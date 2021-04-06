Раді пропонують відтермінувати закриття шкіл-інтернатів до 2022 року

У Верховній Раді рекомендують відтермінувати закриття шкіл-інтернатів на рік - до липня 2022. Раніше в парламенті пропонували відкласти закриття до 2024 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне управління Апарату Ради.

"В минулому році прийняли закон, яким відтермінували трансформацію санаторних шкіл на рік. Але не всі засновники виважено підійшли до цього питання. Є місцеві громади, які успішно трансформували навчальні заклади, але є такі, де закривають спеціальні та санаторні школи", - зазначила нардепка Юлія Гришина.

За її словами, законопроєкт №5138 пропонує відтермінувати до 2024 року трансформацію санаторних шкіл. Але, в результаті обговорення парламентарії прийшли до висновку, що це значний термін. Альтернативним проєктом Закону пропонується перенести трансформацію санаторних шкіл на рік - до липня 2022 і передбачається зобов'язати засновників узгодити в Міністерстві освіти і науки проєкти рішення про ліквідацію та реорганізацію санаторних та спеціальних шкіл, а також навчально-реабілітаційних центрів.

За результатами обговорення Комітет освіти і науки прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу та в цілому законопроєкт №5138-1, а законопроєкт №5138 направити на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи.

