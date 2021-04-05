УКР
Питання загальнонаціонального локдауну зараз не обговорюється, - Немчінов

У Кабінеті Міністрів не обговорюють питання введення загальнонаціонального локдауну через поширення коронавірусу.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Виникає питання дотримання карантинних обмежень, адже фактично всі заходи, які були в "червоних" зонах впроваджені, вони потребують відповідної реакції як правоохоронців так і Держспоживслужби, яка відстежує незаконну торгівлю. Тобто уникнути масового скупчення. Питання загальнонаціональних обмежувальних заходів зараз не обговорюється", - підкреслив міністр.

карантин (18172) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (208) коронавірус (19923) локдаун (339)
Следует огласить весь список вопросов, которые не обсуждаются. Типа Вопрос беременности Мендель от Зеленского сейчас не обсуждается и т.д.
05.04.2021 12:38 Відповісти
Значить обсуждается..(украинская народная примета)

И сегодня 5 апреля мир узнает две вещи, первая - Зеленый слил спецоперацию украинских спецслужб (выйдет фильм) и второе - Зеленый сбежал в Катар (внезапный официальный визит). Очень интересно будет.. (с)
05.04.2021 12:49 Відповісти
300 чел за МЕСЯЦ по всей стране заболело - общенациональный локдаун на 1.5 месяца... зпдержания спортсменов в пустых парках силами до 30 ментов.. ну и велюр - для избранных.

30-50 тысяч в СУТКИ реально заболевающих - "Вопрос общенационального локдауна сейчас не обсуждается".. нет необходимости, хай дохнут))

хорошо ссут зебилам в очи
05.04.2021 13:10 Відповісти
 
 