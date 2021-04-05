Сепаратизма в Украине нет, есть "региональная идентичность", - Резников. ВИДЕО

Среди украинцев сильно развита региональная идентичность, но она не несет угрозу сепаратизма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой телеканал "Дом", об этом заявил вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"В нашей стране не существует сепаратизма как такового - самостоятельного, доморощенного. У нас существует контрабанда идеологии через границу с соседним северным государством, которую оно вкручивает в головы людей, проводит информационные атаки, ведет пропаганду, которая захлёстывает сердца и умы людей - это элемент гибридной войны… Сепаратизма, как такового, у нас нет и быть не может", - отметил вице-премьер.

По его словам, особенность Украины в том, что "у нас очень сильно развита региональная идентичность".

Читайте также: Усиление санкций – единственный вариант заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины, - Резников

"Вот мне докладывают результаты соцопросов, а мы же занимаемся, в том числе, и временно оккупированными территориями, и мне говорят: "Донецкий и Луганский регионы характеризуются высокоразвитой региональной идентичностью" - прямо как страшилка. Я говорю: "А что тут такого? Так, это нормально. И Черкасский регион имеет региональную идентичность, и Одесский, и Николаевский, и Херсонский...", - добавил министр.

Резников привел пример своей семьи, в истории которой представлены разные регионы. Отцовская линия - Полтава и Луганск (в Луганске похоронен прадед Алексея Резникова). Родословная по линии матери - Киев, Днепр и Херсон. Сам Алексей Резников уже родился и вырос во Львове.

"И вот - кто я? Во мне вся карта Украины представлена... Поэтому региональная идентичность - точно есть. Ее не нужно бояться. Но это не сепаратизм", - подытожил вице-премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нормандский формат может быть изменен за счет участия США, – Резников