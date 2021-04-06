Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу біля Золотого-4, - ОТУ "Північ"

5 квітня внаслідок ворожого обстрілу українських позицій біля Золотого-4 на Луганщині загинув український військовослужбовець.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу оперативно-тактичного угруповання "Північ"

"Сьогодні, 5 квітня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл зі стрілецької зброї позицій українських захисників, неподалік Золотого-4. Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав кульового поранення, не сумісного з життям", - йдеться в повідомленні.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.