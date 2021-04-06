Другий день локдауну: Київ знову паралізували затори. КАРТА

Сьогодні, 6 квітня, в Києві затори скували рух основними магістралями столиці.

Труднощі з рухом спостерігаються на всіх мостах через р. Дніпро: затори утворилися на всіх в'їздах і виїздах з мостів.

Дуже ускладнено рух на в'їздах в Києві з боку Житомирської траси і Софіївської Борщагівки.

"Червоними" від пробок стали основні магістралі столиці: пр. Степана Бандери, пр. Леся Курбаса, вул. Вадима Гетьмана, Набережне шосе, вул. Набережно-Хрещатицька і Набережно-Рибальська, пр. Перемоги, пр. Лобановського.

Також затори скували рух на Лівому березі Києва: паралізовано рух на пр. Романа Шухевича, на вул. Бальзака і бул. Перова, пр. Бажана.

Нагадаємо, що з учорашнього дня в Києві діє посилені правила карантину, які, зокрема, передбачають обмеження на користування громадським транспортом. Вчора, в перший день локдауну, Київ зупинився у пробках, а ціни на таксі різко стали "космічними": вранці вартість поїздки досягала 900 грн.






