РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9668 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 670 28

Степанов об украинской вакцине от COVID-19: Разработка продвигается

Степанов об украинской вакцине от COVID-19: Разработка продвигается

Продолжается разработка законопроекта относительно производства вакцин в Украине.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в программе "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Я в субботу общался с нашими производителями, на этой неделе будем еще проводить совещание с ними, чтобы были учтены все пожелания, чтобы точно законопроект, который мы примем, подадим, действовал и работал. Что касается украинской вакцины, по крайней мере кандидата на вакцину, который разрабатывается с прошлого года, это движется в отношении разных стадий исследования, сделали лекарственную форму, это сложный процесс. Постоянно возникают сложности, нужно находить научные решения, чем они и занимаются. Они движутся вперед", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мире идет настоящая война за вакцины, выход один - начать производить свою. Мы должны на это пойти, - Степанов

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Не свисти, придурок! Денех не будет.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:27 Ответить
+5
Как забавно слушать ложь, когда знаешь правду. ЗЕбилье лживое
показать весь комментарий
05.04.2021 22:35 Ответить
+5
История с НьюВасюками начинает приобретать очертания документального фильма
показать весь комментарий
05.04.2021 22:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не свисти, придурок! Денех не будет.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:27 Ответить
Степанов об украинской вакцине от COVID-19: Разработка продвигается - Цензор.НЕТ 7953
показать весь комментарий
05.04.2021 22:49 Ответить
Степанов об украинской вакцине от COVID-19: Разработка продвигается - Цензор.НЕТ 8148
показать весь комментарий
05.04.2021 23:25 Ответить
так, борсч обіцяє бути кісленьким, бо там є капуста
показать весь комментарий
05.04.2021 22:29 Ответить
Кислоту дає томат. Кисла капуста у лаптєй в щах.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:47 Ответить
Та шо они несут??? Люди добрые, это, блин как назвать? Одна "надо валить", другой уже в Катаре, в розыск объявлены все, корме нужных контрабасов. Степашка кормит сказками своей вакциной "нарид". ЧТО ЭТО???
показать весь комментарий
05.04.2021 22:35 Ответить
Это зеленая пошесть от олигархов, которую привело во власть тупое стадо баранов.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:46 Ответить
Зеля не приговор Порошенко. Это экзамен украинскому свободолюбивому народу на свою идентичность. Учитывая количество смертей, допущенных бездарным руководством при его президенстве, жестокий экзамен.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:54 Ответить
Народ свой экзамен уже сдал. И не раз за последние 7 лет. А вот населению территории все экзамены до лампочки. Оно живет в телевизоре олигархата.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:58 Ответить
Да, народ свой экзамен сдал! И не раз со времен Киевской Руси. Киевской!!! Орки пытаются себя узаконить. Со времен Екатерины. Когда было было предано и казнено казачество. Когда даже слово казачество было украдено. Когда после этого презрительное название появилось "малороссия". Когда пришли коммунисты и устроили голодомор в услугу своим ипанутым фантазиям о недоразвитости крестьянства. Когда добробаты несмотря на дремучее наследие совка дрались наспех вооруженные. Когда своя, Украинская Армия ценой тысяч жизней остановила хотелки пуйла. Вот так и выросла нация. Нас начали уважать в мире. Но тем, кто выбрал зеленое недоразумение не понять....
показать весь комментарий
05.04.2021 23:27 Ответить
Как забавно слушать ложь, когда знаешь правду. ЗЕбилье лживое
показать весь комментарий
05.04.2021 22:35 Ответить
https://censor.net/ru/news/3257825/ukrainskiyi_voin_poluchil_smertelnoe_ranenie_v_rezultate_vrajeskogo_obstrela_vozle_avdeevki_otg_vostok А вот это не забавно слышать родным этого Героя...
показать весь комментарий
05.04.2021 22:44 Ответить
История с НьюВасюками начинает приобретать очертания документального фильма
показать весь комментарий
05.04.2021 22:40 Ответить
Убедительно попрошу не путать с Ньюзелюками, это эксклюзивный проект Бубочки и Зебирателей.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:47 Ответить
Степанов об украинской вакцине от COVID-19: Разработка продвигается - Цензор.НЕТ 7565
показать весь комментарий
05.04.2021 22:45 Ответить
а рыги, крепкые хазяйственники, мля , затихарились и ждут когда порохоботы загрызут зебилов или наоборот... вот что самое опасное в этой ситуации!
ссыкуны шария ваще не показываются из своих голубятен-ани пайдут за тех, хто пабедит и оросит их клювы
показать весь комментарий
05.04.2021 22:47 Ответить
Степанов об украинской вакцине от COVID-19: Разработка продвигается - Цензор.НЕТ 8729
показать весь комментарий
05.04.2021 22:47 Ответить
Ехал я в Сочи в час ночи. Чай бесплатно, бл*дей навалом.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:52 Ответить
Мабуть недарма ходять чутки шо Зеля готує вакцину з асфальту.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:49 Ответить
схоже Стєпанов з Богатирьовою планують організувати для себе монополію по виробництву вакцини з державними пільгами з бюджету.не здивуюся,якщо корєні вакцини будуть з росії.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:50 Ответить
Степашка совсем чердачком поехал ... видно сильно лепень давит ..
показать весь комментарий
05.04.2021 22:52 Ответить
https://twitter.com/donikroman
https://twitter.com/donikroman

Роман Донік

@donikroman

·https://twitter.com/donikroman/status/1379007357838098433 10 ч

Зеленский подписал Указ о вакцинации. Теперь тем кто не верил в силу листа подорожника, будут вместо вакцины прикладывать распечатанный на листе А4 Указ Зеленского. Потому что указ есть, а вакцины нет. И пока не предвидится.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:54 Ответить
Степанов об украинской вакцине от COVID-19: Разработка продвигается - Цензор.НЕТ 2041
показать весь комментарий
05.04.2021 23:01 Ответить
Степанова на нари за воровство и массовую гибель украинцев от ковида.
показать весь комментарий
05.04.2021 23:40 Ответить
не только его.... всю зелёную плесень...
показать весь комментарий
06.04.2021 01:56 Ответить
....имя имя сестра (а.дюма) опять гиперлуп вернулся
показать весь комментарий
06.04.2021 00:29 Ответить
Брехло гандон
показать весь комментарий
06.04.2021 07:53 Ответить
 
 