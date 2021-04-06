УКР
Другий день локдауну: Київ знову паралізували затори. КАРТА

Другий день локдауну: Київ знову паралізували затори. КАРТА

Сьогодні, 6 квітня, в Києві затори скували рух основними магістралями столиці.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps, передає Цензор.НЕТ.

Труднощі з рухом спостерігаються на всіх мостах через р. Дніпро: затори утворилися на всіх в'їздах і виїздах з мостів.

Дуже ускладнено рух на в'їздах в Києві з боку Житомирської траси і Софіївської Борщагівки.

"Червоними" від пробок стали основні магістралі столиці: пр. Степана Бандери, пр. Леся Курбаса, вул. Вадима Гетьмана, Набережне шосе, вул. Набережно-Хрещатицька і Набережно-Рибальська, пр. Перемоги, пр. Лобановського.

Також затори скували рух на Лівому березі Києва: паралізовано рух на пр. Романа Шухевича, на вул. Бальзака і бул. Перова, пр. Бажана.

Також читайте: У Києві надрукували 500 тис. спецперепусток для проїзду у громадському транспорті: більше друкувати не будемо, - Кличко

Нагадаємо, що з учорашнього дня в Києві діє посилені правила карантину, які, зокрема, передбачають обмеження на користування громадським транспортом. Вчора, в перший день локдауну, Київ зупинився у пробках, а ціни на таксі різко стали "космічними": вранці вартість поїздки досягала 900 грн.

Другий день локдауну: Київ знову паралізували затори 01
Другий день локдауну: Київ знову паралізували затори 02
Другий день локдауну: Київ знову паралізували затори 03

Второй день локдауна: Киев снова парализовали пробки - Цензор.НЕТ 8507
06.04.2021 09:46
Не добралась

Другий день локдауну: Київ знову паралізували затори - Цензор.НЕТ 7593
06.04.2021 09:56
У нас же зарплату платят даже если на работу не ходишь, почему же тупые люди не сидят дома?.
06.04.2021 09:59
Країною керують кловуни. Зате весело.
06.04.2021 09:45
Удивительные формы приобретает забота о здоровье
06.04.2021 09:46
на карте их отчетливо видно
06.04.2021 09:58
не велике нет пробок, вынемайте свои ленивые и пафосные жопы из машин.......
06.04.2021 09:46
Лісапет з моторчиком буде саме те.
06.04.2021 09:49
Был у нас один лисапедист , потом вонял целый день на работе.
06.04.2021 09:54
У вас така робота, що й душа нема? Ви гарно влаштувалися у житті!
06.04.2021 10:14
Что еще вынять? Плуг, настойку лопуха?
06.04.2021 10:01
Тому не треба виймати плуг, хто сам - лопух.
06.04.2021 10:15
Второй день локдауна: Киев снова парализовали пробки - Цензор.НЕТ 8507
06.04.2021 09:46
Пірїну в сраку і попутного вітру.
06.04.2021 09:51
Не добралась

Другий день локдауну: Київ знову паралізували затори - Цензор.НЕТ 7593
06.04.2021 09:56
Таксисты благодарят коня педального и подняли цены в 3 раза!
Патцалом!
06.04.2021 09:47
Подымает программа , если на 1 машину ,например ,10 заказов ,то цена не может быть низкой и постоянной,а будет расти.
06.04.2021 09:55
А толку? С такими пробками можно за целый день два заказа и выполнить.
06.04.2021 09:56
саме тому ціна і вище
06.04.2021 10:59
банда евреев-ашкиназов окончательно распоясалась....
06.04.2021 09:49
пора выпускать лошадей..
06.04.2021 09:51
Вчора: Олександрівська лікарня - Позняки, 19.15 - 21.50.
Громадський транспорт один за одним, і усі пусті.
06.04.2021 09:52
А чому пробки ? Куди всі їдуть ?
Ніби мають вдома знаходитись.
06.04.2021 09:54
У нас же зарплату платят даже если на работу не ходишь, почему же тупые люди не сидят дома?.
06.04.2021 09:59
Видимо в Киеве не все пенсионеры, как впрочем, и в других городах.
06.04.2021 10:06
Цены же не растут из ничего. Если достигали 900 грн за поездку значит готовы были платить такие суммы. Хорошие зарплаты если могут себе позволить на работу ездить за такую сумму. Говорят бедный народ.
06.04.2021 10:16
колись ви здогадаєтесь, що ночувати дешевше на роботі
06.04.2021 11:01
Из интервью:
- Как городская администрация решает проблему пробок?
- Нам сейчас не до пробок
- А до чего вам сейчас?
- Так все, интервью закончено.
06.04.2021 10:22
зато гнида в Катаре весело проводит время
06.04.2021 10:29
Кто назовет страну мира где власти парализовали движение городского транспорта?
«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»
06.04.2021 11:00
та годі перебільшувати - на карті абсолютно звична ситуація для Києва у час пік.
Навіть менше ніж буває за звичай
06.04.2021 11:02
я задал конктетный вопрос
за неимением ответа слив засчитан
06.04.2021 11:08
Вы можете сами ответить - В какой стране мира все куда-то прутся, даже когда в этом нет никакой необходимости и можно к примеру на выходных посидеть дома. В какой стране плевать хотели на маски и прочие средства защиты, но при этом в пробках винят Кличко. Мы еще добегаемся до комендантского часа. Это Кличко наверное бегал год по городу и с людей маски срывал? Это и будет ответ на ваш конкретный вопрос. .
06.04.2021 11:23
Это наверно в Германии и Франции все на маски забили? Не?
06.04.2021 11:35
с таким же успехом ты можешь натянуть эту маску на свою жопу
эффект будет один и тот же
06.04.2021 11:38
Не стоит делиться на форуме своим опытом использования маски.
06.04.2021 12:15
Ну так и не делись.
06.04.2021 12:20
Напишите это тому, кто пишет про эффект такого использования. Или Вы из тех, у кого тоже спутанное сознание и до сих пор не разобрались где лицо/голова и чем это отличается от афедрона?
06.04.2021 14:48
06.04.2021 23:47
А может люди на работу едут? Или у нас уже платят зарплату даже если не ходишь на работу? Мозги включайте, прежде чем писать чушь
06.04.2021 14:09
Мозг вещь хорошая, если его включать, рекомендую. У нас вся страна работает по субботам/воскресеньям? Или Вы читаете комментарии по диагонали?
06.04.2021 14:45
У вас сегодня воскресенье? У нас, в Киеве, вторник - Сегодня, 6 апреля, в Киеве пробки сковали движение основными магистралями столицыИсточник: https://censor.net/ru/n3257868 Так что у вас все намного серьезней, чем я предполагал
06.04.2021 20:16
Так и будет, пока не введут драконий локдаун по принципу как во Франции к примеру, кода у них творился ужас с короной. Там и сейчас ввели нечто подобное, не дожидаясь как наши коллапса в медицине.
06.04.2021 11:13
Каждому беженцу, включая членов его семьи, выделяется одноразовое пособие в размере 334 долларов. Более того, на протяжении первого года проживания во Франции выплачивается более 300 долларов каждый месяц на каждого человека. Все расходы за съем жилья компенсируются государством.
Это беженцам только
06.04.2021 12:04
А при чем тут пособия беженцам Не говоря уже о том, что статус беженца там реально получить только если ты араб из горячих точек.
06.04.2021 12:12
При локдауне дома нужно сидеть как в европе .а у нас хаос .зачем этот дутый локдаун
06.04.2021 11:16
Так все и хотят сидеть в Европе, а их из Киева не выпускают.
06.04.2021 11:24
У нас не любят смотреть в зеркало, только на него пенять.
06.04.2021 11:25
Тогда пусть катаются в пропках дальше
06.04.2021 11:31
Когда ноги вытягнеш кормить некому будет .логика ж ясна
07.04.2021 10:29
Пусть тебя кормит зеленский
07.04.2021 14:45
Не знаю как болты-уберы, а простое такси обшлось в обед всего на десятку дороже.!
06.04.2021 11:25
ідіоти, яких обирають ідіоти, керують країної.
У нормальних країнах забороняють без нагальної потреби тинятись туди сюди, та транспорт громадський як ходив так і ходить. Людям же працювати потрібно.
Ну але що поробиш це населення заслуговує на таких керівників
06.04.2021 11:42
коронобесие можно победить только так .
06.04.2021 12:38
А куди вони всі пруться? Де їхня дисципліна? Коли Італія була в червоній зоні там машин на вулицях майже не було. Люди іноді ходили та й ті майже всі з собаками на прогулянці.
06.04.2021 12:47
пробки не из-за локдауна, а из-за дебилов, неумеющих ездить . обратите внимание на карту - везде, где красное- там аварии. навезли евроблях и битков из США, теперь каждая шелупень под жеппой авто имеет и ездит как попало.
06.04.2021 14:25
а шо в Киеве когда то пробок на дорогах не было?статья такэ шось!
07.04.2021 06:33
Другий день локдауну: Київ знову паралізували затори - Цензор.НЕТ 4429

...
07.04.2021 10:29
 
 