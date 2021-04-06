Общественный транспорт Ужгорода возобновляет работу, - мэр Андриив

С сегодняшнего дня, 6 апреля, в Ужгороде возобновляет работу общественный транспорт. Водители и пассажиры обязаны быть в средствах индивидуальной защиты.

Соответствующее решение накануне приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в Закарпатской области. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук мэр Ужгорода Богдан Андриив, информирует Цензор.НЕТ.

"Состоялось заседание региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в Закарпатской области. Согласно решению комиссии, со вторника, 6 апреля, в Ужгороде разрешено осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах, исключительно на местах для сидения", – написал он.

Кроме этого, он отметил, что водители и пассажиры должны иметь средства индивидуальной защиты: респираторы или защитные маски, в том числе изготовленные самостоятельно.

