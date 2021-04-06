Громадський транспорт Ужгорода відновлює роботу, - мер Андріїв
Від сьогодні, 6 квітня, в Ужгороді відновлює роботу громадський транспорт. Водії та пасажири зобов'язані бути в засобах індивідуального захисту.
Відповідне рішення напередодні ухвалила регіональна комісія з питань ТЕБ та НС у Закарпатській області. Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуку мер Ужгорода Богдан Андріїв, інформує Цензор.НЕТ.
"Відбулося засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС у Закарпатській області. Відповідно до рішення комісії, із вівторка, 6 квітня, в Ужгороді дозволено здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, зокрема перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, виключно на місцях для сидіння", - написав він.
Крім цього, він зазначив, що водії і пасажири повинні мати засоби індивідуального захисту: респіратори або захисні маски, в тому числі виготовлені самостійно.
