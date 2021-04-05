На Закарпатті з 6 квітня поновлюються пасажирські перевезення

Регіональна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій в Закарпатській області на засіданні 5 квітня ухвалила рішення про відновлення регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОДА.

Комісія вирішила з 00:00 години 6 квітня 2021 дозволити здійснення на території області регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в міському, приміському, міжміському та внутрішньообласному сполученні, у кількості не більшій, ніж кількість місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу, яка визначена в реєстраційних документах на такий транспортний засіб;

надати місцевим комісіям можливість прийняття рішень щодо посилення протиепідемічних заходів на місцях відповідно до ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб" та з урахуванням епідемічної ситуації.

Глава області Анатолій Полосков доручив працівникам ГУНП у Закарпатській області здійснювати постійний посилений контроль за дотриманням встановлених протиепідемічних обмежень при здійсненні пасажирських перевезень на транспорті.

Нагадаємо, з 8 березня Закарпатська область перебуває в "червоній" зоні епідеміологічної безпеки. Для виїзду громадян з області "Укрзалізниця" відкрила спецрейси.

