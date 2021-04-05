МИД против денонсации "харьковских соглашений", - спикер Николенко

Министерство иностранных дел Украины выступает против денонсации "харьковских соглашений". В ведомстве уверены, что за нарушение условий договоренностей можно получить компенсацию от России за оккупацию Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LB.ua рассказал спикер МИД Олег Николенко.

Он заверил, что подписанный в 2010 году Виктором Януковичем документ фиксирует нарушение Россией своих юридических обязательств на фоне временной оккупации Крымского полуострова. Николенко отметил, что МИД еще в 2014 году был против денонсации "харьковских соглашений", и за семь лет войны ничего не изменилось.

"Наши аргументы таковы: соглашение фиксирует временный характер базирования ЧФ, оставляет действующими обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины. Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма", - пояснил спикер МИД Украины.

Николенко отметил, что за размещение в Крыму Черноморского флота Россия перед Украиной несет и финансовые обязательства. А игнорирование взаимных расчетов создает основания для долговых исков.

"Украинская сторона проводит системную работу для восстановления нарушенных прав Украины. Вернемся также и к вопросам реституции, в частности по договору о ЧФ РФ", - заявил представитель МИД.

