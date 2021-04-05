Сепаратизму в Україні немає, є "регіональна ідентичність", - Резніков. ВIДЕО
Серед українців сильно розвинена регіональна ідентичність, але вона не несе загрози сепаратизму.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням телеканал "Дом", про це заявив віцепрем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
"В нашій країні не існує сепаратизму як такого — самостійного, доморощеного. У нас існує контрабанда ідеології через кордон з північною державою, яку вона укручує в голови людей, здійснює інформаційні атаки, веде пропаганду, яка захльостує серця й уми людей — це елемент гібридної війни… Сепаратизму, як такого, у нас немає і бути не може", — сказав Резніков.
Він зазначив, що особливість України в тому, що "у нас дуже сильно розвинена регіональна ідентичність".
"Ось мені доповідають результати соцопитувань, а ми ж займаємося, зокрема, і тимчасово окупованими територіями, і мені кажуть: "Донецький та Луганський регіони характеризуються високорозвиненою регіональною ідентичністю" — ніби якась страшилка. Я кажу: "А що тут такого? Так, це нормально. І Черкащина має регіональну ідентичність, і Одещина, і Миколаївщина, і Херсонщина..."", — продовжив міністр.
Він навів приклад своєї родини, в історії якої представлені різні регіони. Батьківська лінія — Полтава та Луганськ (в Луганську похований прадід Олексія Резнікова). Родовід по лінії матері — Київ, Дніпро і Херсон. Сам Олексій Резніков народився і виріс у Львові.
"І ось — хто я? В мені вся карта України представлена…Тому регіональна ідентичність точно є. Її не потрібно боятися. Але це не сепаратизм", — додав віцепрем'єр.
Те, що на Донбасі, Закарпатті, Буковині - це називається іредентизм, а не сепаратизм: бажанння меншин приєднатися до сусідніх держав, де проживає їхній основний народ, а не створення власних: москвини до Москви, угорці - до Угорщини, румуни - до Румунії...
Сепаратистами могли б бути кримські татари, але з 2014 р. москалі "вирішили" цю проблему.
* Сепаратизм - це рух на створення окремої держави (коли бездержавний етнос прагне створити власну державу).
* Іредентизм - це рух за приєднання до держави-матки (коли меншина хоче відірвати землі держави, на якій живе, і приєднатися до основної держави свого народу)
На Донбасі є окремий етнос?
Ви визнаєте ОРДЛО окремими державами?
Якщо ні, то ви говорите про іредентизм, але називаєте це неправильно, сепаратизмом...
Вся ця термінологія про "сепаратизм" Донецька навязана з Москви, аби представити українсько-російську війну як громадянський (внутрішній) конфлікт: намагання "народа Дамбаса" відокремитися (сепаруватися) від Української імперії.
На жаль по Україні ходить багато таких "теремінологічних мін", які кацапи розставили у 2014...
Сепаратизм - це рух на створення окремої держави (коли бездержавний етнос прагне створити власну державу). тобто днр-лнр , що на сході і відбувається .
А ірредентизм , це вже воз'єднання цих недодержав з паРашою . Це , простими словами - перехід сепаратизму і іншу стадію .
Де ви бачите там "державотворення"?
Де там ознаки сепаратизму як політичного руху на створення самостійних держав?
Там кацапська окупація під декораціями "сепаратних держав" ДНР і ЛНР...
Там проста українсько-московська війна: українці намагаються утримати території, які місцеві москалі й помосковлені хочуть бачити у складі Московії.
Класичний іредентизм.
Ви хотіли поумічать з термінами ,але перемудрили , тому починаєте викручуватись . На Донбасі зараз , чистий - сепаратизм , і більш нічого . .
Якщо крадій поцупить у вас гаманець і скаже, що це "для потреб онкохворих", - повірите?
Як можна бути такими... наївними?
Зажували кацапські наживки, а вважають себе рибами вільного плавання...
Не дивно, що президент України - Зеленський.
.
Називай тє як хочеш . Від цього сепаратизму на Донбасі всеодно не поменшає .
В дирі не було етноса, крім бандюковського)
Но в последний момент в Кремле передумали и решили пока что их официально не присоединять.
А по поводу "референдумов", надо просто меньше смотреть раша тв. Там не только референдум, но и плоскую землю покажут.
.
Ох. Что-то я сомневаюсь.
Мне это больше напоминает нападение СССР на Финляндию. Там тоже была сформирована Финляндская Демократическая Республика, Народное правительство, Финская народная армия и т.д.
Я такую муйню первый раз слышу, он на какой планете живёт?
Есть украинцы, которые себя относят к Украине, это и есть национальность(не путаем с этнической принадлежностью)
Есть малоросы, которые видят эти земли окраиной российской империи.
На этом все.
Я не специалист, но думаю это естественный процесс. Но в отличии от Резникова, я считаю, что это негативное явление, с которым нужно бороться. Нужно постоянно искать то, что людей будет объединять. Что бы люди чествовали свою причастность у Стране и ответственность за общую судьбу.
и власть его покрывает
Сам же говорит, что он и его предки родились и за всю свою жизнь жили в РАЗНЫХ регионах страны ! То есть вбирали в себя и смешивали в себе всё ото всюду..!
И так у всех по стране !
Какая тут может быть региональная ИДЕНТИЧНОСТЬ !
Итальянский анекдот. Два друга-южанина загуляли в Милане и потратили все деньги. Как добираться домой? Решили просить милостыню, а чтобы увеличить шансы, разделились. Вечером встречаются у станции:
- Я 20 евро собирал, а тебе сколько дали?
- 200.
- Как так?
- А я стоял с табличкой: Подайте южанину на билет домой.
Ждём-с..интерпретацию слова Война..
За все время существования не слышал из этой помойки не одной хорошей идеи.
ЧОМУ ЦЕ НЕМАЄ СЄАПАРАТИЗМУ ?
ТИ ЯК СПРАВЖНІЙ СЄПАР І РОЗМОВЛЯЄШ