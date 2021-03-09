Вихідний у Міжнародний жіночий день видається нелогічним, - глава Інституту нацпам'яті Дробович

Багато українців, зокрема "старшого віку", не сприймають 8 Березня як свято весни і краси.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу "Україна 24" глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович, передає Цензор.НЕТ.

"Позиція Інституту така – якщо це був день, зокрема, боротьби за трудові права жінок, то вихідний день у день перемоги трудових прав жінок видається дуже нелогічним. Тому це не обов'язково має бути вихідний день", - пояснив голова УІНП.

Водночас Дробович вважає, що скасування вихідного на свято 8 березня – "не настільки принципова тема, як те, якими сенсами його наповнювати".

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"Питання, чи сповідувати традиції радянської людини – "весна, краса"?.. Ні, це не сприймають багато хто, до речі не сприймають і люди старшого віку цю радянщину", - зазначив він.

Голова УІНП розповів, що в Україні завершується робота над законопроєктом про свята і пам'ятні дати.

"Під час громадського обговорення всі зможуть взяти участь і розібратися, хочуть вони неробочий день чи не хочуть. Але українці люблять вихідні, тому, найімовірніше, будуть за вихідний", - сказав Дробович.

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