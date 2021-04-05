Степанов об украинской вакцине от COVID-19: Разработка продвигается
Продолжается разработка законопроекта относительно производства вакцин в Украине.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в программе "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
"Я в субботу общался с нашими производителями, на этой неделе будем еще проводить совещание с ними, чтобы были учтены все пожелания, чтобы точно законопроект, который мы примем, подадим, действовал и работал. Что касается украинской вакцины, по крайней мере кандидата на вакцину, который разрабатывается с прошлого года, это движется в отношении разных стадий исследования, сделали лекарственную форму, это сложный процесс. Постоянно возникают сложности, нужно находить научные решения, чем они и занимаются. Они движутся вперед", - рассказал он.
ссыкуны шария ваще не показываются из своих голубятен-ани пайдут за тех, хто пабедит и оросит их клювы
https://twitter.com/donikroman
Роман Донік
@donikroman
·https://twitter.com/donikroman/status/1379007357838098433 10 ч
Зеленский подписал Указ о вакцинации. Теперь тем кто не верил в силу листа подорожника, будут вместо вакцины прикладывать распечатанный на листе А4 Указ Зеленского. Потому что указ есть, а вакцины нет. И пока не предвидится.