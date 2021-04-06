Второй день локдауна: Киев снова парализовали пробки. КАРТА
Сегодня, 6 апреля, в Киеве пробки сковали движение основными магистралями столицы.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Цензор.НЕТ.
Трудности с движением наблюдаются на всех мостах через р. Днепр: пробки образовались на всех въездах и выездах с мостов.
Очень затруднено движение на въездах в Киеве со стороны Житомирской трассы и Софиевской Борщаговки.
"Красными" от пробок стали основные магистрали столицы: пр. Степана Бандеры, пр. Леся Курбаса, ул. Вадима Гетьмана, Набережное шоссе, ул. Набережно-Крещатицкая и Набережно-Рыбальская, пр. Победы, пр. Лобановского.
Также пробки сковали движение на Левом берегу Киева: парализовано движение на пр. Романа Шухевича, на ул. Бальзака и бул. Перова, пр. Бажана.
Напомним, что со вчерашнего дня в Киеве действуют усиленные правила карантина, которые, в частности, предусматривают ограничение на пользование общественным транспортом. Вчера, в первый день локдауна, Киев встал в пробках, а цены на такси резко стали "космическими": утром стоимость поездки достигала 900 грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Патцалом!
Громадський транспорт один за одним, і усі пусті.
Ніби мають вдома знаходитись.
- Как городская администрация решает проблему пробок?
- Нам сейчас не до пробок
- А до чего вам сейчас?
- Так все, интервью закончено.
«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»
Навіть менше ніж буває за звичай
за неимением ответа слив засчитан
эффект будет один и тот же
Это беженцам только
У нормальних країнах забороняють без нагальної потреби тинятись туди сюди, та транспорт громадський як ходив так і ходить. Людям же працювати потрібно.
Ну але що поробиш це населення заслуговує на таких керівників
...