків на продукти. Вони самі відео з ціниками постять. Багато пенсіонерів не вкладуються у пенсію, щоб прожити.
05.04.2021 01:02
https://censor.net/ru/user/478809 Шо тебе Раша? Ты по украинским магазинам ходишь? (на мой флажок не сильно зырь) Яйца в декабре 26 грн, в марте 36, олiя в январе 31 грн, в марте 46, посчитай проценты. Оно тебе надо, что в Раше?
05.04.2021 08:11
Хто як дразниця, той так і називається
05.04.2021 13:21
Абсолютно не дразнился)))
05.04.2021 13:23
А адміністрація Байдена рекомендує Україні ліквідувати монополії Ахмєтова та Фірташа в енергетиці.
05.04.2021 01:07
А для чого просити ?
Населення України абсолютно переконане, що =козак= все зробить і рашку розвалить за шість місяців (лишилося 3,5), ще й в Україні порядки наведе.
На запитання, на чому ґрунтується така однозначна впевненість, аргументованої відповіді ніколи отримано не було. Натомість - образи і приниження.
Чалий в інтерв*ю говорив про ейфорію і про те, що було б добре, якби Штати тримали Україну хоча б в десятці постійних пріорітетів.
А де Маркарова бачить посилення санцій щодо Північного Потоку, наприклад ?
05.04.2021 01:12
Продам гараж в Боярке...недорого
05.04.2021 01:14
А в это время ЗЕ поехал в Катар, который является основным спонсором ИГИЛ.

Это очень поможет в отношениях с США.
05.04.2021 01:42
Ну, як завжди з "важливими" поїздками ЗЕ - якщо не гроші ховати та з лядями на пляжі лежати, то з кацапнею перемовлятися.

Мандєль вже анонсувала нові рішення зеОПи щодо миру.
05.04.2021 01:58
Переможе кацапів двома твітами.
05.04.2021 05:05
Байден: Володимир, у тебе така непроста ситуація на кордоні, що всі кажуть про ескалацію, резервістів викликають на медогляд і уточнення даних, три вбивства військових волонтерів за три доби, твої депутати від доповіді твого головнокомандувача в паніці пишуть, що пора валити з країни, ну і я теж переміг в собі почуття до тебе, і ось, подзвонив.
ЗЕ: Я надзвичайно вдячний вам за цю підтримку, і впевнений, що разом ми переможемо будь-яку небезпеку.
Байден: Да, да, це ясно. А що конкретно ти плануєш робити конкретно зараз, враховуючи загострення на фронті?
ЗЕ: Поїду в Катар.
Байден: Куди?
ЗЕ: Ну, в Катар.
Байден: На#уя?
ЗЕ: Ну, там, дипломатію розбудовувать, це дуже важливо. Інвестиції там тоже всякі. Як в Омані.
Байден: Ти #обнувся?
ЗЕ: Тю. А шо?
Байден: Ладно. Припустимо. А хто в лавці залишиться, що там у тебе, РНБО, вони хоч що будуть робити?
ЗЕ: Вони контрабандистів під санкції запроторять.
Байден: Б#ять. *короткі гудки*
***
Байден: Слухай, Блінкен, а можна якось так зробити, щоб у всьому світі президент США я, а в Україні президент США Трамп? Щоб вони там один одному дзвонили, обговорювали там своє. Оман, Катар, Занзібар.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1398853603810569&id=100010578281118 Alex Noinets
05.04.2021 01:55
А если сша посмотрит,посмотрит,на шмарклю,и скажет да пошли вы,**....сь как хотите,что нам больше всего надо?!и все!останемся с россией один на один,европа непоможет,ну глубокой озабоченностью,разве что .
05.04.2021 01:57
США просят ввести санкции, сопливый полетел на встречу с кураторами фсб в Катар
Украина просит США усилить санкции против России, - Маркарова - Цензор.НЕТ 3451
05.04.2021 01:58
Морський патрульний літак P-8A Poseidon ВМФ США та розвідувальний БПЛА США RQ-4 Global Hawk здійснюють політ біля окупованих Росією територій України.
https://mil.in.ua/uk/news/patrulnyj-litak-ta-bpla-ssha-zdijsnyuyut-polit-bilya-okupovanyh-terytorij/ повідомляє "Український мілітарний портал".
Украина просит США усилить санкции против России, - Маркарова - Цензор.НЕТ 8065
Відомо, що безпілотний літальний апарат RQ-4B Global Hawk Повітряних сил США базується на авіабазі Сігонела в Італії, звідки він і прилетів для проведення спостережного польоту.
RQ-4 Global Hawk - стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат. Перший політ здійснив 28 лютого 1998 року з авіабази Військово-повітряні сили США в Каліфорнії.
05.04.2021 02:04
еще больше закупайте в козломордии електрику,нефть,соляру и просите просто охеренных санкций у штатов
05.04.2021 02:09
В рамках операції Inherent Resolve авіаносна ударна група флоту США на чолі з атомним авіаносцем Dwight D. Eisenhower увійшла до східної частини Середземноморʼя.
Зазначається, що загальна мета прибуття цієї ударної групи - демонстрація рішучості США захищати мир в регіоні.
Конкретна мета - ударна група американського флоту хоче відпрацювати свої дії по захисту одразу декількох «театрів дій» або ж прилеглих акваторій, у тому числі - й Чорного моря
Украина просит США усилить санкции против России, - Маркарова - Цензор.НЕТ 7185

https://glavcom.ua/news/amerikanska-avianosna-grupa-gotujetsya-do-zahistu-chornogo-morya-foto-747271.html?fbclid=IwAR3bIjkTpZxEnpEjuv-TjpqNn2kNVboDal4NPgaNVsvqqOVGQ3DDwTBBDFg
05.04.2021 02:10
всё верно.
05.04.2021 04:12
офф топ
Павел Фельгенгауэр

На востоке Украины разворачивается новый кризис. Хрупкий мир нарушен, с весны возобновились перестрелки между ополченцами и вооруженными силами страны. Тем временем Россия стянул войска к границе с Украиной и открыто это признает, заявляя, правда, устами кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, что «никому не угрожает».
Готовится ли военная операция? Возможна ли полномасштабная война и по какому сценарию? Затронут ли столкновения европейские государства? На эти и другие вопросы ответил военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.
- Послы стран-членов НАТО срочно собрались, чтобы обсудить Украину: недавние столкновения на востоке страны и передислокацию российских войск к границам. Мы услышали стандартные формулировки в духе «стороны выразили обеспокоенность». А есть ли повод для беспокойства? Это очередная дежурная беседа европейских чиновников или свидетельство разрастающегося конфликта?
- Второй вариант. У кризиса есть потенциал эскалации в общеевропейскую войну, если даже не мировую. Но пока - потенциал. Случится или нет? Подождем, увидим. На Западе не знают, что с этим делать.
- Допустим, случится. Зачем России это сегодня?
- Такой вопрос адресуйте психоаналитику. Нужно ли объяснять? Факты налицо, все уже происходит.
- Какие факты?
- Война через месяц.
- Вы уверены?
- Конечно, нет. Но в начале мая все будет готово. Решение принято. Тому несколько причин: закрытие пророссийских телеканалов в Украине, угроза ареста и суда над Виктором Медведчуком, арест Навального, Байден назвал Путина убийцей… Угрозы растут, причем стремительно. Многое не обсуждается в открытой печати, но мы наблюдаем очень дурные признаки.
- Например?
- Как заявили агентства 21 марта, три больших десантных корабля Балтийского флота прошли Ла-Манш в сопровождении одного корвета, направляясь на юг. Всего будет десять таких боевых единиц, плюс малые десантные. Можно собрать до двух дивизий с учетом воздушных сил. Настоящая «высадка в Нормандии» в российском исполнении. А местом действия избрано, по-видимому, необорудованное побережье между Николаевом и Одессой, в глубине украинской стратегической обороны.
- И инициатор операции - в любом случае Россия? Песков вчера заявил, что все это - реакция на угрозу НАТО, не более того. Сказал, что…
- … он все правильно сказал - фактически так: «Мы это делаем, потому что можем».
- С событий 2014 года прошло семь лет. Сегодня обе стороны готовы к полномасштабному военному конфликту?
- Украина провела преобразования. Россия тоже подготовилась хорошо, гораздо лучше, чем в 2014 году. Но у нее подавляющее превосходство: качественное и количественное. В Донбассе ликвидированы все независимые деятели. Последним был (Александр) Захарченко, со своими источниками финансирования и независимыми вооруженными силами. Но его убрали. Сегодняшние лидеры ДНР и ЛНР - фикция, они ничем не командуют. Ополченцы находятся в оперативном подчинении штаба 8-й гвардейской армии в Новочеркасске. Там же, севернее, располагается 150-я дивизия - основной резерв российской группировки внутри Донбасса, огромный по размеру. Очень мощное соединение.
- А в Крыму?
- 22-й армейский корпус Береговых войск Черноморского флота с ударной танковой бригадой, готовой прорваться с полуострова. Очевидно, готовится большая операция, подтянутся и другие силы. Все говорят о возможном танковом вторжении из Белгорода через Харьков в направлении Запорожья, чтобы окружить украинскую группировку на левобережье в Донбассе. Отрезать Украину от моря, создать Новороссию, например… А может, и нет, начать договариваться с Западом, как Путин обычно делает.
- И как в Европе и США отреагируют?
- Непонятно. Слишком разные точки зрения звучат: бездействовать или активно вовлекаться в конфликт.
- А дальше «Новороссии» войска пойдут, как думаете?
- Почему нет? К румынской границе, чтобы деблокировать Приднестровье.
- Неужели и тогда на Западе будут молчать?
- Некоторые говорят, что русских провоцировать не стоит, военное вмешательство слишком рискованно. Другие, наоборот, выступают за объединение и открытое противостояние - тогда с Россией удастся поторговаться.
- Новости плохие, конечно.
- Есть и хорошая. Если анализировать передвижения России через Ла-Манш, стоит точно предположить, что наступательной операции в Балтийском море (против Литвы, Латвии или Эстонии, ) не будет - по крайней мере на нынешнем этапе.
05.04.2021 07:41
ПЕР НІЖ ПРОСИТИ ПРО ПОСИЛЕННЯ САНКЦІЙ ПОТРІБНО САМИМ НА ГЛУХО ЗАКРИТИ КОРДОН З ЛАПТЄСТАНОМ І БУЛЬБАШІЄЮ .
05.04.2021 08:03
Україна просить США посилити санкції проти Росії, - Маркарова - Цензор.НЕТ 4436
05.04.2021 10:02
 
 