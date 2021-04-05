3 670 28
Степанов про українську вакцину від COVID-19: Розробка просувається
Триває розробка законопроєкту щодо виробництва вакцин в Україні.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у програмі "Сьогодні Увечері" на каналі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
"Я в суботу спілкувався з нашими виробниками, цього тижня будемо ще проводити нараду з ними, щоб були враховані всі побажання, щоб точно законопроєкт, який ми приймемо, подамо, діяв і працював. Що стосується української вакцини, принаймні кандидата на вакцину, який розробляється з минулого року, це рухається відносно різних стадій дослідження, зробили лікарську форму, це складний процес. Постійно виникають складнощі, потрібно знаходити наукові рішення, чим вони і займаються. Вони рухаються вперед", - розповів він.
Топ коментарі
+7 NonCFist
показати весь коментар05.04.2021 22:27 Відповісти Посилання
+5 oleg1966
показати весь коментар05.04.2021 22:35 Відповісти Посилання
+5 Перехватчик
показати весь коментар05.04.2021 22:40 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ссыкуны шария ваще не показываются из своих голубятен-ани пайдут за тех, хто пабедит и оросит их клювы
https://twitter.com/donikroman
Роман Донік
@donikroman
·https://twitter.com/donikroman/status/1379007357838098433 10 ч
Зеленский подписал Указ о вакцинации. Теперь тем кто не верил в силу листа подорожника, будут вместо вакцины прикладывать распечатанный на листе А4 Указ Зеленского. Потому что указ есть, а вакцины нет. И пока не предвидится.