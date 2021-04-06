Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела возле Золотого-4, - ОТГ "Север"

5 апреля в результате вражеского обстрела украинских позиций возле Золотого-4 на Луганщине погиб украинский военнослужащий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу оперативно-тактической группировки "Север"

"Сегодня, 5 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел из стрелкового оружия позиций украинских защитников, неподалеку Золотого-4. Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.