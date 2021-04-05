Вопрос общенационального локдауна сейчас не обсуждается, - Немчинов
В Кабинете Министров не обсуждают вопрос введения общенационального локдауна из-за распространения коронавируса.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.
"Возникает вопрос соблюдения карантинных ограничений, ведь фактически все меры, которые были в "красных" зонах внедрены, они нуждаются в соответствующей реакции как правоохранителей так и Госпотребслужбы, которая отслеживает незаконную торговлю. То есть избежание массового скопления. Вопрос общенациональных ограничительных мер сейчас не обсуждается", - подчеркнул министр.
И сегодня 5 апреля мир узнает две вещи, первая - Зеленый слил спецоперацию украинских спецслужб (выйдет фильм) и второе - Зеленый сбежал в Катар (внезапный официальный визит). Очень интересно будет.. (с)
30-50 тысяч в СУТКИ реально заболевающих - "Вопрос общенационального локдауна сейчас не обсуждается".. нет необходимости, хай дохнут))
хорошо ссут зебилам в очи