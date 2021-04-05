УКР
Запущено процес створення національного меморіалу, на якому можуть бути перепоховані відомі українці з усього світу, - Дробович

Кабінет міністрів запустив процес створення національного меморіалу, на котрому можуть бути перепоховані відомі українці, які вимушено були поховані за кордоном.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

Вперше про створення такого пантеону серйозно заговорили у зв'язку зі скандалом з перепохованням поета Олександра Олеся і його дружини Віри Кандиби в 2017 році. Нагадаємо, тоді в Чехії ексгумували останки похованого на Ольшанському цвинтарі Праги Олеся (Кандиби) і його дружини Віри. Ексгумація була викликана особливостями чеського законодавства: за місце поховання померлого потрібно платити ренту, і сім'я чоловіка, який це робив і мав на могилу право власності, вирішила після його смерті поховати його на тому місці.

За задумом уряду, могила Олеся і його дружини на Лук'янівському кладовищі стали першими на Алеї почесних поховань українців з еміграції, яку тільки планується створити.

"УІНП ще кілька років тому розробив концепцію цього меморіалу, порядок і план дій. Два тижні тому віце-прем’єрка Стефанишина провела перше засідання за кілька років про створення національного меморіалу. Оргкомітет буквально за пів години ухвалив усі необхідні рішення і процес запущено. Тобто процес створення місця національної пам’яті триває, і тепер може йтися про перепоховання в Україні найвидатніших українців з усього світу.

Читайте також: На створення Архіву національної пам’яті перекинуть 34 млн з програм Мінкультури, - Дробович

Могил видатних українців по світу дуже багато. Торік ми запустили безпрецедентний віртуальний проєкт "Віртуальний некрополь української еміграції". Він розповідає де, в якому стані могили українців – з геомітками. Кожен охочий може додати туди інформацію, якщо помітить невідому могилу українця в якійсь з країн світу. На цю мапу вже нанесено тисячі даних, і зараз ми з МЗС активно напрацьовуємо наповнення цієї системи, щоб чітко моніторити ситуацію, наприклад слідкувати, за які могили закінчується проплата", -зазначив він.

Повне інтерв'ю з Антоном Дробович читайте тут.

Інститут нацпам’яті (238) меморіал (152) пам’ять (1193) Дробович Антон (83)
Топ коментарі
+5
Прекрасна ідея, давно пора!
показати весь коментар
05.04.2021 16:19 Відповісти
+4
Оооо! Русофільські сонечки, які долю за ковбасу продають, повилазили. Значить, правильна ініціатива.
показати весь коментар
05.04.2021 17:11 Відповісти
+3
Так. Бандеру, Петлюру і решту - поверніть сюди.
показати весь коментар
05.04.2021 17:10 Відповісти
Залишилося лише визначитися, кого називати українцями.
показати весь коментар
05.04.2021 16:17 Відповісти
ти явно в цю категорію не підпадаєш.
показати весь коментар
05.04.2021 16:20 Відповісти
А під яку категорію я підпадаю?
показати весь коментар
05.04.2021 16:42 Відповісти
долбодятлів - є така категорія, якій очевидне потрібно доказувати.
показати весь коментар
05.04.2021 21:39 Відповісти
05.04.2021 16:19 Відповісти
05.04.2021 17:10 Відповісти
вовремя зеленая плесень занимается перезахоронениями. все проблемы решены в Украине.
показати весь коментар
05.04.2021 16:49 Відповісти
05.04.2021 17:11 Відповісти
https://censor.net/ru/user/416521, про яку долю ви пишете? До чого тут ковбаса, коли йде мова про сьогоднішню долю України, бути їй. чи не бути, коли ворог нас оточує навіть з боку Білорусії і підтягує важку бронетехніку до наших кордонів. Ідея , певна річ, слушна, але зелена шмаркля робить все це аби відволікати від своїх зрад і непрофесійних дій. Воно ще і Лєнку катає на відпочинок за державний кошт.
показати весь коментар
05.04.2021 17:38 Відповісти
це ти один з 73%, які вибрали до влади пісюніста і зрадника, котрий у такий час покинув Україну. Але все буде Україна.
показати весь коментар
05.04.2021 18:37 Відповісти
Зарано для цього.
У нас вся верхівка плюс СБУ, прокурватура, поліція, суди - усе просєпарське.
показати весь коментар
05.04.2021 18:28 Відповісти
це такий піар хід від зеленої плісняви, тому що на більше його не вистачає.
показати весь коментар
05.04.2021 18:39 Відповісти
Якщо ми здобули незалежну країну Україну, то люди, які були символами боротьби за незалежність повинні спочивати в рідній землі. Героям слава !
показати весь коментар
06.04.2021 02:39 Відповісти
 
 