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Вихідний у Міжнародний жіночий день видається нелогічним, - глава Інституту нацпам'яті Дробович

Вихідний у Міжнародний жіночий день видається нелогічним, - глава Інституту нацпам'яті Дробович

Багато українців, зокрема "старшого віку", не сприймають 8 Березня як свято весни і краси.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу "Україна 24" глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович, передає Цензор.НЕТ.

"Позиція Інституту така – якщо це був день, зокрема, боротьби за трудові права жінок, то вихідний день у день перемоги трудових прав жінок видається дуже нелогічним. Тому це не обов'язково має бути вихідний день", - пояснив голова УІНП.

Водночас Дробович вважає, що скасування вихідного на свято 8 березня – "не настільки принципова тема, як те, якими сенсами його наповнювати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав жінок із 8 Березня: "Без вас ми просто біологічні істоти. З вами - люди і особистості"

"Питання, чи сповідувати традиції радянської людини – "весна, краса"?.. Ні, це не сприймають багато хто, до речі не сприймають і люди старшого віку цю радянщину", - зазначив він.

Голова УІНП розповів, що в Україні завершується робота над законопроєктом про свята і пам'ятні дати.

"Під час громадського обговорення всі зможуть взяти участь і розібратися, хочуть вони неробочий день чи не хочуть. Але українці люблять вихідні, тому, найімовірніше, будуть за вихідний", - сказав Дробович.

Також дивіться: Фоторепортаж до 8 березня: Жінки прийшли в армію не для того, щоб бути "прикрасою колективу" чи "опорою" для колег-чоловіків, а щоб захищати свою країну. ФОТО

Автор: 

вихідний (78) 8 Березня (96) Дробович Антон (83)


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Топ коментарі
+14
День Матери в Украине отмечается ежегодно во второе воскресенье мая,а 8 марта чисто совковая дата Джугашвили-Сралина...тьфу..хай йому Грець...
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09.03.2021 00:46
+12
Треба відміняти це свято. Геї наче подуріли сьогодні, такої ненависті до жінок на Цензорі ще не було. І їх можна зрозуміти, це звичайна жіноча заздрість. Геї ж взяли від нас самі паскудні риси характеру, тому ******** вони по-справжньому.
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09.03.2021 00:40
+11
Правильно. Надо на работе бухать
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09.03.2021 00:37
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Правильно. Надо на работе бухать
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09.03.2021 00:37 Відповісти
Это очень по-русски.
Последним штрихом будет на следуюзщий день врезать своей бабе в глаз.

Но выходной надо. А когда ж бухать...
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09.03.2021 01:24 Відповісти
Выходной в Международный женский день выглядит нелогичным, - глава Института нацпамяти Дробович - Цензор.НЕТ 5296
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09.03.2021 07:19 Відповісти
Треба відміняти це свято. Геї наче подуріли сьогодні, такої ненависті до жінок на Цензорі ще не було. І їх можна зрозуміти, це звичайна жіноча заздрість. Геї ж взяли від нас самі паскудні риси характеру, тому ******** вони по-справжньому.
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09.03.2021 00:40 Відповісти
Я что то пропустил?) Где они успели порезвится?)
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09.03.2021 00:47 Відповісти
В ОП наверное именины у кого-то сегодня.
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09.03.2021 01:00 Відповісти
Неее, там все поголовно *******. Потому что вести такую политику, как Зебанутый клоун могут только опущенные.
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09.03.2021 07:51 Відповісти
куда ті лезешь ущлёпок? даже великий БАЙДЕН -лудший друг украины и равноправный пртнёр и ....
Президент США Джо Байден поздравил всех женщин мира с 8 марта. А для жительниц США он пообещал равного представительства в федеральной власти,
«В Международный женский день мы празднуем достижения, вклад и прогресс женщин и девушек в США и по всему миру», - сообщается в его письменном заявлении.
Также американский лидер рассказал, что сегодня, 8 марта, он основал специальное управление Белого дома по гендерной политике. «Чтобы любые внутренние и политические задачи, которые мы решаем, стояли на фундаменте достоинства и равенства для женщин», - цитирует его агентство.
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09.03.2021 08:08 Відповісти
Тебе про выходной день, а ты Украину с маленькой буквы, остаток хора Александрова...
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09.03.2021 11:16 Відповісти
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09.03.2021 17:09 Відповісти
Юле волю!
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09.03.2021 00:40 Відповісти
Манделя вже за ґратами?
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09.03.2021 00:51 Відповісти
То что в совке с логикой всегда был непорядок, то этим нас не удивишь, но и для прекрасной половины можно сделать и исключение) Пусть празднуют) Да и смыслы можно постепенно другие вкладывать)
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09.03.2021 00:46 Відповісти
День Матери в Украине отмечается ежегодно во второе воскресенье мая,а 8 марта чисто совковая дата Джугашвили-Сралина...тьфу..хай йому Грець...
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09.03.2021 00:46 Відповісти
Я думаю, что за всю историю человечества, нет в году дня, в который не родился бы какой то упырь...
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09.03.2021 08:16 Відповісти
Советчина голимая! Геть!
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09.03.2021 00:48 Відповісти
круто
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09.03.2021 00:50 Відповісти
8 марта - лучший праздник в году и нужно дать женщинам отдых. Тем более, что они всегда в этот год готовят что-то вкусное и стоят у плиты, а потом после праздничного обеда моют посуду. И вы хотите их лишить этого праздника, единственного дня в году. Чтоб они пахали весь день а потом надрывались после работы. Каким моральным уродом надо быть чтоб предлагать такое. Чем вам этот праздник помешал?. Вы что хотите довести людей до белого каления. Чтоб они плевали вам не вслед как сейчас, а подходили и в морду. Всем этим порохоботам, вятровичам, дробовичам и прочим. Не знаю как вас назвать.
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09.03.2021 00:54 Відповісти
Дятел Мавзолейный,ты не туда попал...вали наф...
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09.03.2021 00:57 Відповісти
Лучше возьми таз со льдом и сядь туда.
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09.03.2021 00:58 Відповісти
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09.03.2021 00:58 Відповісти
Это сарказм?
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09.03.2021 06:40 Відповісти
Так хто тобі заважає стать коло плити самому? У мене дружина вчора до плити підходила лише для того, щоб накласти собі "щось смачненьке" у тарілку... А сьогодні, поки вона спала, я поставив коптиться свинячу "бочину"... скоро буде готова. І не треба її мені "пахать" змушувать...
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09.03.2021 07:50 Відповісти
Це ж ви заради свята дружину побалували, то нехай залишається цей святковий для нас день. І вихідний також.
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09.03.2021 08:55 Відповісти
Сонечко, ради цікавості, набери в пшуковику. "Цензор. Ватра". Почитай, а потім роби висновки... Бо вони в тебе зараз хибні і передчасні...
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09.03.2021 08:59 Відповісти
А я знаю ,як тебе назвати---тупий ідіот.
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09.03.2021 09:34 Відповісти
Кстати День Отца в Украине отмечают в третье воскресенье июня...
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09.03.2021 00:58 Відповісти
А День Матері у другу неділю травня.
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09.03.2021 01:00 Відповісти
Я это уже написал,смотри выше по тексту выше в 00 : 46 хвилин..
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09.03.2021 01:01 Відповісти
ОК. Вже побачив.
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09.03.2021 01:03 Відповісти
Дякую...
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09.03.2021 01:03 Відповісти
Это правда.
С выходным днём - явный перебор.
Пусть женщины себе где-то там празднуют.
Мужчины почему должны дома сидеть?
И так тех праздников понаделали - хрен пойми каких.
Алкашня чёртова.
Лишь бы бухать.
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09.03.2021 01:04 Відповісти
Якщо це ж день жіночої трудової рівності. То може нехай жінки трудяться, а чоловіки відпочивають)))
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09.03.2021 01:07 Відповісти
Труд - это великая привилегия.
День, проведённый на любимой работе, которой ты посвятил жизнь - лучший праздник, который можно себе представить. Я - вот очень люблю свою работу, и крайне болезненно воспринимаю выходные дни. Ну, в субботу, к счастью, как правило работаю, а вот воскресенье - это прям наказание. А внеочередные так называемые праздники - как то 8 марта (для меня, мужчины, по факту к этому дню не имеющему прямого отношения) или религиозные праздники, для меня, человека атеистических взглядов - это выглядит прямым издевательством над здравым смыслом. Поэтому любую инициативу по отмене выходного дня - даже исходящую от института национальной памяти поддерживаю горячо.
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09.03.2021 01:25 Відповісти
Коли ви дітей бачите?
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09.03.2021 10:01 Відповісти
Завидую вам. Кем работаете если не секрет?
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09.03.2021 10:50 Відповісти
В одесском порту. Логистика контейнерных перевозок.
Лёгкий паллиативчик огромной боли от того, что Одесса перестала быть морским городом, а стала просто городом у моря. Но всё равно реализация детской мечты, когда смотрел на порт, суда и двигающиеся краны, глядя с приморского бульвара.
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09.03.2021 11:55 Відповісти
не проще ли как у БРИЛЬЯНТОВОЙ РУКЕ эти понедельники и 8 марта, новые годы, рождества по православному ОТМЕНИТЬ!!!!!
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09.03.2021 08:10 Відповісти
В дохлом совке было 300 праздничных дней из 365 дней в году пролетайряты чЛенина были "певунами" по меткому выражению профессора Преображенского...
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09.03.2021 01:07 Відповісти
свята повинні бути, бо інакше наступить перевиробництво і це розваляє всю економіку в мотлох!
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09.03.2021 01:46 Відповісти
К примеру День работника Леса учрежден президиумом верховного совета ссср в 1966 году...
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09.03.2021 01:10 Відповісти
День геолога так же в 1966 году...
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09.03.2021 01:11 Відповісти
Выходной в Международный женский день выглядит нелогичным, - глава Института нацпамяти Дробович - Цензор.НЕТ 8797
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09.03.2021 01:13 Відповісти
Выходной в Международный женский день выглядит нелогичным, - глава Института нацпамяти Дробович - Цензор.НЕТ 283
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09.03.2021 01:13 Відповісти
Выходной в Международный женский день выглядит нелогичным, - глава Института нацпамяти Дробович - Цензор.НЕТ 2304
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09.03.2021 01:16 Відповісти
как сказал мой коллега своей жене-"от того что сегодня 8 марта еда сама не приготовится"
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09.03.2021 01:24 Відповісти
Хай бере за приклад юдеїв : у них таке - раз на тиждень. У суботу робить заборонено, тому їжу готують у п"ятницю, увечері. Навіть цілий список спеціальних рецептів, на цей випадок, є ... Наприклад, "цолнт" - тушене з овочами, м"ясо...
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09.03.2021 07:55 Відповісти
ХЗ...
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09.03.2021 01:36 Відповісти
Он так и не объяснил почему это нелогично.
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09.03.2021 01:49 Відповісти
Боротьба за рівні умови праці (в т.ч.) і вихідний - де логіка?
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09.03.2021 07:05 Відповісти
В Канаді є свято - День Праці - Labour Day, перший понеділок вересня.
Вихідний.
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09.03.2021 09:33 Відповісти
так то ж праці - і жіночої і чоловічої.
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09.03.2021 12:16 Відповісти
Да как ты мог !!! Кричит оксана, СЕДЬМОГО марта умереть !!!

Придут подруги, надо выпить, а ты собою, *****, занял стол... (с)
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09.03.2021 02:00 Відповісти
Вот День Рыбака - это День Рыбака
Рыбак в этот день бесподобен
И Божьему лику подобен
Рыбак в этот день на века
Но в день уже следующий рыбак
В день, скажем, Святого Танкиста
Он смотрит уже на танкиста
А сам он - какой-то рыбак
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09.03.2021 02:06 Відповісти
На мою думку,вихідний день на 8 березня-це є совковий пережиток,який має зникнути,як страшний спогад,про те,що жінка має право бути жінкою тільки один день на рік!Тому що решта днів,за «совка»,жінка була-«тягловим конем».Ті «премудрі»,які так захищають цей вихідний на восьме березня,чомусь забувають дорозказувати,що це була «обглодана кісьть» кинута з барського плеча совковаї номенклатури тій нещасній жінці,яка жила тільки для того,щоб працювати і стояти в безкінечних чергах за ковбасою по 2.20.Салон краси,фітнес,посудомийна машина,косметика,парфуми,одяг,взуття,пралка-автомат,поїхати на море-для жінки в період совка було те саме,що»пройтися пішки до сонця».За союзу абсолютно вся жіноча робота була громіздким,багатогодинним,трудоємним заняттям.Якщо хтось це забув,то запитайте у своєї матері чи бабці і вони вам розкажуть,що вікна милися газетою,посуда-содою,а прання було цілою епопеєю,бо починалося з замочування,потім виварюванням,вибілюванням,три рази полосканням і,нарешті,крохмаленням.Тому кожен раз,коли ви кажете:»ах,який добрий жест зробив «совок»,давши жінці вихідний на 8 березня»,то ви,будьте ласкаві,договорюйте фразу до кінця:»один-єдиний вихідний від рабства,з якого жінку ніхто і ніколи не збирався звільняти».Ненавижу «совок» і все,що з ним зв'язане!
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09.03.2021 02:20 Відповісти
Я висловила свою думку на рахунок вихідного дня на 8 березня.Я вважаю,що на теперішню реальність цей вихідний-є зайвим.І чесно кажучи,не бачу необхідності св'яткувати таке поняття,як День Жінки.Це якесь абсолютно абсурдне св'ято,тому що я не розумію,чому я маю приймати привітання з тим,що я не родилася чоловіком.
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09.03.2021 02:50 Відповісти
Чоловіків вітають на День українського козацтва та Української армії, хоча багато з них не мають до цього стосунку, не служили в армії. Тільки тому,що чоловіки...
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09.03.2021 09:02 Відповісти
Жіночко,у 2014 році захищати Україну йшли чоловіки,які ніколи не були козаками і,напевно,не всі служили в Українській армії.Без належного озброєння,без належної військової підготовки,залишаючи сім'ю і мирну роботу.Йшли самі,добровільно,бо чоловіки.
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09.03.2021 12:21 Відповісти
то нехай буде "тягловим конем" ще й у цей день
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09.03.2021 09:07 Відповісти
Тетяно,огляньтеся навкруги,і Ви побачите,що абсолютно все,що вас оточує-є створене чоловіком!Чоловік-виграв війну,полетів у космос,побудував дім,посадив дерево і наробив жінці дітей,продовжуючи рід людський.І при цьому не існує такого св'яткового дня,як День Чоловіка.Не День Космонавтитики,не День Захисника,не день Батька,а просто День Мужчини.Такий собі вихідний день,у який кожен чоловік мав би право відпочити від свої»чоловічих обов'язків.»Так хто у цій ситуації є пригнобленим «тягловим конем»?
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09.03.2021 12:58 Відповісти
все правильно он подчеркнул ..8 марта день по защите прав трудящих женщин ..так что 8 марта посуду посуду надо мыть парни
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09.03.2021 02:27 Відповісти
На якому фронті "трудящіхся"
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09.03.2021 07:54 Відповісти
Все это тонкие совковые нити,которые тянут нас назад и не дают двигатся вперед.Выходной нужно отметнять и 8 марта и 1 мая,а 9 мая переносить на 8.Иначе и дальше будем барахтаться в этом ватосовковом гнилом,вонючем болоте.
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09.03.2021 02:54 Відповісти
сразу, как только отменят эти выходные дни - начнется благополучие и процветание. Как, оказывается, просто.
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09.03.2021 09:10 Відповісти
Хотел посмотреть все мысли Ульяны Супрун по поводу этого коммунистического пережитка. А ее нет. Попрощалась с украинцами и удалила аккаунт. Жаль, было весело читать ее манифесты про декоммунизацию йода и зеленки.)
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09.03.2021 06:35 Відповісти
Ще дуже м"ягко сказано Нащо,воно створювалося,й,що в дійсності означає
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09.03.2021 07:41 Відповісти
Те що ми святкуємо маскальські свята під час війни це нелогічно. Є день матері
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09.03.2021 07:51 Відповісти
Не кожна жінка є матір'ю. Є немало таких, хто просто не може нею стати.
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09.03.2021 09:14 Відповісти
В армії також багато чоловіків не служили. Зважаючи на перехід армії на контрактну основу, - служитиме ще менше. І далеко не кожен представник чоловічої статі є, чи стане, батьком. То де "міжнародний чоловічий день"?
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09.03.2021 10:27 Відповісти
На горді бузина, а в Києві дядько.
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09.03.2021 13:02 Відповісти
Вятровичи и Дробовичи и прочие кагановичи теперь украинцам будут еще и выходные устанавливать Гитлера на них нет, на кагал жидовский.
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09.03.2021 07:52 Відповісти
Вятровичи и Дробовичи/ Вятрович тоже еврей? Или типа: А какая разница кто начал войну- Путин или Порошенко.
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09.03.2021 11:22 Відповісти
если Дробович думает, что "старший возраст" против 8 марта, то значит он вообще ни хрена не смыслит и там ему не место
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09.03.2021 07:56 Відповісти
Анекдот из тырнета о 8 марта :
Квіти не найпрактичніший подарунок на 8 Березня. Постоять пару днів, а далі в смітник. Інша справа свиняча голова. Це і суп, і холодець, і просто красиво.
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09.03.2021 07:56 Відповісти
если учесть цену на цветы это не только свиняча голова а мона вместо букета хороший банкет закатать на пару дней или бедному пенсионеру месяц прожить
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09.03.2021 08:20 Відповісти
"Выходной в Международный женский день выглядит нелогичным, - глава Института нацпамяти Дробович" - а что по этому поводу говорит Рабинович?
Это надо спросить у народа на референдуме, а не корчить из себя умного.
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09.03.2021 08:07 Відповісти
предлагаю проводить хоть какой-то экзамен для определения интеллектуальных способностей у "народа", необходимых для голосования на всевозможных выборах и референдумах, в том числе и по вопросу 8 марта), иначе происходит ущемление прав интеллектуального и прогрессивного меньшинства, да и большинству от всеобщего избирательного права все хуже и хуже)
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09.03.2021 09:08 Відповісти
Вірною дорогою йдете пропагандисти Клауса Шваба і Давоських масонських морд. Не даремно вони прийняли курс на тотальне світове зубожіння в тому числі і малого бізнесу, щоб бідняки не мали змоги купувати щось коштовне і цим не тратили на себе ресурси Землі, які повинні йти виключно і лише на задоволення потреб топ плуткратії. Ці виродки не думають, що людина розумна повинна хоч раз подивитись на зоряне небо і спитати себе, наприклад для чого я тут для бариг спиляв бензопилкою 70 відсотків лісів на Землі і в Україні!
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09.03.2021 08:15 Відповісти
"що людина розумна повинна хоч раз подивитись на зоряне небо" свиня теж бачить небо один раз...коли її забивають...людина розумна має насамперед розум і повинна думати сама, а не жити як свиня.
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09.03.2021 08:22 Відповісти
Ніби вас Клаус Шваб питає як вам жити свинею їсти жолуді чи працювати достойно 17 годин в неділю? В тому і справа, що установка в Давосі така , що вам ті хто стоїть на вежах не дозволяє думати, бо ви вексь час займаєтесь виживанням. Осі і цей слуга плутократії Антон Дробович хоче людей загнати на плантацї олігархії. Тому ваш допис багальний і демагогічний.
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09.03.2021 08:59 Відповісти
Нынешнее поколение-просто не жило при Союзе, поэтому не понимает ни сам праздник, ни то, какая была раньше жизнь. Не лезьте в НАРОДНЫЙ праздник
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09.03.2021 08:43 Відповісти
При совдепії яке життя було, такі й "празнікі".
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09.03.2021 14:41 Відповісти
И жизнь, и праздники, и люди были при Союзе неплохие
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09.03.2021 16:05 Відповісти
8 березня це свято і жінок і чоловіків. Забрали від нього свої грязні ручонки!!! Воно має бути вихідним!
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09.03.2021 08:52 Відповісти
мозги промывает ублюдок
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09.03.2021 08:53 Відповісти
А коли людей спитають перш, ніж приймати якісь рішення,
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09.03.2021 09:12 Відповісти
Любой чел рвущийся к власти, рвётся туда что бы интересоваться вашим мнением ? Наивно..
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09.03.2021 09:27 Відповісти
"Во время общественного обсуждения все смогут принять участие"... Источник: https://censor.net/ru/n3252034
А чого ж не обговорювали перехід на фіксований зимовий час? Після якого у значній частині України роками доведеться ламати графіки роботи і руху транспорту.
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09.03.2021 10:16 Відповісти
8-ое марта - это фигня.
Главные выходные 1-9 мая, когда все картошку сажают!
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09.03.2021 12:45 Відповісти
"Мєждународний дєнь барьби трудящіхься женьщін" за кайло і трактор.
Який вихідний? Тільки робочий день плюс дві бонусні робочі години.

Дві уродки, які ні хвилини не працювали, придумали "празьнік" для запряжених у ярмо.
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09.03.2021 14:52 Відповісти
Малолеткам , вроде тебя, не пристало обсуждать этих выдающихся женщин, а особенно оскорблять
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09.03.2021 16:11 Відповісти
 
 