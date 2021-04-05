РУС
Будет создано центральное военное кладбище для воинов, погибших в нынешней российско-украинской войне, - Дробович

Будет создано центральное военное кладбище для воинов, погибших в нынешней российско-украинской войне, - Дробович

В Киевской области создадут центральное военно-мемориальное кладбище, на котором, по желанию родственников, могут быть похоронены украинские воины, погибшие в нынешней российско-украинской войне.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"Это военно-мемориальное кладбище, где будут похоронены защитники Украины, которые сейчас борются за территориальную целостность государства. Гипотетически там могут быть похоронены и борцы за независимость прошлых эпох. Проект закона о военно-мемориальное кладбище был разработан, прошел все обсуждения, утвержден Кабмином, внесен в Верховную Раду и уже принят в первом чтении", - сообщил глава УИНП.

По словам Дробовича, кладбище вроятно расположится в Киевской области, недалеко от Киева:

"Уже есть на примете один земельный участок, но пока закон не примут никто земельные вопросы серьезно не будет рассматривать. Этот мемориал должен быть современным - с одной стороны лаконичным, с другой - мощным большим пространством. Родственники всех погибших в российско-украинской войне гарантированно будут иметь выбор: перезахоронить их на этом кладбище или в родном городе или селе".

Институт нацпамяти (306) кладбище (291) Дробович Антон (84)
Правильно: русиши на границе - пора подумать о кладбище, как Филатов когда-то, не об оружии, обеспечении, а о кладбищах, потому что украинский воин за Украину не сражается, не защищает, он должен за нее умереть. Вот так
05.04.2021 16:51 Ответить
Ти дурень. Україна шанує своїх героїв і сворює кладовище на кшталт Арлінгтонського. А ерефія ховає своїх "хироев" від усіх і боїться писнути про те, де ж вони загинули.
05.04.2021 17:09 Ответить
а че ты ротик открыл, недурень? Тебя некто не учил общаться с незнакомыми дядями? Ты где, недурень, находишься? В армии? Как бы не так... А был бы в армии, вряд ли бы тебе такая подстилка понравилась бы
05.04.2021 17:46 Ответить
И на входе в кладбище должна стоять голова ***** наколотая на палке.
05.04.2021 17:26 Ответить
Не поспориш !
05.04.2021 17:50 Ответить
багато братських могил великої вітчизняної...ще років 30-40 тому приїжджали родичі здалеку...
а на місці могилу доглянуть навіть далекі родичі
05.04.2021 19:49 Ответить
І кожне 1 вересня школярі хай починають навчання з цих могил. Хай пам'ятають про "дружній рузький народ"
05.04.2021 20:20 Ответить
 
 