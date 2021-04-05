РУС
МИД против денонсации "харьковских соглашений", - спикер Николенко

МИД против денонсации

Министерство иностранных дел Украины выступает против денонсации "харьковских соглашений". В ведомстве уверены, что за нарушение условий договоренностей можно получить компенсацию от России за оккупацию Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LB.ua рассказал спикер МИД Олег Николенко.

Он заверил, что подписанный в 2010 году Виктором Януковичем документ фиксирует нарушение Россией своих юридических обязательств на фоне временной оккупации Крымского полуострова. Николенко отметил, что МИД еще в 2014 году был против денонсации "харьковских соглашений", и за семь лет войны ничего не изменилось.

"Наши аргументы таковы: соглашение фиксирует временный характер базирования ЧФ, оставляет действующими обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины. Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма", - пояснил спикер МИД Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денонсация "харьковских соглашений" - это один из шагов по деоккупации Крыма, - Резников

Николенко отметил, что за размещение в Крыму Черноморского флота Россия перед Украиной несет и финансовые обязательства. А игнорирование взаимных расчетов создает основания для долговых исков.

"Украинская сторона проводит системную работу для восстановления нарушенных прав Украины. Вернемся также и к вопросам реституции, в частности по договору о ЧФ РФ", - заявил представитель МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубий об ответственности за "харьковские соглашения": Должен отвечать Янукович, члены его правительства и нардепы, голосовавшие "за"

денонсация (57) МИД (7072) Харьковский пакт (218) Черноморский флот РФ (1564) Николенко Олег (301)
Услышит ли это Зе ? Тем более когда рядом агенты фсб - Ермак , стефанчук , Розумков
почему? потому что еще в 2005 рассчитали, что если в 2007 засРашка начнет выводить флот всеми возможными средствами, вагонами, кораблями, космолетами....это займет не менее 15 лет. Толя Дрищь пиндоокий был министром обороны до 2010, и ни разу не кукарекнул на эту тему.
05.04.2021 11:54 Ответить
Вас, росіян, видно неозброєнм оком. Чого в Чебоксараз не сидиться? Що там у хохлов?
05.04.2021 12:17 Ответить
"що там у хохлів". а ты походу за недоподполковника тупого #опу рвешь)))) **** очкастая распродала армию, во время майдана смылась в Европу, в 2014 забилась под стол, гнида уссатая.
05.04.2021 12:47 Ответить
Крим здали противсіхи у 2010му. В 2014му обурюватись було пізно, все було вирішено. Можна було залити кровію не тільки Донбас, але і Крим. Тільки тоді не факт, що "руська весна" зупинилась би там, де зараз.
05.04.2021 12:12 Ответить
Противсіхи просрали і Крим, і привели війну в Україну, і ми зараз там, де ми є, завдяки противсіхам.
05.04.2021 12:20 Ответить
Справжнє прізвище Тимошенко Всіха???
05.04.2021 13:00 Ответить
"Я не в восторге от того, что продлили срок пребывания Черноморского флота на такой период (до 2042 года). Безусловно, я понимал, что в 2017 году России не вывести флот, и это понимали, все без исключения", - сказал он.
"Допустимым предполагался сценарий...продления на 5 лет и проведения переговоров о согласованном графике вывода сил Черноморского флота", - отметил экс-министр.
05.04.2021 11:30 Ответить
бред еще и каков а до Харьковских договорняков какие были Договора и Соглашения вот вот плоясать надо от того что было Харькова...
05.04.2021 11:55 Ответить
Ты что-то хотел сказать?
05.04.2021 12:12 Ответить
Ну какие наивные , «сЦарь хороший … , кто-то там агент , зеленый арлекино и есть -ИУДА , иначе все агенты уже сидели-бы за работу на страну агрессора и никогда не были -бы , назначены на должности!
05.04.2021 12:44 Ответить
вы там шо , дурные?
можно получить компенсацию от России за оккупацию Крыма.
а можно и не можно? Репарации и т.д. в любом варианте с или без этих Харьковских соглашений.
холуи однако
05.04.2021 11:16 Ответить
Ты может опупительный юрист-международник какой-то? Или просто бот-зведбол начинающий?
05.04.2021 11:20 Ответить
Может лучше их продлить лет на 100? Можно ещё и заработать на этом.
05.04.2021 11:19 Ответить
А разве денонсация договоров лишает возможности Украины подать в суд на наРФию?
А если наРФия денонсирует эти договора, то что тогда?
05.04.2021 11:23 Ответить
Не существует судов, рассматривающих межгосударственные соглашения.
В данном случае это просто пиар-акция МИДа.
По сути они предлагают написать жалобу в "Спортлото". И судя по коментам многие на это ведутся.
05.04.2021 12:04 Ответить
Учите матчасть!
россия этот договор денонсировала еще в начале 2014 года, сразу же после "включения" Крыма в свой состав!
05.04.2021 14:34 Ответить
Що до денонсації то можливо спішити і не треба,а от покарати тих хто приймав ті угоди і причетних до цього треба обов"язково і притягнути за зраду.
05.04.2021 11:26 Ответить
И кто ж это сделает ? Теперешние холуи ***** ? Сдриснувшие в Катар на явку с куратором
05.04.2021 12:47 Ответить
агентура фсб в Украине нужно вешать
05.04.2021 11:26 Ответить
Ребята, а вы не забыли что по большому договору о дружбе Расия обязывалась соблюдать территориальную целостность Украины?
05.04.2021 11:32 Ответить
Вы хоть сначала дипломатические отношения разорвите с агрессором.
05.04.2021 11:35 Ответить
Расскажите кто-нибудь этому МИДу, что нет ни одного суда, который принимает к рассмотрению межгосударственные соглашения. Они или дествующие или денонсированы.
По этой причине нельзя было пересмотреть газовый договор, который урки засунули в межгосударственный.
Рашка их денонсировала в 2014 году и мы это признали, когда подали в арбитраж по газовому договору (он снова стал просто контрактом после денонсации).
Таким образом: 1. соглашений уже нет. 2. Идти с ними некуда.
05.04.2021 11:38 Ответить
тобто якщо ця денонсація відбувається після окупації півострова, то ми щось там не зможемо отримати у міжнародних судах?!!
Ну, по-перше, головною метою держави повинно бути звільнення окупованих територій, а не отримання будь-якої компенсації. По-друге, стратегія деокупації повинна будуватися на створенні у майбутньому ситуації, коли агресор буде змушений піти з окупованої території, все інше - пуста балаканина.
05.04.2021 11:39 Ответить
Думаю это одно из требований шантажа рф накануне учений.
05.04.2021 11:47 Ответить
николенко, раньше (еще до харьковских) были будапештские соглашения (или меморандум как их чаще называют) и шо? ты же видишь что рашке , в лице птлера , глубоко на.рать на эти все соглашения, договоренности, меморандумы, договора, протоколы о намерениях и прочую дипломатическую куйню. рашка понимает только силу... поэтому будут ли эти соглашения денонсированны или не будут, не имеет абсолютно никакого значения....
05.04.2021 11:52 Ответить
Цікава логіка.....
РФ порушила у 2014 році а ми і досі будемо вважати ніби він діє.
Ну прямо пташеня 95 підворотні...
В нас стріляють але ми будемо вважати, що перемір'я триває
05.04.2021 12:48 Ответить
якійсь дивний МЗС і юридично безграмотний. Факт порушення домовленості вже існує і ніяка денонсація на це не вплине. Закони зворотньої сили не мають.
05.04.2021 12:58 Ответить
" ... дает возможность ..." Уже 7 лет как "дает возможность" и все никак не даст.
05.04.2021 13:00 Ответить
Какую компенсацию??От кого?? И в каком тысячилетии?? А , что вам мешает выставить сегодня России Счета на компенсацию, по будапешскому меморандуму???
05.04.2021 15:25 Ответить
Есть соглашения о базирования флота до 2017 года. По ним можно и нужно судиться. Ратификации харьковских соглашений была фальсифицирована агентами спецслужб РФ. Соответственно, не могли вступить в силу, и их невозможно денонсировать. ВР должна просто принять постановление о не действительности их ратификации. Любые попытки подать в суд на РФ за нарушение харьковских соглашений наткнуться на фальсификации их ратификации и будут судом отклонены. Вопрос лишь в том, у нас в МИДе дебилы или предатели
05.04.2021 15:39 Ответить
а разве денонсация ,отменяет признание всем мировым сообществом Крыма украинским?мидовские лапшерезы
05.04.2021 16:23 Ответить
 
 