Второй день локдауна: Киев снова парализовали пробки. КАРТА

Сегодня, 6 апреля, в Киеве пробки сковали движение основными магистралями столицы.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Цензор.НЕТ.

Трудности с движением наблюдаются на всех мостах через р. Днепр: пробки образовались на всех въездах и выездах с мостов.

Очень затруднено движение на въездах в Киеве со стороны Житомирской трассы и Софиевской Борщаговки.

"Красными" от пробок стали основные магистрали столицы: пр. Степана Бандеры, пр. Леся Курбаса, ул. Вадима Гетьмана, Набережное шоссе, ул. Набережно-Крещатицкая и Набережно-Рыбальская, пр. Победы, пр. Лобановского.

Также пробки сковали движение на Левом берегу Киева: парализовано движение на пр. Романа Шухевича, на ул. Бальзака и бул. Перова, пр. Бажана.

Напомним, что со вчерашнего дня в Киеве действуют усиленные правила карантина, которые, в частности, предусматривают ограничение на пользование общественным транспортом. Вчера, в первый день локдауна, Киев встал в пробках, а цены на такси резко стали "космическими": утром стоимость поездки достигала 900 грн.






