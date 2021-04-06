РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6566 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 640 57

Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела возле Золотого-4, - ОТГ "Север"

Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела возле Золотого-4, - ОТГ

5 апреля в результате вражеского обстрела украинских позиций возле Золотого-4 на Луганщине погиб украинский военнослужащий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу оперативно-тактической группировки "Север"

"Сегодня, 5 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел из стрелкового оружия позиций украинских защитников, неподалеку Золотого-4. Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела возле Авдеевки, - ОТГ "Восток"

На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела возле Золотого-4, - ОТГ Север 01

Автор: 

смерть (9284) потери (4519) операция Объединенных сил (6766) Золотое (205) Луганская область (6539)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
Нехай земля йому буде пухом...
Співчуваю рідним та близьким
показать весь комментарий
06.04.2021 00:25 Ответить
+15
Это там,где "безоговорочное и всеобъемлющее разведение"?
показать весь комментарий
06.04.2021 01:07 Ответить
+12
Я хрінію!На своїй землі в нас стріляють,а ми не можемо,нам нізя бо зелена дібільна сопля боїться,щоб дід Кабай не сварив.
показать весь комментарий
06.04.2021 06:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нехай земля йому буде пухом...
Співчуваю рідним та близьким
показать весь комментарий
06.04.2021 00:25 Ответить
Это там,где "безоговорочное и всеобъемлющее разведение"?
показать весь комментарий
06.04.2021 01:07 Ответить
Там,де Зєлєнскій,виконавши умови диктатора рф,наказав відступити,залишивши нашу землю й добре обладнані позиції.
Там,де цуцики Бєлєцкого,щоб заспокоїти суспільство,клялися стояти насмерть.Але їх,пропіарених,немає,а гине простий солдат ЗСУ...
Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела возле Золотого-4, - ОТГ "Север" - Цензор.НЕТ 1244
показать весь комментарий
06.04.2021 06:29 Ответить
Я ще тоді казав що задача Білєцково- очолити протест проти відведення ВСУ і злити його.
показать весь комментарий
06.04.2021 06:59 Ответить
Видать только появление ветеранов Азова в Золотом остановило тебя и всю вашу порохососную диванную шоблу от масштабных протестов против отвода наших войск, не так ли?
показать весь комментарий
06.04.2021 11:51 Ответить
Земля пухом защитнику.
Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела возле Золотого-4, - ОТГ "Север" - Цензор.НЕТ 5139
показать весь комментарий
06.04.2021 04:59 Ответить
Ділянка розведення ім. шмарклі.
показать весь комментарий
06.04.2021 05:29 Ответить
Я хрінію!На своїй землі в нас стріляють,а ми не можемо,нам нізя бо зелена дібільна сопля боїться,щоб дід Кабай не сварив.
показать весь комментарий
06.04.2021 06:14 Ответить
Ви праві. Страшна правда в тому, що військо, яке мовчки спостерігає як вбивають одного з них, перетворюється на стадо баранів, яке також мовчки спостерігає, як вовки роздирають одного з них.
показать весь комментарий
06.04.2021 07:41 Ответить
А сраные наблюдатели где?
показать весь комментарий
06.04.2021 06:29 Ответить
Які "наблюдатєлі"? Викиньте з голови тезу про те, що якісь наблюдатєлі переживають за Україну.
показать весь комментарий
06.04.2021 07:44 Ответить
Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела возле Золотого-4, - ОТГ "Север" - Цензор.НЕТ 1106
показать весь комментарий
06.04.2021 07:05 Ответить
Сколько бы там не погибло наших солдат, мы всё равно хотим мира! Вам всем не противен этот тупой упоротый пацифизм?
показать весь комментарий
06.04.2021 08:00 Ответить
Всім - ні. Будьте певні, я точно знаю одного. Він по Катарі зараз катається.
показать весь комментарий
06.04.2021 08:50 Ответить
Гундос им очень жестко ответит, он еще раз попросит запад усилить санкции
показать весь комментарий
06.04.2021 08:26 Ответить
У відповідь вбити 50 кацапів.
показать весь комментарий
06.04.2021 08:28 Ответить
Царство Небесне захиснику України та співчуття рідним.
Які два різних світи. Одні віддають своє життя захищаючи свій народ, живучи в окопах, під постійним стресом, отримуючи мізер і зневагу свого головнокомандувача, а інший світ, - одноліток того, що в окопі, 4 рази відкосивши, отримав найвищу нагороду від наріду, вибраний ними керувати і насолоджуватися життям наповну: літати літаком за кошт українців і того, що в окопі по теплих і мирних країнах, де його приймають з почестями у у шикарних ресторанам і отелях; вся його шобла прилаштована на хлібні і теплі місця, отримуючи максимум, що можна було б теоретично це отримувати і саме головне - поливають помиями цю країну і цих героїв захисників і нічого хорошого для цієї країни не зробили.
показать весь комментарий
06.04.2021 08:34 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу біля Золотого-4, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 2763
показать весь комментарий
06.04.2021 08:44 Ответить
 
 