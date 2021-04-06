Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу біля Золотого-4, - ОТУ "Північ"
5 квітня внаслідок ворожого обстрілу українських позицій біля Золотого-4 на Луганщині загинув український військовослужбовець.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу оперативно-тактичного угруповання "Північ"
"Сьогодні, 5 квітня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл зі стрілецької зброї позицій українських захисників, неподалік Золотого-4. Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав кульового поранення, не сумісного з життям", - йдеться в повідомленні.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.
Співчуваю рідним та близьким
Там,де цуцики Бєлєцкого,щоб заспокоїти суспільство,клялися стояти насмерть.Але їх,пропіарених,немає,а гине простий солдат ЗСУ...
Які два різних світи. Одні віддають своє життя захищаючи свій народ, живучи в окопах, під постійним стресом, отримуючи мізер і зневагу свого головнокомандувача, а інший світ, - одноліток того, що в окопі, 4 рази відкосивши, отримав найвищу нагороду від наріду, вибраний ними керувати і насолоджуватися життям наповну: літати літаком за кошт українців і того, що в окопі по теплих і мирних країнах, де його приймають з почестями у у шикарних ресторанам і отелях; вся його шобла прилаштована на хлібні і теплі місця, отримуючи максимум, що можна було б теоретично це отримувати і саме головне - поливають помиями цю країну і цих героїв захисників і нічого хорошого для цієї країни не зробили.