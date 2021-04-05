Будет создано центральное военное кладбище для воинов, погибших в нынешней российско-украинской войне, - Дробович

В Киевской области создадут центральное военно-мемориальное кладбище, на котором, по желанию родственников, могут быть похоронены украинские воины, погибшие в нынешней российско-украинской войне.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"Это военно-мемориальное кладбище, где будут похоронены защитники Украины, которые сейчас борются за территориальную целостность государства. Гипотетически там могут быть похоронены и борцы за независимость прошлых эпох. Проект закона о военно-мемориальное кладбище был разработан, прошел все обсуждения, утвержден Кабмином, внесен в Верховную Раду и уже принят в первом чтении", - сообщил глава УИНП.

По словам Дробовича, кладбище вроятно расположится в Киевской области, недалеко от Киева:

"Уже есть на примете один земельный участок, но пока закон не примут никто земельные вопросы серьезно не будет рассматривать. Этот мемориал должен быть современным - с одной стороны лаконичным, с другой - мощным большим пространством. Родственники всех погибших в российско-украинской войне гарантированно будут иметь выбор: перезахоронить их на этом кладбище или в родном городе или селе".

Читайте также: Запущен процесс создания национального мемориала, на котором могут быть перезахоронены известные украинцы со всего мира, - Дробович

Полное интервью с Антоном Дробовичем читайте здесь.

Читайте также: На создание Архива нацпамяти перебросят 34 млн с программ Минкультуры, - Дробович