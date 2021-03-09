Выходной в Международный женский день выглядит нелогичным, - глава Института нацпамяти Дробович

Многие украинцы, в том числе "старшего возраста", не воспринимают 8 Марта как праздник весны и красоты.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передает Цензор.НЕТ.

"Позиция Института такова - если это был день, в том числе, борьбы за трудовые права женщин, то выходной день в день победы трудовых прав женщин выглядит очень нелогично. Поэтому это не обязательно должен быть выходной день", - пояснил глава УИНП.

В то же время, Дробович считает, что отмена выходного 8 марта - "не столь принципиальная тема как то, какими смыслами его наполнять".

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"Вопрос, исповедовать ли традиции советского человека - "весна, красота"?.. Нет, это не воспринимают многие, кстати, не воспринимают и люди старшего возраста эту советчину", - отметил он.

Глава УИНП рассказал, что в Украине завершается работа над законопроектом о праздниках и памятных датах.

"Во время общественного обсуждения все смогут принять участие и разобраться, хотят ли они нерабочий день или не хотят. Но украинцы любят выходные, поэтому, скорее всего, будут за выходной", - сказал Дробович.

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