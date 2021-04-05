УКР
Степанов про українську вакцину від COVID-19: Розробка просувається

Триває розробка законопроєкту щодо виробництва вакцин в Україні.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у програмі "Сьогодні Увечері" на каналі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Я в суботу спілкувався з нашими виробниками, цього тижня будемо ще проводити нараду з ними, щоб були враховані всі побажання, щоб точно законопроєкт, який ми приймемо, подамо, діяв і працював. Що стосується української вакцини, принаймні кандидата на вакцину, який розробляється з минулого року, це рухається відносно різних стадій дослідження, зробили лікарську форму, це складний процес. Постійно виникають складнощі, потрібно знаходити наукові рішення, чим вони і займаються. Вони рухаються вперед", - розповів він.

Читайте також: Розроблений Кабміном план вакцинації поки що не спрацьовує, - "слуга народу" Радуцький

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+7
Не свисти, придурок! Денех не будет.
05.04.2021 22:27
+5
Как забавно слушать ложь, когда знаешь правду. ЗЕбилье лживое
05.04.2021 22:35
+5
История с НьюВасюками начинает приобретать очертания документального фильма
05.04.2021 22:40
Степанов об украинской вакцине от COVID-19: Разработка продвигается - Цензор.НЕТ 7953
05.04.2021 22:49 Відповісти
Степанов об украинской вакцине от COVID-19: Разработка продвигается - Цензор.НЕТ 8148
05.04.2021 23:25 Відповісти
так, борсч обіцяє бути кісленьким, бо там є капуста
05.04.2021 22:29
Кислоту дає томат. Кисла капуста у лаптєй в щах.
05.04.2021 22:47
Та шо они несут??? Люди добрые, это, блин как назвать? Одна "надо валить", другой уже в Катаре, в розыск объявлены все, корме нужных контрабасов. Степашка кормит сказками своей вакциной "нарид". ЧТО ЭТО???
05.04.2021 22:35
Это зеленая пошесть от олигархов, которую привело во власть тупое стадо баранов.
05.04.2021 22:46
Зеля не приговор Порошенко. Это экзамен украинскому свободолюбивому народу на свою идентичность. Учитывая количество смертей, допущенных бездарным руководством при его президенстве, жестокий экзамен.
05.04.2021 22:54
Народ свой экзамен уже сдал. И не раз за последние 7 лет. А вот населению территории все экзамены до лампочки. Оно живет в телевизоре олигархата.
05.04.2021 22:58
Да, народ свой экзамен сдал! И не раз со времен Киевской Руси. Киевской!!! Орки пытаются себя узаконить. Со времен Екатерины. Когда было было предано и казнено казачество. Когда даже слово казачество было украдено. Когда после этого презрительное название появилось "малороссия". Когда пришли коммунисты и устроили голодомор в услугу своим ипанутым фантазиям о недоразвитости крестьянства. Когда добробаты несмотря на дремучее наследие совка дрались наспех вооруженные. Когда своя, Украинская Армия ценой тысяч жизней остановила хотелки пуйла. Вот так и выросла нация. Нас начали уважать в мире. Но тем, кто выбрал зеленое недоразумение не понять....
05.04.2021 23:27
https://censor.net/ru/news/3257825/ukrainskiyi_voin_poluchil_smertelnoe_ranenie_v_rezultate_vrajeskogo_obstrela_vozle_avdeevki_otg_vostok А вот это не забавно слышать родным этого Героя...
05.04.2021 22:44
Убедительно попрошу не путать с Ньюзелюками, это эксклюзивный проект Бубочки и Зебирателей.
05.04.2021 22:47
Степанов об украинской вакцине от COVID-19: Разработка продвигается - Цензор.НЕТ 7565
05.04.2021 22:45
а рыги, крепкые хазяйственники, мля , затихарились и ждут когда порохоботы загрызут зебилов или наоборот... вот что самое опасное в этой ситуации!
ссыкуны шария ваще не показываются из своих голубятен-ани пайдут за тех, хто пабедит и оросит их клювы
05.04.2021 22:47
Степанов об украинской вакцине от COVID-19: Разработка продвигается - Цензор.НЕТ 8729
05.04.2021 22:47
Ехал я в Сочи в час ночи. Чай бесплатно, бл*дей навалом.
05.04.2021 22:52
Мабуть недарма ходять чутки шо Зеля готує вакцину з асфальту.
05.04.2021 22:49
схоже Стєпанов з Богатирьовою планують організувати для себе монополію по виробництву вакцини з державними пільгами з бюджету.не здивуюся,якщо корєні вакцини будуть з росії.
05.04.2021 22:50
Степашка совсем чердачком поехал ... видно сильно лепень давит ..
05.04.2021 22:52
https://twitter.com/donikroman
https://twitter.com/donikroman

Роман Донік

@donikroman

·https://twitter.com/donikroman/status/1379007357838098433 10 ч

Зеленский подписал Указ о вакцинации. Теперь тем кто не верил в силу листа подорожника, будут вместо вакцины прикладывать распечатанный на листе А4 Указ Зеленского. Потому что указ есть, а вакцины нет. И пока не предвидится.
05.04.2021 22:54
Степанов об украинской вакцине от COVID-19: Разработка продвигается - Цензор.НЕТ 2041
05.04.2021 23:01
Степанова на нари за воровство и массовую гибель украинцев от ковида.
05.04.2021 23:40
не только его.... всю зелёную плесень...
06.04.2021 01:56
....имя имя сестра (а.дюма) опять гиперлуп вернулся
06.04.2021 00:29
Брехло гандон
06.04.2021 07:53
 
 