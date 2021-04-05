МЗС проти денонсації "харківських угод", - спікер Ніколенко

Міністерство закордонних справ України виступає проти денонсації "харківських угод". У відомстві впевнені, що за порушення умов домовленостей можна отримати компенсацію від Росії за окупацію Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі LB.ua розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

Він запевнив, що підписаний у 2010 році Віктором Януковичем документ фіксує порушення Росією своїх юридичних зобов’язань на фоні тимчасової окупації Кримського півострова. Ніколенко зазначив, що МЗС, ще у 2014 році було проти денонсації Харківських угод, і за сім років війни нічого не змінилось.

"Наші аргументи такі: угода фіксує тимчасовий характер базування ЧФ, залишає чинним зобов'язання Росії не мати в його складі ядерної зброї, встановлює загальну чисельність особового складу, кораблів, озброєнь і визначає місця тимчасової дислокації, зобов’язує військові формування флоту поважати суверенітет та законодавство України. Порушення положень угоди надає нам додаткові аргументи при можливому розгляді в міжнародних судах питань притягнення Росії до відповідальності та компенсації збитків за окупацію Криму", – вказує він.

Ніколенко зауважив, що за розміщення у Криму Чорноморського флоту Росія перед Україною несе й фінансові зобов’язання. А ігнорування взаємних розрахунків створює підстави для боргових позовів.

"Українська сторона проводить системну роботу для відновлення порушених прав України. Повернемося також й до питань реституції, зокрема за договором про ЧФ РФ", – заявив речник МЗС.