Степанов об украинской вакцине от COVID-19: Разработка продвигается

Продолжается разработка законопроекта относительно производства вакцин в Украине.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в программе "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Я в субботу общался с нашими производителями, на этой неделе будем еще проводить совещание с ними, чтобы были учтены все пожелания, чтобы точно законопроект, который мы примем, подадим, действовал и работал. Что касается украинской вакцины, по крайней мере кандидата на вакцину, который разрабатывается с прошлого года, это движется в отношении разных стадий исследования, сделали лекарственную форму, это сложный процесс. Постоянно возникают сложности, нужно находить научные решения, чем они и занимаются. Они движутся вперед", - рассказал он.

