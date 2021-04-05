УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10533 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 655 7

Буде створено центральне військове кладовище для воїнів, які загинули у нинішній російсько-українській війні, - Дробович

Буде створено центральне військове кладовище для воїнів, які загинули у нинішній російсько-українській війні, - Дробович

У Київській області створять центральне військово-меморіальне кладовище, на якому, за бажанням родичів, можуть бути поховані українські воїни, які загинули в нинішній російсько-українській війні.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

"Це військово-меморіальний цвинтар, де будуть поховані захисники України, які зараз борються за територіальну цілісність держави. Гіпотетично там можуть бути поховані й борці за незалежність минулих епох. Проєкт закону про військово-меморіальне кладовище був розроблений, пройшов усі обговорення, затверджений Кабміном, внесений до Верховної Ради і вже прийнятий у першому читанні, - повідомив голова УІНП.

За словами Дробовича, кладовище ймовірно буде розміщено у Київській області, недалеко від Києва.

"Вже є на приміті одна земельна ділянка, але поки закон не приймуть ніхто земельні питання серйозно не розглядатиме. Цей меморіал має бути сучасним – з одного боку лаконічним, з іншого – потужним великим простором. Родичі усіх, хто загинув у російсько-українські війні, гарантовано матимуть вибір: перепоховувати їх на цьому кладовищі чи у рідному місті або селі".

Повне інтерв'ю з Антоном Дробовичем читайте тут.

Читайте також: Запущено процес створення національного меморіалу, на якому можуть бути перепоховані відомі українці з усього світу, - Дробович

Автор: 

Інститут нацпам’яті (238) кладовище (204) Дробович Антон (83) Національне військове меморіальне кладовище (30)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правильно: русиши на границе - пора подумать о кладбище, как Филатов когда-то, не об оружии, обеспечении, а о кладбищах, потому что украинский воин за Украину не сражается, не защищает, он должен за нее умереть. Вот так
показати весь коментар
05.04.2021 16:51 Відповісти
Ти дурень. Україна шанує своїх героїв і сворює кладовище на кшталт Арлінгтонського. А ерефія ховає своїх "хироев" від усіх і боїться писнути про те, де ж вони загинули.
показати весь коментар
05.04.2021 17:09 Відповісти
а че ты ротик открыл, недурень? Тебя некто не учил общаться с незнакомыми дядями? Ты где, недурень, находишься? В армии? Как бы не так... А был бы в армии, вряд ли бы тебе такая подстилка понравилась бы
показати весь коментар
05.04.2021 17:46 Відповісти
И на входе в кладбище должна стоять голова ***** наколотая на палке.
показати весь коментар
05.04.2021 17:26 Відповісти
Не поспориш !
показати весь коментар
05.04.2021 17:50 Відповісти
багато братських могил великої вітчизняної...ще років 30-40 тому приїжджали родичі здалеку...
а на місці могилу доглянуть навіть далекі родичі
показати весь коментар
05.04.2021 19:49 Відповісти
І кожне 1 вересня школярі хай починають навчання з цих могил. Хай пам'ятають про "дружній рузький народ"
показати весь коментар
05.04.2021 20:20 Відповісти
 
 