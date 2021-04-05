УКР
14 334 40

МЗС проти денонсації "харківських угод", - спікер Ніколенко

Міністерство закордонних справ України виступає проти денонсації "харківських угод". У відомстві впевнені, що за порушення умов домовленостей можна отримати компенсацію від Росії за окупацію Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі LB.ua розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

Він запевнив, що підписаний у 2010 році Віктором Януковичем документ фіксує порушення Росією своїх юридичних зобов’язань на фоні тимчасової окупації Кримського півострова. Ніколенко зазначив, що МЗС, ще у 2014 році було проти денонсації Харківських угод, і за сім років війни нічого не змінилось.

"Наші аргументи такі: угода фіксує тимчасовий характер базування ЧФ, залишає чинним зобов'язання Росії не мати в його складі ядерної зброї, встановлює загальну чисельність особового складу, кораблів, озброєнь і визначає місця тимчасової дислокації, зобов’язує військові формування флоту поважати суверенітет та законодавство України. Порушення положень угоди надає нам додаткові аргументи при можливому розгляді в міжнародних судах питань притягнення Росії до відповідальності та компенсації збитків за окупацію Криму", – вказує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денонсація "харківських угод" - це один з кроків з деокупації Криму, - Резніков

Ніколенко зауважив, що за розміщення у Криму Чорноморського флоту Росія перед Україною несе й фінансові зобов’язання. А ігнорування взаємних розрахунків створює підстави для боргових позовів.

"Українська сторона проводить системну роботу для відновлення порушених прав України. Повернемося також й до питань реституції, зокрема за договором про ЧФ РФ", – заявив речник МЗС.

Автор: 

денонсація (47) МЗС (4245) Харківські угоди (69) Чорноморський флот рф (628) Ніколенко Олег (365)
Топ коментарі
+9
Услышит ли это Зе ? Тем более когда рядом агенты фсб - Ермак , стефанчук , Розумков
05.04.2021 11:14 Відповісти
+9
вы там шо , дурные?
можно получить компенсацию от России за оккупацию Крыма.
а можно и не можно? Репарации и т.д. в любом варианте с или без этих Харьковских соглашений.
холуи однако
05.04.2021 11:16 Відповісти
+6
А разве денонсация договоров лишает возможности Украины подать в суд на наРФию?
А если наРФия денонсирует эти договора, то что тогда?
05.04.2021 11:23 Відповісти
Услышит ли это Зе ? Тем более когда рядом агенты фсб - Ермак , стефанчук , Розумков
05.04.2021 11:14 Відповісти
почему? потому что еще в 2005 рассчитали, что если в 2007 засРашка начнет выводить флот всеми возможными средствами, вагонами, кораблями, космолетами....это займет не менее 15 лет. Толя Дрищь пиндоокий был министром обороны до 2010, и ни разу не кукарекнул на эту тему.
показати весь коментар
05.04.2021 11:54 Відповісти
Вас, росіян, видно неозброєнм оком. Чого в Чебоксараз не сидиться? Що там у хохлов?
показати весь коментар
05.04.2021 12:17 Відповісти
"що там у хохлів". а ты походу за недоподполковника тупого #опу рвешь)))) **** очкастая распродала армию, во время майдана смылась в Европу, в 2014 забилась под стол, гнида уссатая.
показати весь коментар
05.04.2021 12:47 Відповісти
Крим здали противсіхи у 2010му. В 2014му обурюватись було пізно, все було вирішено. Можна було залити кровію не тільки Донбас, але і Крим. Тільки тоді не факт, що "руська весна" зупинилась би там, де зараз.
показати весь коментар
05.04.2021 12:12 Відповісти
Противсіхи просрали і Крим, і привели війну в Україну, і ми зараз там, де ми є, завдяки противсіхам.
показати весь коментар
05.04.2021 12:20 Відповісти
Справжнє прізвище Тимошенко Всіха???
показати весь коментар
05.04.2021 13:00 Відповісти
"Я не в восторге от того, что продлили срок пребывания Черноморского флота на такой период (до 2042 года). Безусловно, я понимал, что в 2017 году России не вывести флот, и это понимали, все без исключения", - сказал он.
"Допустимым предполагался сценарий...продления на 5 лет и проведения переговоров о согласованном графике вывода сил Черноморского флота", - отметил экс-министр.
показати весь коментар
05.04.2021 11:30 Відповісти
бред еще и каков а до Харьковских договорняков какие были Договора и Соглашения вот вот плоясать надо от того что было Харькова...
показати весь коментар
05.04.2021 11:55 Відповісти
Ты что-то хотел сказать?
показати весь коментар
05.04.2021 12:12 Відповісти
Ну какие наивные , «сЦарь хороший … , кто-то там агент , зеленый арлекино и есть -ИУДА , иначе все агенты уже сидели-бы за работу на страну агрессора и никогда не были -бы , назначены на должности!
показати весь коментар
05.04.2021 12:44 Відповісти
05.04.2021 11:16 Відповісти
Ты может опупительный юрист-международник какой-то? Или просто бот-зведбол начинающий?
показати весь коментар
05.04.2021 11:20 Відповісти
Может лучше их продлить лет на 100? Можно ещё и заработать на этом.
показати весь коментар
05.04.2021 11:19 Відповісти
05.04.2021 11:23 Відповісти
Не существует судов, рассматривающих межгосударственные соглашения.
В данном случае это просто пиар-акция МИДа.
По сути они предлагают написать жалобу в "Спортлото". И судя по коментам многие на это ведутся.
показати весь коментар
05.04.2021 12:04 Відповісти
Учите матчасть!
россия этот договор денонсировала еще в начале 2014 года, сразу же после "включения" Крыма в свой состав!
показати весь коментар
05.04.2021 14:34 Відповісти
Що до денонсації то можливо спішити і не треба,а от покарати тих хто приймав ті угоди і причетних до цього треба обов"язково і притягнути за зраду.
показати весь коментар
05.04.2021 11:26 Відповісти
И кто ж это сделает ? Теперешние холуи ***** ? Сдриснувшие в Катар на явку с куратором
показати весь коментар
05.04.2021 12:47 Відповісти
агентура фсб в Украине нужно вешать
показати весь коментар
05.04.2021 11:26 Відповісти
Ребята, а вы не забыли что по большому договору о дружбе Расия обязывалась соблюдать территориальную целостность Украины?
показати весь коментар
05.04.2021 11:32 Відповісти
Вы хоть сначала дипломатические отношения разорвите с агрессором.
показати весь коментар
05.04.2021 11:35 Відповісти
Расскажите кто-нибудь этому МИДу, что нет ни одного суда, который принимает к рассмотрению межгосударственные соглашения. Они или дествующие или денонсированы.
По этой причине нельзя было пересмотреть газовый договор, который урки засунули в межгосударственный.
Рашка их денонсировала в 2014 году и мы это признали, когда подали в арбитраж по газовому договору (он снова стал просто контрактом после денонсации).
Таким образом: 1. соглашений уже нет. 2. Идти с ними некуда.
показати весь коментар
05.04.2021 11:38 Відповісти
тобто якщо ця денонсація відбувається після окупації півострова, то ми щось там не зможемо отримати у міжнародних судах?!!
Ну, по-перше, головною метою держави повинно бути звільнення окупованих територій, а не отримання будь-якої компенсації. По-друге, стратегія деокупації повинна будуватися на створенні у майбутньому ситуації, коли агресор буде змушений піти з окупованої території, все інше - пуста балаканина.
показати весь коментар
05.04.2021 11:39 Відповісти
Думаю это одно из требований шантажа рф накануне учений.
показати весь коментар
05.04.2021 11:47 Відповісти
николенко, раньше (еще до харьковских) были будапештские соглашения (или меморандум как их чаще называют) и шо? ты же видишь что рашке , в лице птлера , глубоко на.рать на эти все соглашения, договоренности, меморандумы, договора, протоколы о намерениях и прочую дипломатическую куйню. рашка понимает только силу... поэтому будут ли эти соглашения денонсированны или не будут, не имеет абсолютно никакого значения....
показати весь коментар
05.04.2021 11:52 Відповісти
Цікава логіка.....
РФ порушила у 2014 році а ми і досі будемо вважати ніби він діє.
Ну прямо пташеня 95 підворотні...
В нас стріляють але ми будемо вважати, що перемір'я триває
показати весь коментар
05.04.2021 12:48 Відповісти
якійсь дивний МЗС і юридично безграмотний. Факт порушення домовленості вже існує і ніяка денонсація на це не вплине. Закони зворотньої сили не мають.
показати весь коментар
05.04.2021 12:58 Відповісти
" ... дает возможность ..." Уже 7 лет как "дает возможность" и все никак не даст.
показати весь коментар
05.04.2021 13:00 Відповісти
Какую компенсацию??От кого?? И в каком тысячилетии?? А , что вам мешает выставить сегодня России Счета на компенсацию, по будапешскому меморандуму???
показати весь коментар
05.04.2021 15:25 Відповісти
Есть соглашения о базирования флота до 2017 года. По ним можно и нужно судиться. Ратификации харьковских соглашений была фальсифицирована агентами спецслужб РФ. Соответственно, не могли вступить в силу, и их невозможно денонсировать. ВР должна просто принять постановление о не действительности их ратификации. Любые попытки подать в суд на РФ за нарушение харьковских соглашений наткнуться на фальсификации их ратификации и будут судом отклонены. Вопрос лишь в том, у нас в МИДе дебилы или предатели
показати весь коментар
05.04.2021 15:39 Відповісти
а разве денонсация ,отменяет признание всем мировым сообществом Крыма украинским?мидовские лапшерезы
показати весь коментар
05.04.2021 16:23 Відповісти
 
 