Запущено процес створення національного меморіалу, на якому можуть бути перепоховані відомі українці з усього світу, - Дробович

Кабінет міністрів запустив процес створення національного меморіалу, на котрому можуть бути перепоховані відомі українці, які вимушено були поховані за кордоном.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

Вперше про створення такого пантеону серйозно заговорили у зв'язку зі скандалом з перепохованням поета Олександра Олеся і його дружини Віри Кандиби в 2017 році. Нагадаємо, тоді в Чехії ексгумували останки похованого на Ольшанському цвинтарі Праги Олеся (Кандиби) і його дружини Віри. Ексгумація була викликана особливостями чеського законодавства: за місце поховання померлого потрібно платити ренту, і сім'я чоловіка, який це робив і мав на могилу право власності, вирішила після його смерті поховати його на тому місці.

За задумом уряду, могила Олеся і його дружини на Лук'янівському кладовищі стали першими на Алеї почесних поховань українців з еміграції, яку тільки планується створити.

"УІНП ще кілька років тому розробив концепцію цього меморіалу, порядок і план дій. Два тижні тому віце-прем’єрка Стефанишина провела перше засідання за кілька років про створення національного меморіалу. Оргкомітет буквально за пів години ухвалив усі необхідні рішення і процес запущено. Тобто процес створення місця національної пам’яті триває, і тепер може йтися про перепоховання в Україні найвидатніших українців з усього світу.

Могил видатних українців по світу дуже багато. Торік ми запустили безпрецедентний віртуальний проєкт "Віртуальний некрополь української еміграції". Він розповідає де, в якому стані могили українців – з геомітками. Кожен охочий може додати туди інформацію, якщо помітить невідому могилу українця в якійсь з країн світу. На цю мапу вже нанесено тисячі даних, і зараз ми з МЗС активно напрацьовуємо наповнення цієї системи, щоб чітко моніторити ситуацію, наприклад слідкувати, за які могили закінчується проплата", -зазначив він.

