На створення Архіву національної пам’яті перекинуть 34 млн з програм Мінкультури, - Дробович
На початок будівельних робіт зі створення Архіву національної пам'яті перекинуть 34 мільйони з програм Міністерства культури і інформаційної політики.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.
"Зменшили кошти на проведення заходів. Якщо до секвестру бюджету ми мали на заходи трохи більше 9 мільйонів, то цьогоріч – менше 5.
Однак найбільш тривожне – відсутність капітальних видатків на створення Архіву національної пам’яті. Він має стати флагманом декомунізації, світовим центром викриття комуністичних тоталітарних злочинів. Туди має бути передано близько 4 мільйонів справ комуністичних репресивних органів. Такого більше ніде у світі нема. Хіба що в Москві, але всі ми розуміємо, що їхні архіви найближчим часом навряд чи будуть.
Ми з міністром домовилися, що вже у цьому році 34 мільйони на архів буде перекинуто з іншої міністерської програми. Це дозволить хоча б вибрати підрядника і почати перші будівельні роботи – елементарно дорогу до нього побудувати, підготувати будмайданчик".
Дробович нагадав, що в цілому роботи зі створення Архіву національної пам'яті 650 мільйонів. Тобто якщо вдасться перекинути ці 34 мільйони, то це становитиме 5%.
Повне інтерв'ю з Антоном Дробовичем читайте тут.
Понад 200 культурних діячів та організацій звернулись до президента України Володимира Зеленського із видкритим листом на захист культурних інституцій. Повний текст листа розміщено на https://pen.org.ua/vidkrytyj-lyst-na-zahyst-kulturnyh-instytutsij-2/ сайті Українського ПЕН.
Серед підписантів листа - правозахисник Мирослав Маринович, письменники Андрій Курков, Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Андрій Курков, Ірена Карпа, Оксана Забужко, режисер Олег Сенцов, художник Олександр Ройтбурд, голова правління ПАТ НСТУ Зураб Аласанія, Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу, ГО «Українер», Рух «ЧЕСНО», Українська гільдія режисерів та інші.
У своєму листі до президента вони висловили стурбованість долею українських культурних інституцій, що постали або вийшли на новий рівень завдяки Революції Гідності: це Український культурний фонд, Український інститут, Довженко-Центр, Український інститут книги, Державне агентство України з питань кіно, Мистецький Арсенал. Вони є успішними провідниками державної культурної політики навіть у надскладні часи війни і пандемії, зазначається у зверненні.
«Ми обурені згортанням підтримки та наступом на деякі з культурних інституцій у вигляді прямого й непрямого тиску, обмеження фінансування, повернення практики ручного управління і "телефонного права", залякування перевірками та перспективами рейдерського захоплення. Ми обурені перетворенням конкурсів на заміщення посад керівників на імітацію прямих, чесних і відкритих виборів, де мав би перемогти найдостойніший, а "перемагає" попередньо узгоджений. Ми знаємо, що може трапитися далі, а це - нехтування європейськими цінностями, саботаж реформ, замикання України в "пострадянському" просторі», - йдеться у листі.
Зокрема йдеться про конкурс на посаду голови Держкіно минулого року та про проведений цьогоріч із порушеннями конкурс на визначення складу Ради з державної підтримки кінематографії, сформованої з учасників телеринку, наближених до влади.
Окрім того, упродовж 2020 року чинився також тиск на Довженко-Центр, що ледве не призвело до колапсу інституції. Нині ж під загрозою «перетворення на порожній фасад» опинився Український культурний фонд.
«Ми стаємо в обороні цих культурних інституцій та цінностей нової України і вимагаємо негайно припинити тиск і нападки, повернути фінансову підтримку їхньої діяльності, а також забезпечити прозорі та чесні конкурси на посади нових керівників. Такі інституції, побудовані за кілька років з нуля, слід захищати і берегти. Ми не дозволимо, щоб у середовищі культурної спільноти поширювалися апатія чи розчарування, зростав відтік культурних та інтелектуальних сил за межі України. Ми готові публічно відстоювати європейські цінності, як-от право на відкритість, демократичність, професійність і прозорість, які сповідуємо разом із новими пост-Майданними культурними інституціями», - зазначають автори документа.
Повний перелік підписантів - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qfkMbTdQ2nmYsbpYyiNaW1LBz9jaChuYny5tHZGUNl4/edit#gid=1343237101 тут .
Додати свій підпис можна https://docs.google.com/forms/d/e/1*************************-kG0PQRSGwmC-VRZqj2f1TYGWotV6w/viewform тут .