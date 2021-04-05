РУС
Вопрос общенационального локдауна сейчас не обсуждается, - Немчинов

Вопрос общенационального локдауна сейчас не обсуждается, - Немчинов

В Кабинете Министров не обсуждают вопрос введения общенационального локдауна из-за распространения коронавируса.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Возникает вопрос соблюдения карантинных ограничений, ведь фактически все меры, которые были в "красных" зонах внедрены, они нуждаются в соответствующей реакции как правоохранителей так и Госпотребслужбы, которая отслеживает незаконную торговлю. То есть избежание массового скопления. Вопрос общенациональных ограничительных мер сейчас не обсуждается", - подчеркнул министр.

Читайте: Харьковщина и Хмельнитчина могут попасть в "красную" зону, - Немчинов

Следует огласить весь список вопросов, которые не обсуждаются. Типа Вопрос беременности Мендель от Зеленского сейчас не обсуждается и т.д.
05.04.2021 12:38 Ответить
Значить обсуждается..(украинская народная примета)

И сегодня 5 апреля мир узнает две вещи, первая - Зеленый слил спецоперацию украинских спецслужб (выйдет фильм) и второе - Зеленый сбежал в Катар (внезапный официальный визит). Очень интересно будет.. (с)
05.04.2021 12:49 Ответить
300 чел за МЕСЯЦ по всей стране заболело - общенациональный локдаун на 1.5 месяца... зпдержания спортсменов в пустых парках силами до 30 ментов.. ну и велюр - для избранных.

30-50 тысяч в СУТКИ реально заболевающих - "Вопрос общенационального локдауна сейчас не обсуждается".. нет необходимости, хай дохнут))

хорошо ссут зебилам в очи
05.04.2021 13:10 Ответить
 
 