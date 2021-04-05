Питання загальнонаціонального локдауну зараз не обговорюється, - Немчінов
У Кабінеті Міністрів не обговорюють питання введення загальнонаціонального локдауну через поширення коронавірусу.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.
"Виникає питання дотримання карантинних обмежень, адже фактично всі заходи, які були в "червоних" зонах впроваджені, вони потребують відповідної реакції як правоохоронців так і Держспоживслужби, яка відстежує незаконну торгівлю. Тобто уникнути масового скупчення. Питання загальнонаціональних обмежувальних заходів зараз не обговорюється", - підкреслив міністр.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И сегодня 5 апреля мир узнает две вещи, первая - Зеленый слил спецоперацию украинских спецслужб (выйдет фильм) и второе - Зеленый сбежал в Катар (внезапный официальный визит). Очень интересно будет.. (с)
30-50 тысяч в СУТКИ реально заболевающих - "Вопрос общенационального локдауна сейчас не обсуждается".. нет необходимости, хай дохнут))
хорошо ссут зебилам в очи