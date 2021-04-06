Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела возле Золотого-4, - ОТГ "Север"
5 апреля в результате вражеского обстрела украинских позиций возле Золотого-4 на Луганщине погиб украинский военнослужащий.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу оперативно-тактической группировки "Север"
"Сегодня, 5 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел из стрелкового оружия позиций украинских защитников, неподалеку Золотого-4. Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Співчуваю рідним та близьким
Там,де цуцики Бєлєцкого,щоб заспокоїти суспільство,клялися стояти насмерть.Але їх,пропіарених,немає,а гине простий солдат ЗСУ...
Які два різних світи. Одні віддають своє життя захищаючи свій народ, живучи в окопах, під постійним стресом, отримуючи мізер і зневагу свого головнокомандувача, а інший світ, - одноліток того, що в окопі, 4 рази відкосивши, отримав найвищу нагороду від наріду, вибраний ними керувати і насолоджуватися життям наповну: літати літаком за кошт українців і того, що в окопі по теплих і мирних країнах, де його приймають з почестями у у шикарних ресторанам і отелях; вся його шобла прилаштована на хлібні і теплі місця, отримуючи максимум, що можна було б теоретично це отримувати і саме головне - поливають помиями цю країну і цих героїв захисників і нічого хорошого для цієї країни не зробили.