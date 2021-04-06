УКР
Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу біля Золотого-4, - ОТУ "Північ"

5 квітня внаслідок ворожого обстрілу українських позицій біля Золотого-4 на Луганщині загинув український військовослужбовець.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу оперативно-тактичного угруповання "Північ"

"Сьогодні, 5 квітня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл зі стрілецької зброї позицій українських захисників, неподалік Золотого-4. Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав кульового поранення, не сумісного з життям", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Авдіївки, - ОТГ "Схід"

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Автор: 

смерть (6812) втрати (4534) операція Об’єднаних сил (6725) Золоте (206) Луганська область (4923)
+27
Нехай земля йому буде пухом...
Співчуваю рідним та близьким
06.04.2021 00:25 Відповісти
+15
Это там,где "безоговорочное и всеобъемлющее разведение"?
06.04.2021 01:07 Відповісти
+12
Я хрінію!На своїй землі в нас стріляють,а ми не можемо,нам нізя бо зелена дібільна сопля боїться,щоб дід Кабай не сварив.
06.04.2021 06:14 Відповісти
Нехай земля йому буде пухом...
Співчуваю рідним та близьким
06.04.2021 00:25 Відповісти
Это там,где "безоговорочное и всеобъемлющее разведение"?
06.04.2021 01:07 Відповісти
Там,де Зєлєнскій,виконавши умови диктатора рф,наказав відступити,залишивши нашу землю й добре обладнані позиції.
Там,де цуцики Бєлєцкого,щоб заспокоїти суспільство,клялися стояти насмерть.Але їх,пропіарених,немає,а гине простий солдат ЗСУ...
Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела возле Золотого-4, - ОТГ "Север" - Цензор.НЕТ 1244
06.04.2021 06:29 Відповісти
Я ще тоді казав що задача Білєцково- очолити протест проти відведення ВСУ і злити його.
06.04.2021 06:59 Відповісти
Видать только появление ветеранов Азова в Золотом остановило тебя и всю вашу порохососную диванную шоблу от масштабных протестов против отвода наших войск, не так ли?
06.04.2021 11:51 Відповісти
Земля пухом защитнику.
Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела возле Золотого-4, - ОТГ "Север" - Цензор.НЕТ 5139
06.04.2021 04:59 Відповісти
Ділянка розведення ім. шмарклі.
06.04.2021 05:29 Відповісти
Я хрінію!На своїй землі в нас стріляють,а ми не можемо,нам нізя бо зелена дібільна сопля боїться,щоб дід Кабай не сварив.
06.04.2021 06:14 Відповісти
Ви праві. Страшна правда в тому, що військо, яке мовчки спостерігає як вбивають одного з них, перетворюється на стадо баранів, яке також мовчки спостерігає, як вовки роздирають одного з них.
06.04.2021 07:41 Відповісти
А сраные наблюдатели где?
06.04.2021 06:29 Відповісти
Які "наблюдатєлі"? Викиньте з голови тезу про те, що якісь наблюдатєлі переживають за Україну.
06.04.2021 07:44 Відповісти
Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела возле Золотого-4, - ОТГ "Север" - Цензор.НЕТ 1106
06.04.2021 07:05 Відповісти
Сколько бы там не погибло наших солдат, мы всё равно хотим мира! Вам всем не противен этот тупой упоротый пацифизм?
06.04.2021 08:00 Відповісти
Всім - ні. Будьте певні, я точно знаю одного. Він по Катарі зараз катається.
06.04.2021 08:50 Відповісти
Гундос им очень жестко ответит, он еще раз попросит запад усилить санкции
06.04.2021 08:26 Відповісти
У відповідь вбити 50 кацапів.
06.04.2021 08:28 Відповісти
Царство Небесне захиснику України та співчуття рідним.
Які два різних світи. Одні віддають своє життя захищаючи свій народ, живучи в окопах, під постійним стресом, отримуючи мізер і зневагу свого головнокомандувача, а інший світ, - одноліток того, що в окопі, 4 рази відкосивши, отримав найвищу нагороду від наріду, вибраний ними керувати і насолоджуватися життям наповну: літати літаком за кошт українців і того, що в окопі по теплих і мирних країнах, де його приймають з почестями у у шикарних ресторанам і отелях; вся його шобла прилаштована на хлібні і теплі місця, отримуючи максимум, що можна було б теоретично це отримувати і саме головне - поливають помиями цю країну і цих героїв захисників і нічого хорошого для цієї країни не зробили.
06.04.2021 08:34 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу біля Золотого-4, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 2763
06.04.2021 08:44 Відповісти
 
 