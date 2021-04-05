Буде створено центральне військове кладовище для воїнів, які загинули у нинішній російсько-українській війні, - Дробович
У Київській області створять центральне військово-меморіальне кладовище, на якому, за бажанням родичів, можуть бути поховані українські воїни, які загинули в нинішній російсько-українській війні.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.
"Це військово-меморіальний цвинтар, де будуть поховані захисники України, які зараз борються за територіальну цілісність держави. Гіпотетично там можуть бути поховані й борці за незалежність минулих епох. Проєкт закону про військово-меморіальне кладовище був розроблений, пройшов усі обговорення, затверджений Кабміном, внесений до Верховної Ради і вже прийнятий у першому читанні, - повідомив голова УІНП.
За словами Дробовича, кладовище ймовірно буде розміщено у Київській області, недалеко від Києва.
"Вже є на приміті одна земельна ділянка, але поки закон не приймуть ніхто земельні питання серйозно не розглядатиме. Цей меморіал має бути сучасним – з одного боку лаконічним, з іншого – потужним великим простором. Родичі усіх, хто загинув у російсько-українські війні, гарантовано матимуть вибір: перепоховувати їх на цьому кладовищі чи у рідному місті або селі".
Повне інтерв'ю з Антоном Дробовичем читайте тут.
