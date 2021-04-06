Раде предлагают отсрочить закрытие школ-интернатов до 2022 года

В Верховной Раде рекомендуют отсрочить закрытие школ-интернатов на год - до июля 2022. Ранее в парламенте предлагали отложить закрытие до 2024 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное управление Аппарата Рады.

"В прошлом году приняли закон, которым отсрочили трансформацию санаторных школ на год. Но не все учредители взвешенно подошли к этому вопросу. Есть местные громады, которые успешно трансформировали учебные заведения, но есть такие, где закрывают специальные и санаторные школы", - отметила нардеп Юлия Гришина.

По ее словам, законопроект №5138 предлагает отсрочить до 2024 года трансформацию санаторных школ. Но, в результате обсуждения парламентарии пришли к выводу, что это значительный срок. Альтернативным проектом Закона предлагается перенести трансформацию санаторных школ на год - до июля 2022 и предполагается обязать учредителей согласовать в Министерстве образования и науки проекты решения о ликвидации и реорганизации санаторных и специальных школ, а также учебно-реабилитационных центров.

По результатам обсуждения комитет образования и науки принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект №5138-1, а законопроект №5138 направить на доработку субъекту законодательной инициативы.

