На створення Архіву національної пам’яті перекинуть 34 млн з програм Мінкультури, - Дробович

На початок будівельних робіт зі створення Архіву національної пам'яті перекинуть 34 мільйони з програм Міністерства культури і інформаційної політики.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

"Зменшили кошти на проведення заходів. Якщо до секвестру бюджету ми мали на заходи трохи більше 9 мільйонів, то цьогоріч – менше 5.

Однак найбільш тривожне – відсутність капітальних видатків на створення Архіву національної пам’яті. Він має стати флагманом декомунізації, світовим центром викриття комуністичних тоталітарних злочинів. Туди має бути передано близько 4 мільйонів справ комуністичних репресивних органів. Такого більше ніде у світі нема. Хіба що в Москві, але всі ми розуміємо, що їхні архіви найближчим часом навряд чи будуть.

Ми з міністром домовилися, що вже у цьому році 34 мільйони на архів буде перекинуто з іншої міністерської програми. Це дозволить хоча б вибрати підрядника і почати перші будівельні роботи – елементарно дорогу до нього побудувати, підготувати будмайданчик".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ті, хто пропонують не торкатися теми комунізму і його злочинів, нехай подивляться на Комісію з реабілітації. Вона завалена тисячами звернень, - Дробович

Дробович нагадав, що в цілому роботи зі створення Архіву національної пам'яті 650 мільйонів. Тобто якщо вдасться перекинути ці 34 мільйони, то це становитиме 5%.

Повне інтерв'ю з Антоном Дробовичем читайте тут.