МИД против денонсации "харьковских соглашений", - спикер Николенко
Министерство иностранных дел Украины выступает против денонсации "харьковских соглашений". В ведомстве уверены, что за нарушение условий договоренностей можно получить компенсацию от России за оккупацию Крыма.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LB.ua рассказал спикер МИД Олег Николенко.
Он заверил, что подписанный в 2010 году Виктором Януковичем документ фиксирует нарушение Россией своих юридических обязательств на фоне временной оккупации Крымского полуострова. Николенко отметил, что МИД еще в 2014 году был против денонсации "харьковских соглашений", и за семь лет войны ничего не изменилось.
"Наши аргументы таковы: соглашение фиксирует временный характер базирования ЧФ, оставляет действующими обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины. Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма", - пояснил спикер МИД Украины.
Николенко отметил, что за размещение в Крыму Черноморского флота Россия перед Украиной несет и финансовые обязательства. А игнорирование взаимных расчетов создает основания для долговых исков.
"Украинская сторона проводит системную работу для восстановления нарушенных прав Украины. Вернемся также и к вопросам реституции, в частности по договору о ЧФ РФ", - заявил представитель МИД.
"Допустимым предполагался сценарий...продления на 5 лет и проведения переговоров о согласованном графике вывода сил Черноморского флота", - отметил экс-министр.
а можно и не можно? Репарации и т.д. в любом варианте с или без этих Харьковских соглашений.
холуи однако
А если наРФия денонсирует эти договора, то что тогда?
В данном случае это просто пиар-акция МИДа.
По сути они предлагают написать жалобу в "Спортлото". И судя по коментам многие на это ведутся.
россия этот договор денонсировала еще в начале 2014 года, сразу же после "включения" Крыма в свой состав!
По этой причине нельзя было пересмотреть газовый договор, который урки засунули в межгосударственный.
Рашка их денонсировала в 2014 году и мы это признали, когда подали в арбитраж по газовому договору (он снова стал просто контрактом после денонсации).
Таким образом: 1. соглашений уже нет. 2. Идти с ними некуда.
Ну, по-перше, головною метою держави повинно бути звільнення окупованих територій, а не отримання будь-якої компенсації. По-друге, стратегія деокупації повинна будуватися на створенні у майбутньому ситуації, коли агресор буде змушений піти з окупованої території, все інше - пуста балаканина.
РФ порушила у 2014 році а ми і досі будемо вважати ніби він діє.
Ну прямо пташеня 95 підворотні...
В нас стріляють але ми будемо вважати, що перемір'я триває