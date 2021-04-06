РУС
33 857 58

Второй день локдауна: Киев снова парализовали пробки. КАРТА

Сегодня, 6 апреля, в Киеве пробки сковали движение основными магистралями столицы.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Цензор.НЕТ.

Трудности с движением наблюдаются на всех мостах через р. Днепр: пробки образовались на всех въездах и выездах с мостов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы специально усилили локдаун в Киеве, я постоянно консультируюсь с Институтом Коха, - Кличко

Очень затруднено движение на въездах в Киеве со стороны Житомирской трассы и Софиевской Борщаговки.

"Красными" от пробок стали основные магистрали столицы: пр. Степана Бандеры, пр. Леся Курбаса, ул. Вадима Гетьмана, Набережное шоссе, ул. Набережно-Крещатицкая и Набережно-Рыбальская, пр. Победы, пр. Лобановского.

Также пробки сковали движение на Левом берегу Киева: парализовано движение на пр. Романа Шухевича, на ул. Бальзака и бул. Перова, пр. Бажана.

Напомним, что со вчерашнего дня в Киеве действуют усиленные правила карантина, которые, в частности, предусматривают ограничение на пользование общественным транспортом. Вчера, в первый день локдауна, Киев встал в пробках, а цены на такси резко стали "космическими": утром стоимость поездки достигала 900 грн.

Второй день локдауна: Киев снова парализовали пробки 01
Второй день локдауна: Киев снова парализовали пробки 02
Второй день локдауна: Киев снова парализовали пробки 03

Автор: 

карантин (16729) Киев (26002) пробки (353) транспорт (1760) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
+17
Второй день локдауна: Киев снова парализовали пробки - Цензор.НЕТ 8507
06.04.2021 09:46 Ответить
+17
Не добралась

Другий день локдауну: Київ знову паралізували затори - Цензор.НЕТ 7593
06.04.2021 09:56 Ответить
+16
У нас же зарплату платят даже если на работу не ходишь, почему же тупые люди не сидят дома?.
06.04.2021 09:59 Ответить
Країною керують кловуни. Зате весело.
06.04.2021 09:45 Ответить
Удивительные формы приобретает забота о здоровье
06.04.2021 09:46 Ответить
на карте их отчетливо видно
06.04.2021 09:58 Ответить
не велике нет пробок, вынемайте свои ленивые и пафосные жопы из машин.......
06.04.2021 09:46 Ответить
Лісапет з моторчиком буде саме те.
06.04.2021 09:49 Ответить
Был у нас один лисапедист , потом вонял целый день на работе.
06.04.2021 09:54 Ответить
У вас така робота, що й душа нема? Ви гарно влаштувалися у житті!
06.04.2021 10:14 Ответить
Что еще вынять? Плуг, настойку лопуха?
06.04.2021 10:01 Ответить
Тому не треба виймати плуг, хто сам - лопух.
06.04.2021 10:15 Ответить
Второй день локдауна: Киев снова парализовали пробки - Цензор.НЕТ 8507
06.04.2021 09:46 Ответить
Пірїну в сраку і попутного вітру.
06.04.2021 09:51 Ответить
Не добралась

Другий день локдауну: Київ знову паралізували затори - Цензор.НЕТ 7593
06.04.2021 09:56 Ответить
Таксисты благодарят коня педального и подняли цены в 3 раза!
Патцалом!
06.04.2021 09:47 Ответить
Подымает программа , если на 1 машину ,например ,10 заказов ,то цена не может быть низкой и постоянной,а будет расти.
06.04.2021 09:55 Ответить
А толку? С такими пробками можно за целый день два заказа и выполнить.
06.04.2021 09:56 Ответить
саме тому ціна і вище
06.04.2021 10:59 Ответить
банда евреев-ашкиназов окончательно распоясалась....
06.04.2021 09:49 Ответить
пора выпускать лошадей..
06.04.2021 09:51 Ответить
Вчора: Олександрівська лікарня - Позняки, 19.15 - 21.50.
Громадський транспорт один за одним, і усі пусті.
06.04.2021 09:52 Ответить
А чому пробки ? Куди всі їдуть ?
Ніби мають вдома знаходитись.
06.04.2021 09:54 Ответить
У нас же зарплату платят даже если на работу не ходишь, почему же тупые люди не сидят дома?.
06.04.2021 09:59 Ответить
Видимо в Киеве не все пенсионеры, как впрочем, и в других городах.
06.04.2021 10:06 Ответить
Цены же не растут из ничего. Если достигали 900 грн за поездку значит готовы были платить такие суммы. Хорошие зарплаты если могут себе позволить на работу ездить за такую сумму. Говорят бедный народ.
06.04.2021 10:16 Ответить
колись ви здогадаєтесь, що ночувати дешевше на роботі
06.04.2021 11:01 Ответить
Из интервью:
- Как городская администрация решает проблему пробок?
- Нам сейчас не до пробок
- А до чего вам сейчас?
- Так все, интервью закончено.
06.04.2021 10:22 Ответить
зато гнида в Катаре весело проводит время
06.04.2021 10:29 Ответить
Кто назовет страну мира где власти парализовали движение городского транспорта?
«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»
06.04.2021 11:00 Ответить
та годі перебільшувати - на карті абсолютно звична ситуація для Києва у час пік.
Навіть менше ніж буває за звичай
06.04.2021 11:02 Ответить
я задал конктетный вопрос
за неимением ответа слив засчитан
06.04.2021 11:08 Ответить
Вы можете сами ответить - В какой стране мира все куда-то прутся, даже когда в этом нет никакой необходимости и можно к примеру на выходных посидеть дома. В какой стране плевать хотели на маски и прочие средства защиты, но при этом в пробках винят Кличко. Мы еще добегаемся до комендантского часа. Это Кличко наверное бегал год по городу и с людей маски срывал? Это и будет ответ на ваш конкретный вопрос. .
06.04.2021 11:23 Ответить
Это наверно в Германии и Франции все на маски забили? Не?
06.04.2021 11:35 Ответить
с таким же успехом ты можешь натянуть эту маску на свою жопу
эффект будет один и тот же
06.04.2021 11:38 Ответить
Не стоит делиться на форуме своим опытом использования маски.
06.04.2021 12:15 Ответить
Ну так и не делись.
06.04.2021 12:20 Ответить
Напишите это тому, кто пишет про эффект такого использования. Или Вы из тех, у кого тоже спутанное сознание и до сих пор не разобрались где лицо/голова и чем это отличается от афедрона?
06.04.2021 14:48 Ответить
А может люди на работу едут? Или у нас уже платят зарплату даже если не ходишь на работу? Мозги включайте, прежде чем писать чушь
06.04.2021 14:09 Ответить
Мозг вещь хорошая, если его включать, рекомендую. У нас вся страна работает по субботам/воскресеньям? Или Вы читаете комментарии по диагонали?
06.04.2021 14:45 Ответить
У вас сегодня воскресенье? У нас, в Киеве, вторник - Сегодня, 6 апреля, в Киеве пробки сковали движение основными магистралями столицыИсточник: https://censor.net/ru/n3257868 Так что у вас все намного серьезней, чем я предполагал
06.04.2021 20:16 Ответить
Так и будет, пока не введут драконий локдаун по принципу как во Франции к примеру, кода у них творился ужас с короной. Там и сейчас ввели нечто подобное, не дожидаясь как наши коллапса в медицине.
06.04.2021 11:13 Ответить
Каждому беженцу, включая членов его семьи, выделяется одноразовое пособие в размере 334 долларов. Более того, на протяжении первого года проживания во Франции выплачивается более 300 долларов каждый месяц на каждого человека. Все расходы за съем жилья компенсируются государством.
Это беженцам только
06.04.2021 12:04 Ответить
А при чем тут пособия беженцам Не говоря уже о том, что статус беженца там реально получить только если ты араб из горячих точек.
06.04.2021 12:12 Ответить
При локдауне дома нужно сидеть как в европе .а у нас хаос .зачем этот дутый локдаун
06.04.2021 11:16 Ответить
Так все и хотят сидеть в Европе, а их из Киева не выпускают.
06.04.2021 11:24 Ответить
У нас не любят смотреть в зеркало, только на него пенять.
06.04.2021 11:25 Ответить
Тогда пусть катаются в пропках дальше
06.04.2021 11:31 Ответить
Когда ноги вытягнеш кормить некому будет .логика ж ясна
07.04.2021 10:29 Ответить
Пусть тебя кормит зеленский
07.04.2021 14:45 Ответить
Не знаю как болты-уберы, а простое такси обшлось в обед всего на десятку дороже.!
06.04.2021 11:25 Ответить
ідіоти, яких обирають ідіоти, керують країної.
У нормальних країнах забороняють без нагальної потреби тинятись туди сюди, та транспорт громадський як ходив так і ходить. Людям же працювати потрібно.
Ну але що поробиш це населення заслуговує на таких керівників
06.04.2021 11:42 Ответить
коронобесие можно победить только так .
06.04.2021 12:38 Ответить
А куди вони всі пруться? Де їхня дисципліна? Коли Італія була в червоній зоні там машин на вулицях майже не було. Люди іноді ходили та й ті майже всі з собаками на прогулянці.
06.04.2021 12:47 Ответить
пробки не из-за локдауна, а из-за дебилов, неумеющих ездить . обратите внимание на карту - везде, где красное- там аварии. навезли евроблях и битков из США, теперь каждая шелупень под жеппой авто имеет и ездит как попало.
06.04.2021 14:25 Ответить
а шо в Киеве когда то пробок на дорогах не было?статья такэ шось!
07.04.2021 06:33 Ответить
Другий день локдауну: Київ знову паралізували затори - Цензор.НЕТ 4429

07.04.2021 10:29 Ответить
 
 