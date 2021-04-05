Вопрос общенационального локдауна сейчас не обсуждается, - Немчинов

В Кабинете Министров не обсуждают вопрос введения общенационального локдауна из-за распространения коронавируса.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Возникает вопрос соблюдения карантинных ограничений, ведь фактически все меры, которые были в "красных" зонах внедрены, они нуждаются в соответствующей реакции как правоохранителей так и Госпотребслужбы, которая отслеживает незаконную торговлю. То есть избежание массового скопления. Вопрос общенациональных ограничительных мер сейчас не обсуждается", - подчеркнул министр.

