МЗС проти денонсації "харківських угод", - спікер Ніколенко
Міністерство закордонних справ України виступає проти денонсації "харківських угод". У відомстві впевнені, що за порушення умов домовленостей можна отримати компенсацію від Росії за окупацію Криму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі LB.ua розповів речник МЗС Олег Ніколенко.
Він запевнив, що підписаний у 2010 році Віктором Януковичем документ фіксує порушення Росією своїх юридичних зобов’язань на фоні тимчасової окупації Кримського півострова. Ніколенко зазначив, що МЗС, ще у 2014 році було проти денонсації Харківських угод, і за сім років війни нічого не змінилось.
"Наші аргументи такі: угода фіксує тимчасовий характер базування ЧФ, залишає чинним зобов'язання Росії не мати в його складі ядерної зброї, встановлює загальну чисельність особового складу, кораблів, озброєнь і визначає місця тимчасової дислокації, зобов’язує військові формування флоту поважати суверенітет та законодавство України. Порушення положень угоди надає нам додаткові аргументи при можливому розгляді в міжнародних судах питань притягнення Росії до відповідальності та компенсації збитків за окупацію Криму", – вказує він.
Ніколенко зауважив, що за розміщення у Криму Чорноморського флоту Росія перед Україною несе й фінансові зобов’язання. А ігнорування взаємних розрахунків створює підстави для боргових позовів.
"Українська сторона проводить системну роботу для відновлення порушених прав України. Повернемося також й до питань реституції, зокрема за договором про ЧФ РФ", – заявив речник МЗС.
"Допустимым предполагался сценарий...продления на 5 лет и проведения переговоров о согласованном графике вывода сил Черноморского флота", - отметил экс-министр.
можно получить компенсацию от России за оккупацию Крыма.
а можно и не можно? Репарации и т.д. в любом варианте с или без этих Харьковских соглашений.
холуи однако
А если наРФия денонсирует эти договора, то что тогда?
В данном случае это просто пиар-акция МИДа.
По сути они предлагают написать жалобу в "Спортлото". И судя по коментам многие на это ведутся.
россия этот договор денонсировала еще в начале 2014 года, сразу же после "включения" Крыма в свой состав!
По этой причине нельзя было пересмотреть газовый договор, который урки засунули в межгосударственный.
Рашка их денонсировала в 2014 году и мы это признали, когда подали в арбитраж по газовому договору (он снова стал просто контрактом после денонсации).
Таким образом: 1. соглашений уже нет. 2. Идти с ними некуда.
Ну, по-перше, головною метою держави повинно бути звільнення окупованих територій, а не отримання будь-якої компенсації. По-друге, стратегія деокупації повинна будуватися на створенні у майбутньому ситуації, коли агресор буде змушений піти з окупованої території, все інше - пуста балаканина.
РФ порушила у 2014 році а ми і досі будемо вважати ніби він діє.
Ну прямо пташеня 95 підворотні...
В нас стріляють але ми будемо вважати, що перемір'я триває