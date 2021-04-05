Україна просить США посилити санкції проти Росії, - Маркарова
Україна вітає продовження санкцій США проти Росії та просить їхнього посилення.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила посол України в США Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ. На її думку, і за нинішньої американської адміністрації Джо Байдена санкційна політика залишається принциповою.
"Ми вітаємо ті санкції, які є. І постійно просимо про не просто продовження, а поглиблення санкцій. Тобто ціна для агресора за ті дії, які Росія чинить і на частково окупованому Донбасі, і за незаконну анексію Криму, і за ті порушення прав наших громадян у Криму, які постійно здійснюються, має постійно зростати, поки не буде змінена поведінка. Тому ми бачимо не просто подовження санкцій. Ми бачимо їхнє посилення і щодо того ж "Північного потоку" однозначну позицію займають США. Ми бачимо їхнє посилення постійне", – заявила Маркарова.
Вона впевнена, що санкції будуть посилюватися, якщо Росія не змінить свою поведінку.
"Ми також хотіли б, ми про це говоримо також на всіх офіційних рівнях (я маю на увазі, ми – Україна) більшої залученості США до всіх форматів. І я думаю, що це також знайде відклик у нашого стратегічного партнера. І я думаю, що якщо Росія й далі буде продовжувати свою агресивну політику, можна точно, а ми постійно про це говоримо і закликаємо, очікувати посилення санкційного режиму", – констатувала Маркарова.
Заарештуйте мертвечуків, новінських, дерьмаків та маромойських!
Населення України абсолютно переконане, що =козак= все зробить і рашку розвалить за шість місяців (лишилося 3,5), ще й в Україні порядки наведе.
На запитання, на чому ґрунтується така однозначна впевненість, аргументованої відповіді ніколи отримано не було. Натомість - образи і приниження.
Чалий в інтерв*ю говорив про ейфорію і про те, що було б добре, якби Штати тримали Україну хоча б в десятці постійних пріорітетів.
А де Маркарова бачить посилення санцій щодо Північного Потоку, наприклад ?
Это очень поможет в отношениях с США.
Мандєль вже анонсувала нові рішення зеОПи щодо миру.
ЗЕ: Я надзвичайно вдячний вам за цю підтримку, і впевнений, що разом ми переможемо будь-яку небезпеку.
Байден: Да, да, це ясно. А що конкретно ти плануєш робити конкретно зараз, враховуючи загострення на фронті?
ЗЕ: Поїду в Катар.
Байден: Куди?
ЗЕ: Ну, в Катар.
Байден: На#уя?
ЗЕ: Ну, там, дипломатію розбудовувать, це дуже важливо. Інвестиції там тоже всякі. Як в Омані.
Байден: Ти #обнувся?
ЗЕ: Тю. А шо?
Байден: Ладно. Припустимо. А хто в лавці залишиться, що там у тебе, РНБО, вони хоч що будуть робити?
ЗЕ: Вони контрабандистів під санкції запроторять.
Байден: Б#ять. *короткі гудки*
***
Байден: Слухай, Блінкен, а можна якось так зробити, щоб у всьому світі президент США я, а в Україні президент США Трамп? Щоб вони там один одному дзвонили, обговорювали там своє. Оман, Катар, Занзібар.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1398853603810569&id=100010578281118 Alex Noinets
https://mil.in.ua/uk/news/patrulnyj-litak-ta-bpla-ssha-zdijsnyuyut-polit-bilya-okupovanyh-terytorij/ повідомляє "Український мілітарний портал".
Відомо, що безпілотний літальний апарат RQ-4B Global Hawk Повітряних сил США базується на авіабазі Сігонела в Італії, звідки він і прилетів для проведення спостережного польоту.
RQ-4 Global Hawk - стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат. Перший політ здійснив 28 лютого 1998 року з авіабази Військово-повітряні сили США в Каліфорнії.
Зазначається, що загальна мета прибуття цієї ударної групи - демонстрація рішучості США захищати мир в регіоні.
Конкретна мета - ударна група американського флоту хоче відпрацювати свої дії по захисту одразу декількох «театрів дій» або ж прилеглих акваторій, у тому числі - й Чорного моря
https://glavcom.ua/news/amerikanska-avianosna-grupa-gotujetsya-do-zahistu-chornogo-morya-foto-747271.html?fbclid=IwAR3bIjkTpZxEnpEjuv-TjpqNn2kNVboDal4NPgaNVsvqqOVGQ3DDwTBBDFg
Павел Фельгенгауэр
На востоке Украины разворачивается новый кризис. Хрупкий мир нарушен, с весны возобновились перестрелки между ополченцами и вооруженными силами страны. Тем временем Россия стянул войска к границе с Украиной и открыто это признает, заявляя, правда, устами кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, что «никому не угрожает».
Готовится ли военная операция? Возможна ли полномасштабная война и по какому сценарию? Затронут ли столкновения европейские государства? На эти и другие вопросы ответил военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.
- Послы стран-членов НАТО срочно собрались, чтобы обсудить Украину: недавние столкновения на востоке страны и передислокацию российских войск к границам. Мы услышали стандартные формулировки в духе «стороны выразили обеспокоенность». А есть ли повод для беспокойства? Это очередная дежурная беседа европейских чиновников или свидетельство разрастающегося конфликта?
- Второй вариант. У кризиса есть потенциал эскалации в общеевропейскую войну, если даже не мировую. Но пока - потенциал. Случится или нет? Подождем, увидим. На Западе не знают, что с этим делать.
- Допустим, случится. Зачем России это сегодня?
- Такой вопрос адресуйте психоаналитику. Нужно ли объяснять? Факты налицо, все уже происходит.
- Какие факты?
- Война через месяц.
- Вы уверены?
- Конечно, нет. Но в начале мая все будет готово. Решение принято. Тому несколько причин: закрытие пророссийских телеканалов в Украине, угроза ареста и суда над Виктором Медведчуком, арест Навального, Байден назвал Путина убийцей… Угрозы растут, причем стремительно. Многое не обсуждается в открытой печати, но мы наблюдаем очень дурные признаки.
- Например?
- Как заявили агентства 21 марта, три больших десантных корабля Балтийского флота прошли Ла-Манш в сопровождении одного корвета, направляясь на юг. Всего будет десять таких боевых единиц, плюс малые десантные. Можно собрать до двух дивизий с учетом воздушных сил. Настоящая «высадка в Нормандии» в российском исполнении. А местом действия избрано, по-видимому, необорудованное побережье между Николаевом и Одессой, в глубине украинской стратегической обороны.
- И инициатор операции - в любом случае Россия? Песков вчера заявил, что все это - реакция на угрозу НАТО, не более того. Сказал, что…
- … он все правильно сказал - фактически так: «Мы это делаем, потому что можем».
- С событий 2014 года прошло семь лет. Сегодня обе стороны готовы к полномасштабному военному конфликту?
- Украина провела преобразования. Россия тоже подготовилась хорошо, гораздо лучше, чем в 2014 году. Но у нее подавляющее превосходство: качественное и количественное. В Донбассе ликвидированы все независимые деятели. Последним был (Александр) Захарченко, со своими источниками финансирования и независимыми вооруженными силами. Но его убрали. Сегодняшние лидеры ДНР и ЛНР - фикция, они ничем не командуют. Ополченцы находятся в оперативном подчинении штаба 8-й гвардейской армии в Новочеркасске. Там же, севернее, располагается 150-я дивизия - основной резерв российской группировки внутри Донбасса, огромный по размеру. Очень мощное соединение.
- А в Крыму?
- 22-й армейский корпус Береговых войск Черноморского флота с ударной танковой бригадой, готовой прорваться с полуострова. Очевидно, готовится большая операция, подтянутся и другие силы. Все говорят о возможном танковом вторжении из Белгорода через Харьков в направлении Запорожья, чтобы окружить украинскую группировку на левобережье в Донбассе. Отрезать Украину от моря, создать Новороссию, например… А может, и нет, начать договариваться с Западом, как Путин обычно делает.
- И как в Европе и США отреагируют?
- Непонятно. Слишком разные точки зрения звучат: бездействовать или активно вовлекаться в конфликт.
- А дальше «Новороссии» войска пойдут, как думаете?
- Почему нет? К румынской границе, чтобы деблокировать Приднестровье.
- Неужели и тогда на Западе будут молчать?
- Некоторые говорят, что русских провоцировать не стоит, военное вмешательство слишком рискованно. Другие, наоборот, выступают за объединение и открытое противостояние - тогда с Россией удастся поторговаться.
- Новости плохие, конечно.
- Есть и хорошая. Если анализировать передвижения России через Ла-Манш, стоит точно предположить, что наступательной операции в Балтийском море (против Литвы, Латвии или Эстонии, ) не будет - по крайней мере на нынешнем этапе.