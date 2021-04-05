Украина просит США усилить санкции против России, - Маркарова

Украина приветствует продление санкций США против России и просит их усиления.

Об этом в интервью Радіо Свобода заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ. По ее мнению, и при нынешней американской администрации Джо Байдена санкционная политика остается принципиальной.

"Мы приветствуем те санкции, которые есть. И постоянно просим не о просто продолжении, а об углублении санкций. То есть цена для агрессора за те действия, которые Россия делает и на частично оккупированном Донбассе, и за незаконную аннексию Крыма, и за те нарушения прав наших граждан в Крыму, которые постоянно осуществляются, должна постоянно расти, пока не будет изменено поведение. Поэтому мы видим не просто удлинение санкций. Мы видим их усиления, и по тому же "Северному потоку" однозначную позицию занимают США. Мы видим их усиление постоянное", - заявила Маркарова.

Она уверена, что санкции будут усиливаться, если Россия не изменит свое поведение.

"Мы также хотели бы, мы об этом говорим также на всех официальных уровнях (я имею в виду, мы - Украина) большей вовлеченности США во все форматы. И я думаю, что это также найдет отклик у нашего стратегического партнера. И я думаю, что если Россия и дальше будет продолжать свою агрессивную политику, можно точно, а мы постоянно об этом говорим и призываем, ожидать усиления санкционного режима", - констатировала Маркарова.