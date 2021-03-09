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Выходной в Международный женский день выглядит нелогичным, - глава Института нацпамяти Дробович

Выходной в Международный женский день выглядит нелогичным, - глава Института нацпамяти Дробович

Многие украинцы, в том числе "старшего возраста", не воспринимают 8 Марта как праздник весны и красоты.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передает Цензор.НЕТ.

"Позиция Института такова - если это был день, в том числе, борьбы за трудовые права женщин, то выходной день в день победы трудовых прав женщин выглядит очень нелогично. Поэтому это не обязательно должен быть выходной день", - пояснил глава УИНП.

В то же время, Дробович считает, что отмена выходного 8 марта - "не столь принципиальная тема как то, какими смыслами его наполнять".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поздравил женщин с 8 Марта: "Без вас мы просто биологические существа. С вами - люди и личности"

"Вопрос, исповедовать ли традиции советского человека - "весна, красота"?.. Нет, это не воспринимают многие, кстати, не воспринимают и люди старшего возраста эту советчину", - отметил он.

Глава УИНП рассказал, что в Украине завершается работа над законопроектом о праздниках и памятных датах.

"Во время общественного обсуждения все смогут принять участие и разобраться, хотят ли они нерабочий день или не хотят. Но украинцы любят выходные, поэтому, скорее всего, будут за выходной", - сказал Дробович.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Фоторепортаж к 8 Марта: Женщины пришли в армию не для того, чтобы быть "украшением коллектива" или "опорой" для коллег-мужчин, а чтобы защищать свою страну. ФОТО

Автор: 

выходной (126) 8 марта (132) Дробович Антон (84)


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Топ комментарии
+14
День Матери в Украине отмечается ежегодно во второе воскресенье мая,а 8 марта чисто совковая дата Джугашвили-Сралина...тьфу..хай йому Грець...
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09.03.2021 00:46
+12
Треба відміняти це свято. Геї наче подуріли сьогодні, такої ненависті до жінок на Цензорі ще не було. І їх можна зрозуміти, це звичайна жіноча заздрість. Геї ж взяли від нас самі паскудні риси характеру, тому ******** вони по-справжньому.
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09.03.2021 00:40
+11
Правильно. Надо на работе бухать
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09.03.2021 00:37
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Правильно. Надо на работе бухать
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09.03.2021 00:37 Ответить
Это очень по-русски.
Последним штрихом будет на следуюзщий день врезать своей бабе в глаз.

Но выходной надо. А когда ж бухать...
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09.03.2021 01:24 Ответить
Выходной в Международный женский день выглядит нелогичным, - глава Института нацпамяти Дробович - Цензор.НЕТ 5296
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09.03.2021 07:19 Ответить
Треба відміняти це свято. Геї наче подуріли сьогодні, такої ненависті до жінок на Цензорі ще не було. І їх можна зрозуміти, це звичайна жіноча заздрість. Геї ж взяли від нас самі паскудні риси характеру, тому ******** вони по-справжньому.
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09.03.2021 00:40 Ответить
Я что то пропустил?) Где они успели порезвится?)
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09.03.2021 00:47 Ответить
В ОП наверное именины у кого-то сегодня.
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09.03.2021 01:00 Ответить
Неее, там все поголовно *******. Потому что вести такую политику, как Зебанутый клоун могут только опущенные.
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09.03.2021 07:51 Ответить
куда ті лезешь ущлёпок? даже великий БАЙДЕН -лудший друг украины и равноправный пртнёр и ....
Президент США Джо Байден поздравил всех женщин мира с 8 марта. А для жительниц США он пообещал равного представительства в федеральной власти,
«В Международный женский день мы празднуем достижения, вклад и прогресс женщин и девушек в США и по всему миру», - сообщается в его письменном заявлении.
Также американский лидер рассказал, что сегодня, 8 марта, он основал специальное управление Белого дома по гендерной политике. «Чтобы любые внутренние и политические задачи, которые мы решаем, стояли на фундаменте достоинства и равенства для женщин», - цитирует его агентство.
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09.03.2021 08:08 Ответить
Тебе про выходной день, а ты Украину с маленькой буквы, остаток хора Александрова...
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09.03.2021 11:16 Ответить
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09.03.2021 17:09 Ответить
Юле волю!
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09.03.2021 00:40 Ответить
Манделя вже за ґратами?
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09.03.2021 00:51 Ответить
То что в совке с логикой всегда был непорядок, то этим нас не удивишь, но и для прекрасной половины можно сделать и исключение) Пусть празднуют) Да и смыслы можно постепенно другие вкладывать)
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09.03.2021 00:46 Ответить
День Матери в Украине отмечается ежегодно во второе воскресенье мая,а 8 марта чисто совковая дата Джугашвили-Сралина...тьфу..хай йому Грець...
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09.03.2021 00:46 Ответить
Я думаю, что за всю историю человечества, нет в году дня, в который не родился бы какой то упырь...
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09.03.2021 08:16 Ответить
Советчина голимая! Геть!
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09.03.2021 00:48 Ответить
круто
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09.03.2021 00:50 Ответить
8 марта - лучший праздник в году и нужно дать женщинам отдых. Тем более, что они всегда в этот год готовят что-то вкусное и стоят у плиты, а потом после праздничного обеда моют посуду. И вы хотите их лишить этого праздника, единственного дня в году. Чтоб они пахали весь день а потом надрывались после работы. Каким моральным уродом надо быть чтоб предлагать такое. Чем вам этот праздник помешал?. Вы что хотите довести людей до белого каления. Чтоб они плевали вам не вслед как сейчас, а подходили и в морду. Всем этим порохоботам, вятровичам, дробовичам и прочим. Не знаю как вас назвать.
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09.03.2021 00:54 Ответить
Дятел Мавзолейный,ты не туда попал...вали наф...
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09.03.2021 00:57 Ответить
Лучше возьми таз со льдом и сядь туда.
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09.03.2021 00:58 Ответить
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09.03.2021 00:58 Ответить
Это сарказм?
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09.03.2021 06:40 Ответить
Так хто тобі заважає стать коло плити самому? У мене дружина вчора до плити підходила лише для того, щоб накласти собі "щось смачненьке" у тарілку... А сьогодні, поки вона спала, я поставив коптиться свинячу "бочину"... скоро буде готова. І не треба її мені "пахать" змушувать...
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09.03.2021 07:50 Ответить
Це ж ви заради свята дружину побалували, то нехай залишається цей святковий для нас день. І вихідний також.
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09.03.2021 08:55 Ответить
Сонечко, ради цікавості, набери в пшуковику. "Цензор. Ватра". Почитай, а потім роби висновки... Бо вони в тебе зараз хибні і передчасні...
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09.03.2021 08:59 Ответить
А я знаю ,як тебе назвати---тупий ідіот.
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09.03.2021 09:34 Ответить
Кстати День Отца в Украине отмечают в третье воскресенье июня...
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09.03.2021 00:58 Ответить
А День Матері у другу неділю травня.
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09.03.2021 01:00 Ответить
Я это уже написал,смотри выше по тексту выше в 00 : 46 хвилин..
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09.03.2021 01:01 Ответить
ОК. Вже побачив.
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09.03.2021 01:03 Ответить
Дякую...
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09.03.2021 01:03 Ответить
Это правда.
С выходным днём - явный перебор.
Пусть женщины себе где-то там празднуют.
Мужчины почему должны дома сидеть?
И так тех праздников понаделали - хрен пойми каких.
Алкашня чёртова.
Лишь бы бухать.
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09.03.2021 01:04 Ответить
Якщо це ж день жіночої трудової рівності. То може нехай жінки трудяться, а чоловіки відпочивають)))
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09.03.2021 01:07 Ответить
Труд - это великая привилегия.
День, проведённый на любимой работе, которой ты посвятил жизнь - лучший праздник, который можно себе представить. Я - вот очень люблю свою работу, и крайне болезненно воспринимаю выходные дни. Ну, в субботу, к счастью, как правило работаю, а вот воскресенье - это прям наказание. А внеочередные так называемые праздники - как то 8 марта (для меня, мужчины, по факту к этому дню не имеющему прямого отношения) или религиозные праздники, для меня, человека атеистических взглядов - это выглядит прямым издевательством над здравым смыслом. Поэтому любую инициативу по отмене выходного дня - даже исходящую от института национальной памяти поддерживаю горячо.
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09.03.2021 01:25 Ответить
Коли ви дітей бачите?
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09.03.2021 10:01 Ответить
Завидую вам. Кем работаете если не секрет?
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09.03.2021 10:50 Ответить
В одесском порту. Логистика контейнерных перевозок.
Лёгкий паллиативчик огромной боли от того, что Одесса перестала быть морским городом, а стала просто городом у моря. Но всё равно реализация детской мечты, когда смотрел на порт, суда и двигающиеся краны, глядя с приморского бульвара.
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09.03.2021 11:55 Ответить
не проще ли как у БРИЛЬЯНТОВОЙ РУКЕ эти понедельники и 8 марта, новые годы, рождества по православному ОТМЕНИТЬ!!!!!
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09.03.2021 08:10 Ответить
В дохлом совке было 300 праздничных дней из 365 дней в году пролетайряты чЛенина были "певунами" по меткому выражению профессора Преображенского...
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09.03.2021 01:07 Ответить
свята повинні бути, бо інакше наступить перевиробництво і це розваляє всю економіку в мотлох!
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09.03.2021 01:46 Ответить
К примеру День работника Леса учрежден президиумом верховного совета ссср в 1966 году...
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09.03.2021 01:10 Ответить
День геолога так же в 1966 году...
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09.03.2021 01:11 Ответить
Выходной в Международный женский день выглядит нелогичным, - глава Института нацпамяти Дробович - Цензор.НЕТ 8797
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09.03.2021 01:13 Ответить
Выходной в Международный женский день выглядит нелогичным, - глава Института нацпамяти Дробович - Цензор.НЕТ 283
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09.03.2021 01:13 Ответить
Выходной в Международный женский день выглядит нелогичным, - глава Института нацпамяти Дробович - Цензор.НЕТ 2304
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09.03.2021 01:16 Ответить
как сказал мой коллега своей жене-"от того что сегодня 8 марта еда сама не приготовится"
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09.03.2021 01:24 Ответить
Хай бере за приклад юдеїв : у них таке - раз на тиждень. У суботу робить заборонено, тому їжу готують у п"ятницю, увечері. Навіть цілий список спеціальних рецептів, на цей випадок, є ... Наприклад, "цолнт" - тушене з овочами, м"ясо...
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09.03.2021 07:55 Ответить
ХЗ...
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09.03.2021 01:36 Ответить
Он так и не объяснил почему это нелогично.
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09.03.2021 01:49 Ответить
Боротьба за рівні умови праці (в т.ч.) і вихідний - де логіка?
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09.03.2021 07:05 Ответить
В Канаді є свято - День Праці - Labour Day, перший понеділок вересня.
Вихідний.
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09.03.2021 09:33 Ответить
так то ж праці - і жіночої і чоловічої.
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09.03.2021 12:16 Ответить
Да как ты мог !!! Кричит оксана, СЕДЬМОГО марта умереть !!!

Придут подруги, надо выпить, а ты собою, *****, занял стол... (с)
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09.03.2021 02:00 Ответить
Вот День Рыбака - это День Рыбака
Рыбак в этот день бесподобен
И Божьему лику подобен
Рыбак в этот день на века
Но в день уже следующий рыбак
В день, скажем, Святого Танкиста
Он смотрит уже на танкиста
А сам он - какой-то рыбак
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09.03.2021 02:06 Ответить
На мою думку,вихідний день на 8 березня-це є совковий пережиток,який має зникнути,як страшний спогад,про те,що жінка має право бути жінкою тільки один день на рік!Тому що решта днів,за «совка»,жінка була-«тягловим конем».Ті «премудрі»,які так захищають цей вихідний на восьме березня,чомусь забувають дорозказувати,що це була «обглодана кісьть» кинута з барського плеча совковаї номенклатури тій нещасній жінці,яка жила тільки для того,щоб працювати і стояти в безкінечних чергах за ковбасою по 2.20.Салон краси,фітнес,посудомийна машина,косметика,парфуми,одяг,взуття,пралка-автомат,поїхати на море-для жінки в період совка було те саме,що»пройтися пішки до сонця».За союзу абсолютно вся жіноча робота була громіздким,багатогодинним,трудоємним заняттям.Якщо хтось це забув,то запитайте у своєї матері чи бабці і вони вам розкажуть,що вікна милися газетою,посуда-содою,а прання було цілою епопеєю,бо починалося з замочування,потім виварюванням,вибілюванням,три рази полосканням і,нарешті,крохмаленням.Тому кожен раз,коли ви кажете:»ах,який добрий жест зробив «совок»,давши жінці вихідний на 8 березня»,то ви,будьте ласкаві,договорюйте фразу до кінця:»один-єдиний вихідний від рабства,з якого жінку ніхто і ніколи не збирався звільняти».Ненавижу «совок» і все,що з ним зв'язане!
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09.03.2021 02:20 Ответить
Я висловила свою думку на рахунок вихідного дня на 8 березня.Я вважаю,що на теперішню реальність цей вихідний-є зайвим.І чесно кажучи,не бачу необхідності св'яткувати таке поняття,як День Жінки.Це якесь абсолютно абсурдне св'ято,тому що я не розумію,чому я маю приймати привітання з тим,що я не родилася чоловіком.
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09.03.2021 02:50 Ответить
Чоловіків вітають на День українського козацтва та Української армії, хоча багато з них не мають до цього стосунку, не служили в армії. Тільки тому,що чоловіки...
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09.03.2021 09:02 Ответить
Жіночко,у 2014 році захищати Україну йшли чоловіки,які ніколи не були козаками і,напевно,не всі служили в Українській армії.Без належного озброєння,без належної військової підготовки,залишаючи сім'ю і мирну роботу.Йшли самі,добровільно,бо чоловіки.
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09.03.2021 12:21 Ответить
то нехай буде "тягловим конем" ще й у цей день
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09.03.2021 09:07 Ответить
Тетяно,огляньтеся навкруги,і Ви побачите,що абсолютно все,що вас оточує-є створене чоловіком!Чоловік-виграв війну,полетів у космос,побудував дім,посадив дерево і наробив жінці дітей,продовжуючи рід людський.І при цьому не існує такого св'яткового дня,як День Чоловіка.Не День Космонавтитики,не День Захисника,не день Батька,а просто День Мужчини.Такий собі вихідний день,у який кожен чоловік мав би право відпочити від свої»чоловічих обов'язків.»Так хто у цій ситуації є пригнобленим «тягловим конем»?
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09.03.2021 12:58 Ответить
все правильно он подчеркнул ..8 марта день по защите прав трудящих женщин ..так что 8 марта посуду посуду надо мыть парни
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09.03.2021 02:27 Ответить
На якому фронті "трудящіхся"
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09.03.2021 07:54 Ответить
Все это тонкие совковые нити,которые тянут нас назад и не дают двигатся вперед.Выходной нужно отметнять и 8 марта и 1 мая,а 9 мая переносить на 8.Иначе и дальше будем барахтаться в этом ватосовковом гнилом,вонючем болоте.
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09.03.2021 02:54 Ответить
сразу, как только отменят эти выходные дни - начнется благополучие и процветание. Как, оказывается, просто.
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09.03.2021 09:10 Ответить
Хотел посмотреть все мысли Ульяны Супрун по поводу этого коммунистического пережитка. А ее нет. Попрощалась с украинцами и удалила аккаунт. Жаль, было весело читать ее манифесты про декоммунизацию йода и зеленки.)
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09.03.2021 06:35 Ответить
Ще дуже м"ягко сказано Нащо,воно створювалося,й,що в дійсності означає
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09.03.2021 07:41 Ответить
Те що ми святкуємо маскальські свята під час війни це нелогічно. Є день матері
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09.03.2021 07:51 Ответить
Не кожна жінка є матір'ю. Є немало таких, хто просто не може нею стати.
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09.03.2021 09:14 Ответить
В армії також багато чоловіків не служили. Зважаючи на перехід армії на контрактну основу, - служитиме ще менше. І далеко не кожен представник чоловічої статі є, чи стане, батьком. То де "міжнародний чоловічий день"?
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09.03.2021 10:27 Ответить
На горді бузина, а в Києві дядько.
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09.03.2021 13:02 Ответить
Вятровичи и Дробовичи и прочие кагановичи теперь украинцам будут еще и выходные устанавливать Гитлера на них нет, на кагал жидовский.
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09.03.2021 07:52 Ответить
Вятровичи и Дробовичи/ Вятрович тоже еврей? Или типа: А какая разница кто начал войну- Путин или Порошенко.
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09.03.2021 11:22 Ответить
если Дробович думает, что "старший возраст" против 8 марта, то значит он вообще ни хрена не смыслит и там ему не место
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09.03.2021 07:56 Ответить
Анекдот из тырнета о 8 марта :
Квіти не найпрактичніший подарунок на 8 Березня. Постоять пару днів, а далі в смітник. Інша справа свиняча голова. Це і суп, і холодець, і просто красиво.
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09.03.2021 07:56 Ответить
если учесть цену на цветы это не только свиняча голова а мона вместо букета хороший банкет закатать на пару дней или бедному пенсионеру месяц прожить
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09.03.2021 08:20 Ответить
"Выходной в Международный женский день выглядит нелогичным, - глава Института нацпамяти Дробович" - а что по этому поводу говорит Рабинович?
Это надо спросить у народа на референдуме, а не корчить из себя умного.
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09.03.2021 08:07 Ответить
предлагаю проводить хоть какой-то экзамен для определения интеллектуальных способностей у "народа", необходимых для голосования на всевозможных выборах и референдумах, в том числе и по вопросу 8 марта), иначе происходит ущемление прав интеллектуального и прогрессивного меньшинства, да и большинству от всеобщего избирательного права все хуже и хуже)
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09.03.2021 09:08 Ответить
Вірною дорогою йдете пропагандисти Клауса Шваба і Давоських масонських морд. Не даремно вони прийняли курс на тотальне світове зубожіння в тому числі і малого бізнесу, щоб бідняки не мали змоги купувати щось коштовне і цим не тратили на себе ресурси Землі, які повинні йти виключно і лише на задоволення потреб топ плуткратії. Ці виродки не думають, що людина розумна повинна хоч раз подивитись на зоряне небо і спитати себе, наприклад для чого я тут для бариг спиляв бензопилкою 70 відсотків лісів на Землі і в Україні!
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09.03.2021 08:15 Ответить
"що людина розумна повинна хоч раз подивитись на зоряне небо" свиня теж бачить небо один раз...коли її забивають...людина розумна має насамперед розум і повинна думати сама, а не жити як свиня.
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09.03.2021 08:22 Ответить
Ніби вас Клаус Шваб питає як вам жити свинею їсти жолуді чи працювати достойно 17 годин в неділю? В тому і справа, що установка в Давосі така , що вам ті хто стоїть на вежах не дозволяє думати, бо ви вексь час займаєтесь виживанням. Осі і цей слуга плутократії Антон Дробович хоче людей загнати на плантацї олігархії. Тому ваш допис багальний і демагогічний.
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09.03.2021 08:59 Ответить
Нынешнее поколение-просто не жило при Союзе, поэтому не понимает ни сам праздник, ни то, какая была раньше жизнь. Не лезьте в НАРОДНЫЙ праздник
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09.03.2021 08:43 Ответить
При совдепії яке життя було, такі й "празнікі".
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09.03.2021 14:41 Ответить
И жизнь, и праздники, и люди были при Союзе неплохие
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09.03.2021 16:05 Ответить
8 березня це свято і жінок і чоловіків. Забрали від нього свої грязні ручонки!!! Воно має бути вихідним!
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09.03.2021 08:52 Ответить
мозги промывает ублюдок
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09.03.2021 08:53 Ответить
А коли людей спитають перш, ніж приймати якісь рішення,
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09.03.2021 09:12 Ответить
Любой чел рвущийся к власти, рвётся туда что бы интересоваться вашим мнением ? Наивно..
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09.03.2021 09:27 Ответить
"Во время общественного обсуждения все смогут принять участие"... Источник: https://censor.net/ru/n3252034
А чого ж не обговорювали перехід на фіксований зимовий час? Після якого у значній частині України роками доведеться ламати графіки роботи і руху транспорту.
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09.03.2021 10:16 Ответить
8-ое марта - это фигня.
Главные выходные 1-9 мая, когда все картошку сажают!
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09.03.2021 12:45 Ответить
"Мєждународний дєнь барьби трудящіхься женьщін" за кайло і трактор.
Який вихідний? Тільки робочий день плюс дві бонусні робочі години.

Дві уродки, які ні хвилини не працювали, придумали "празьнік" для запряжених у ярмо.
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09.03.2021 14:52 Ответить
Малолеткам , вроде тебя, не пристало обсуждать этих выдающихся женщин, а особенно оскорблять
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09.03.2021 16:11 Ответить
 
 