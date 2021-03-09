Выходной в Международный женский день выглядит нелогичным, - глава Института нацпамяти Дробович
Многие украинцы, в том числе "старшего возраста", не воспринимают 8 Марта как праздник весны и красоты.
Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передает Цензор.НЕТ.
"Позиция Института такова - если это был день, в том числе, борьбы за трудовые права женщин, то выходной день в день победы трудовых прав женщин выглядит очень нелогично. Поэтому это не обязательно должен быть выходной день", - пояснил глава УИНП.
В то же время, Дробович считает, что отмена выходного 8 марта - "не столь принципиальная тема как то, какими смыслами его наполнять".
"Вопрос, исповедовать ли традиции советского человека - "весна, красота"?.. Нет, это не воспринимают многие, кстати, не воспринимают и люди старшего возраста эту советчину", - отметил он.
Глава УИНП рассказал, что в Украине завершается работа над законопроектом о праздниках и памятных датах.
"Во время общественного обсуждения все смогут принять участие и разобраться, хотят ли они нерабочий день или не хотят. Но украинцы любят выходные, поэтому, скорее всего, будут за выходной", - сказал Дробович.
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Последним штрихом будет на следуюзщий день врезать своей бабе в глаз.
Но выходной надо. А когда ж бухать...
Президент США Джо Байден поздравил всех женщин мира с 8 марта. А для жительниц США он пообещал равного представительства в федеральной власти,
«В Международный женский день мы празднуем достижения, вклад и прогресс женщин и девушек в США и по всему миру», - сообщается в его письменном заявлении.
Также американский лидер рассказал, что сегодня, 8 марта, он основал специальное управление Белого дома по гендерной политике. «Чтобы любые внутренние и политические задачи, которые мы решаем, стояли на фундаменте достоинства и равенства для женщин», - цитирует его агентство.
С выходным днём - явный перебор.
Пусть женщины себе где-то там празднуют.
Мужчины почему должны дома сидеть?
И так тех праздников понаделали - хрен пойми каких.
Алкашня чёртова.
Лишь бы бухать.
День, проведённый на любимой работе, которой ты посвятил жизнь - лучший праздник, который можно себе представить. Я - вот очень люблю свою работу, и крайне болезненно воспринимаю выходные дни. Ну, в субботу, к счастью, как правило работаю, а вот воскресенье - это прям наказание. А внеочередные так называемые праздники - как то 8 марта (для меня, мужчины, по факту к этому дню не имеющему прямого отношения) или религиозные праздники, для меня, человека атеистических взглядов - это выглядит прямым издевательством над здравым смыслом. Поэтому любую инициативу по отмене выходного дня - даже исходящую от института национальной памяти поддерживаю горячо.
Лёгкий паллиативчик огромной боли от того, что Одесса перестала быть морским городом, а стала просто городом у моря. Но всё равно реализация детской мечты, когда смотрел на порт, суда и двигающиеся краны, глядя с приморского бульвара.
Вихідний.
Придут подруги, надо выпить, а ты собою, *****, занял стол... (с)
Рыбак в этот день бесподобен
И Божьему лику подобен
Рыбак в этот день на века
Но в день уже следующий рыбак
В день, скажем, Святого Танкиста
Он смотрит уже на танкиста
А сам он - какой-то рыбак
Квіти не найпрактичніший подарунок на 8 Березня. Постоять пару днів, а далі в смітник. Інша справа свиняча голова. Це і суп, і холодець, і просто красиво.
Это надо спросить у народа на референдуме, а не корчить из себя умного.
А чого ж не обговорювали перехід на фіксований зимовий час? Після якого у значній частині України роками доведеться ламати графіки роботи і руху транспорту.
Главные выходные 1-9 мая, когда все картошку сажают!
Який вихідний? Тільки робочий день плюс дві бонусні робочі години.
Дві уродки, які ні хвилини не працювали, придумали "празьнік" для запряжених у ярмо.