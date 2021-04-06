Другий день локдауну: Київ знову паралізували затори. КАРТА
Сьогодні, 6 квітня, в Києві затори скували рух основними магістралями столиці.
Про це свідчать дані сервісу Google Maps, передає Цензор.НЕТ.
Труднощі з рухом спостерігаються на всіх мостах через р. Дніпро: затори утворилися на всіх в'їздах і виїздах з мостів.
Дуже ускладнено рух на в'їздах в Києві з боку Житомирської траси і Софіївської Борщагівки.
"Червоними" від пробок стали основні магістралі столиці: пр. Степана Бандери, пр. Леся Курбаса, вул. Вадима Гетьмана, Набережне шосе, вул. Набережно-Хрещатицька і Набережно-Рибальська, пр. Перемоги, пр. Лобановського.
Також затори скували рух на Лівому березі Києва: паралізовано рух на пр. Романа Шухевича, на вул. Бальзака і бул. Перова, пр. Бажана.
Нагадаємо, що з учорашнього дня в Києві діє посилені правила карантину, які, зокрема, передбачають обмеження на користування громадським транспортом. Вчора, в перший день локдауну, Київ зупинився у пробках, а ціни на таксі різко стали "космічними": вранці вартість поїздки досягала 900 грн.
Патцалом!
Громадський транспорт один за одним, і усі пусті.
Ніби мають вдома знаходитись.
- Как городская администрация решает проблему пробок?
- Нам сейчас не до пробок
- А до чего вам сейчас?
- Так все, интервью закончено.
«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»
Навіть менше ніж буває за звичай
за неимением ответа слив засчитан
эффект будет один и тот же
Это беженцам только
У нормальних країнах забороняють без нагальної потреби тинятись туди сюди, та транспорт громадський як ходив так і ходить. Людям же працювати потрібно.
Ну але що поробиш це населення заслуговує на таких керівників
