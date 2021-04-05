Україна просить США посилити санкції проти Росії, - Маркарова

Україна вітає продовження санкцій США проти Росії та просить їхнього посилення.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила посол України в США Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ. На її думку, і за нинішньої американської адміністрації Джо Байдена санкційна політика залишається принциповою.

"Ми вітаємо ті санкції, які є. І постійно просимо про не просто продовження, а поглиблення санкцій. Тобто ціна для агресора за ті дії, які Росія чинить і на частково окупованому Донбасі, і за незаконну анексію Криму, і за ті порушення прав наших громадян у Криму, які постійно здійснюються, має постійно зростати, поки не буде змінена поведінка. Тому ми бачимо не просто подовження санкцій. Ми бачимо їхнє посилення і щодо того ж "Північного потоку" однозначну позицію займають США. Ми бачимо їхнє посилення постійне", – заявила Маркарова.

Вона впевнена, що санкції будуть посилюватися, якщо Росія не змінить свою поведінку.

"Ми також хотіли б, ми про це говоримо також на всіх офіційних рівнях (я маю на увазі, ми – Україна) більшої залученості США до всіх форматів. І я думаю, що це також знайде відклик у нашого стратегічного партнера. І я думаю, що якщо Росія й далі буде продовжувати свою агресивну політику, можна точно, а ми постійно про це говоримо і закликаємо, очікувати посилення санкційного режиму", – констатувала Маркарова.