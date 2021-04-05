Украина просит США усилить санкции против России, - Маркарова
Украина приветствует продление санкций США против России и просит их усиления.
Об этом в интервью Радіо Свобода заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ. По ее мнению, и при нынешней американской администрации Джо Байдена санкционная политика остается принципиальной.
"Мы приветствуем те санкции, которые есть. И постоянно просим не о просто продолжении, а об углублении санкций. То есть цена для агрессора за те действия, которые Россия делает и на частично оккупированном Донбассе, и за незаконную аннексию Крыма, и за те нарушения прав наших граждан в Крыму, которые постоянно осуществляются, должна постоянно расти, пока не будет изменено поведение. Поэтому мы видим не просто удлинение санкций. Мы видим их усиления, и по тому же "Северному потоку" однозначную позицию занимают США. Мы видим их усиление постоянное", - заявила Маркарова.
Она уверена, что санкции будут усиливаться, если Россия не изменит свое поведение.
"Мы также хотели бы, мы об этом говорим также на всех официальных уровнях (я имею в виду, мы - Украина) большей вовлеченности США во все форматы. И я думаю, что это также найдет отклик у нашего стратегического партнера. И я думаю, что если Россия и дальше будет продолжать свою агрессивную политику, можно точно, а мы постоянно об этом говорим и призываем, ожидать усиления санкционного режима", - констатировала Маркарова.
Заарештуйте мертвечуків, новінських, дерьмаків та маромойських!
Населення України абсолютно переконане, що =козак= все зробить і рашку розвалить за шість місяців (лишилося 3,5), ще й в Україні порядки наведе.
На запитання, на чому ґрунтується така однозначна впевненість, аргументованої відповіді ніколи отримано не було. Натомість - образи і приниження.
Чалий в інтерв*ю говорив про ейфорію і про те, що було б добре, якби Штати тримали Україну хоча б в десятці постійних пріорітетів.
А де Маркарова бачить посилення санцій щодо Північного Потоку, наприклад ?
Это очень поможет в отношениях с США.
Мандєль вже анонсувала нові рішення зеОПи щодо миру.
ЗЕ: Я надзвичайно вдячний вам за цю підтримку, і впевнений, що разом ми переможемо будь-яку небезпеку.
Байден: Да, да, це ясно. А що конкретно ти плануєш робити конкретно зараз, враховуючи загострення на фронті?
ЗЕ: Поїду в Катар.
Байден: Куди?
ЗЕ: Ну, в Катар.
Байден: На#уя?
ЗЕ: Ну, там, дипломатію розбудовувать, це дуже важливо. Інвестиції там тоже всякі. Як в Омані.
Байден: Ти #обнувся?
ЗЕ: Тю. А шо?
Байден: Ладно. Припустимо. А хто в лавці залишиться, що там у тебе, РНБО, вони хоч що будуть робити?
ЗЕ: Вони контрабандистів під санкції запроторять.
Байден: Б#ять. *короткі гудки*
***
Байден: Слухай, Блінкен, а можна якось так зробити, щоб у всьому світі президент США я, а в Україні президент США Трамп? Щоб вони там один одному дзвонили, обговорювали там своє. Оман, Катар, Занзібар.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1398853603810569&id=100010578281118 Alex Noinets
https://mil.in.ua/uk/news/patrulnyj-litak-ta-bpla-ssha-zdijsnyuyut-polit-bilya-okupovanyh-terytorij/ повідомляє "Український мілітарний портал".
Відомо, що безпілотний літальний апарат RQ-4B Global Hawk Повітряних сил США базується на авіабазі Сігонела в Італії, звідки він і прилетів для проведення спостережного польоту.
RQ-4 Global Hawk - стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат. Перший політ здійснив 28 лютого 1998 року з авіабази Військово-повітряні сили США в Каліфорнії.
Зазначається, що загальна мета прибуття цієї ударної групи - демонстрація рішучості США захищати мир в регіоні.
Конкретна мета - ударна група американського флоту хоче відпрацювати свої дії по захисту одразу декількох «театрів дій» або ж прилеглих акваторій, у тому числі - й Чорного моря
https://glavcom.ua/news/amerikanska-avianosna-grupa-gotujetsya-do-zahistu-chornogo-morya-foto-747271.html?fbclid=IwAR3bIjkTpZxEnpEjuv-TjpqNn2kNVboDal4NPgaNVsvqqOVGQ3DDwTBBDFg
Павел Фельгенгауэр
На востоке Украины разворачивается новый кризис. Хрупкий мир нарушен, с весны возобновились перестрелки между ополченцами и вооруженными силами страны. Тем временем Россия стянул войска к границе с Украиной и открыто это признает, заявляя, правда, устами кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, что «никому не угрожает».
Готовится ли военная операция? Возможна ли полномасштабная война и по какому сценарию? Затронут ли столкновения европейские государства? На эти и другие вопросы ответил военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.
- Послы стран-членов НАТО срочно собрались, чтобы обсудить Украину: недавние столкновения на востоке страны и передислокацию российских войск к границам. Мы услышали стандартные формулировки в духе «стороны выразили обеспокоенность». А есть ли повод для беспокойства? Это очередная дежурная беседа европейских чиновников или свидетельство разрастающегося конфликта?
- Второй вариант. У кризиса есть потенциал эскалации в общеевропейскую войну, если даже не мировую. Но пока - потенциал. Случится или нет? Подождем, увидим. На Западе не знают, что с этим делать.
- Допустим, случится. Зачем России это сегодня?
- Такой вопрос адресуйте психоаналитику. Нужно ли объяснять? Факты налицо, все уже происходит.
- Какие факты?
- Война через месяц.
- Вы уверены?
- Конечно, нет. Но в начале мая все будет готово. Решение принято. Тому несколько причин: закрытие пророссийских телеканалов в Украине, угроза ареста и суда над Виктором Медведчуком, арест Навального, Байден назвал Путина убийцей… Угрозы растут, причем стремительно. Многое не обсуждается в открытой печати, но мы наблюдаем очень дурные признаки.
- Например?
- Как заявили агентства 21 марта, три больших десантных корабля Балтийского флота прошли Ла-Манш в сопровождении одного корвета, направляясь на юг. Всего будет десять таких боевых единиц, плюс малые десантные. Можно собрать до двух дивизий с учетом воздушных сил. Настоящая «высадка в Нормандии» в российском исполнении. А местом действия избрано, по-видимому, необорудованное побережье между Николаевом и Одессой, в глубине украинской стратегической обороны.
- И инициатор операции - в любом случае Россия? Песков вчера заявил, что все это - реакция на угрозу НАТО, не более того. Сказал, что…
- … он все правильно сказал - фактически так: «Мы это делаем, потому что можем».
- С событий 2014 года прошло семь лет. Сегодня обе стороны готовы к полномасштабному военному конфликту?
- Украина провела преобразования. Россия тоже подготовилась хорошо, гораздо лучше, чем в 2014 году. Но у нее подавляющее превосходство: качественное и количественное. В Донбассе ликвидированы все независимые деятели. Последним был (Александр) Захарченко, со своими источниками финансирования и независимыми вооруженными силами. Но его убрали. Сегодняшние лидеры ДНР и ЛНР - фикция, они ничем не командуют. Ополченцы находятся в оперативном подчинении штаба 8-й гвардейской армии в Новочеркасске. Там же, севернее, располагается 150-я дивизия - основной резерв российской группировки внутри Донбасса, огромный по размеру. Очень мощное соединение.
- А в Крыму?
- 22-й армейский корпус Береговых войск Черноморского флота с ударной танковой бригадой, готовой прорваться с полуострова. Очевидно, готовится большая операция, подтянутся и другие силы. Все говорят о возможном танковом вторжении из Белгорода через Харьков в направлении Запорожья, чтобы окружить украинскую группировку на левобережье в Донбассе. Отрезать Украину от моря, создать Новороссию, например… А может, и нет, начать договариваться с Западом, как Путин обычно делает.
- И как в Европе и США отреагируют?
- Непонятно. Слишком разные точки зрения звучат: бездействовать или активно вовлекаться в конфликт.
- А дальше «Новороссии» войска пойдут, как думаете?
- Почему нет? К румынской границе, чтобы деблокировать Приднестровье.
- Неужели и тогда на Западе будут молчать?
- Некоторые говорят, что русских провоцировать не стоит, военное вмешательство слишком рискованно. Другие, наоборот, выступают за объединение и открытое противостояние - тогда с Россией удастся поторговаться.
- Новости плохие, конечно.
- Есть и хорошая. Если анализировать передвижения России через Ла-Манш, стоит точно предположить, что наступательной операции в Балтийском море (против Литвы, Латвии или Эстонии, ) не будет - по крайней мере на нынешнем этапе.