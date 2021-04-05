Степанов про українську вакцину від COVID-19: Розробка просувається

Триває розробка законопроєкту щодо виробництва вакцин в Україні.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у програмі "Сьогодні Увечері" на каналі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Я в суботу спілкувався з нашими виробниками, цього тижня будемо ще проводити нараду з ними, щоб були враховані всі побажання, щоб точно законопроєкт, який ми приймемо, подамо, діяв і працював. Що стосується української вакцини, принаймні кандидата на вакцину, який розробляється з минулого року, це рухається відносно різних стадій дослідження, зробили лікарську форму, це складний процес. Постійно виникають складнощі, потрібно знаходити наукові рішення, чим вони і займаються. Вони рухаються вперед", - розповів він.

Читайте також: Розроблений Кабміном план вакцинації поки що не спрацьовує, - "слуга народу" Радуцький