На создание Архива нацпамяти перебросят 34 млн с программ Минкультуры, - Дробович
На начало строительных работ по созданию Архива национальной памяти перебросят 34 миллиона с программ Министерства культуры и информационной политики.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.
В связи с уменьшением бюджета Украинского института нацпамяти из-за пандемиии коронавируса на создание Архива национальной памяти вновь ничего не предусмотрено.
"Уменьшили средства на проведение мероприятий. Если до секвестра бюджета мы имели меры чуть более 9 млн, то в этом - менее 5 млн. Однако наиболее тревожное - отсутствие капитальных расходов на создание Архива национальной памяти. Он должен стать флагманом декоммунизации, мировым центром разоблачения коммунистических тоталитарных преступлений. Туда должно быть передано около 4 миллионов дел коммунистических репрессивных органов. Такого больше нигде в мире нет. Разве что в Москве, но все мы понимаем, что их архивы в ближайшее время вряд ли будут расшифрованы.
Мы с министром договорились, что уже в этом году 34 миллиона на архив будет переброшено с другой министерской программы. Это позволит хотя бы выбрать подрядчика и начать первые строительные работы - элементарно дорогу к нему построить, подготовить стройплощадку", - отметил глава УИНП.
Дробович напомнил, что в целом работы по созданию Архива национальной памяти 650 миллионов. То есть если удастся перебросить эти 34 миллиона, то это составит 5%.
Полное интервью с Антоном Дробовичем читайте здесь.
