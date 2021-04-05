Питання загальнонаціонального локдауну зараз не обговорюється, - Немчінов

У Кабінеті Міністрів не обговорюють питання введення загальнонаціонального локдауну через поширення коронавірусу.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Виникає питання дотримання карантинних обмежень, адже фактично всі заходи, які були в "червоних" зонах впроваджені, вони потребують відповідної реакції як правоохоронців так і Держспоживслужби, яка відстежує незаконну торгівлю. Тобто уникнути масового скупчення. Питання загальнонаціональних обмежувальних заходів зараз не обговорюється", - підкреслив міністр.

