На Закарпатье с 6 апреля возобновляются пассажирские перевозки
Региональная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций в Закарпатской области на заседании 5 апреля приняла решение о возобновлении регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОГА.
Комиссия решила с 00:00 часов 6 апреля 2021 разрешить осуществление на территории области регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в городском, пригородном, междугородном и внутриобластном сообщении, в количестве не большем, чем количество мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства, определенная в регистрационных документах на такое транспортное средство;
предоставить местным комиссиям возможность принятия решений по усилению противоэпидемических мероприятий на местах в соответствии с ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней" и с учетом эпидемической ситуации.
Глава области Анатолий Полосков поручил работникам ГУНП в Закарпатской области осуществлять постоянный усиленный контроль за соблюдением установленных противоэпидемических ограничений при осуществлении пассажирских перевозок на транспорте.
Напомним, с 8 марта Закарпатская область находится в "красной" зоне эпидемиологической безопасности. Для выезда граждан из области "Укрзализныця" открыла спецрейсы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль