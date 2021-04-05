УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4775 відвідувачів онлайн
Новини
2 417 36

Потрібно "дерадянізувати" українське законодавство, - Стефанчук

Потрібно

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук виступає за "дерадянізацію" українського законодавства і розробку єдиних правил для законотворчої діяльності.

Про це він заявив в інтерв'ю Главкому, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі в Україні діє понад один мільйон правових актів, зокрема, радянського часу. Треба "дерадянізувати" українське законодавство, а після цього перейти до запровадження єдиних правил, які стосуються правотворчої діяльності. У нас досі немає елементарної абетки – як мають творитися закони. Це нічим, крім регламенту Верховної Ради, не визначається. Тому ми зараз розробляємо закон про засади правотворчої діяльності", - зазначив Стефанчук.

Він підкреслив, що має намір брати активну участь у підготовці цього законопроєкту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді працюють над законопроєктом про відкликання нардепів, - Стефанчук

Віцеспікер ВР також перерахував найважливіші законопроєкти, які необхідно ухвалити парламенту в першу чергу.

"2 лютого ми прийняли план законопроєктної роботи Верховної Ради на 2021 рік, до якого увійшли 376 законопроєктів. Більш пріоритетні я б розділив на кілька груп. Перша – питання протидії COVID: забезпечення вакцинами, відшкодування коштів тощо. Друга – питання судової реформи. Це ціла низка законопроєктів, зокрема 3711-д (щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів) та інші, що внесені президентом, аби розблокувати роботу судової гілки влади", - зазначив Стефанчук.

Также читайте: Вопрос о рынке земли может быть не поставлен на всеукраинском референдуме: все зависит от того, какая форма будет выбрана инициатором, - Стефанчук

Автор: 

ВР (15173) закон (2874) Стефанчук Руслан (779)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Нужно "десоветизировать" украинское законодательство, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3752
показати весь коментар
05.04.2021 13:48 Відповісти
+8
Ты на себя посмотри, "десоветизатор". Сначала надо привести себя в чувство. Это важно на самом деле: человек, не в состоянии привести в порядок себя не может заниматься приведением в порядок остального.
показати весь коментар
05.04.2021 13:49 Відповісти
+8
Щось вже 30 років відміняють совкове законодавство, приймаючи начебто "європейське"...але все далі віддаляється воно від того самого законодавства ЄС.
показати весь коментар
05.04.2021 13:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нужно "десоветизировать" украинское законодательство, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3752
показати весь коментар
05.04.2021 13:48 Відповісти
ага надо их..законы....об- олиргархировать об-еврееть об-бандитить и об-обж..дярить...
показати весь коментар
05.04.2021 13:53 Відповісти
Ті транксвєстіти ніколи не погодяться на європейське податкове законодавство. Адже 100 тисячам сімей чомусь компфортніше платити 5% ,а не 48% податків.
показати весь коментар
05.04.2021 13:57 Відповісти
он скорее всего имеет ввиду кзот им же прописанные в нём отпуска . декреты и тд. как камень в глотке
показати весь коментар
05.04.2021 14:42 Відповісти
Нужно "десоветизировать" украинское законодательство, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 671
показати весь коментар
05.04.2021 14:04 Відповісти
Ты на себя посмотри, "десоветизатор". Сначала надо привести себя в чувство. Это важно на самом деле: человек, не в состоянии привести в порядок себя не может заниматься приведением в порядок остального.
показати весь коментар
05.04.2021 13:49 Відповісти
Десовєтодизатори....
Нужно "десоветизировать" украинское законодательство, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 458
показати весь коментар
05.04.2021 13:49 Відповісти
https://twitter.com/PrytSLU

https://twitter.com/PrytSLU РuŦyƛA-С https://twitter.com/PrytSLU @PrytSLU https://twitter.com/PrytSLU/status/1379011662695563265 4 мин

Тимошенко **** про умови для створення кААліції:
"..так звані реформи, як-то освітня, охорони здоров'я, земельні відносини, які впроваджувалися всі останні роки на замовлення ззовні, треба зупинити...."
показати весь коментар
05.04.2021 13:58 Відповісти
Замість десовєтізації законів, краще зайнятися декримінілізацією влади!

Буде набагато більше користі.
показати весь коментар
05.04.2021 15:54 Відповісти
Угу. Точно! Нужно отменить КЗОТ и жилищний кодекс. Мечта каждого олигарха с КЗОТ и мечта КМУ с житловим кодексом. А еще отменить бесплатную медицину.
показати весь коментар
05.04.2021 13:50 Відповісти
А у нас еще есть бесплатная медицина? Где?
показати весь коментар
05.04.2021 13:51 Відповісти
№91
показати весь коментар
05.04.2021 13:53 Відповісти
А вот и жертва бесплатной медицины. Прозевал процедурку?
показати весь коментар
05.04.2021 13:55 Відповісти
Он же давно по факту отменена нужно просто это закрепить законодательно. И убрать из Конституции пустые декларативные права на медицину на труд и прочую социалистическую херь. А записать реальные права на свободу слова, стремление к счастью, на справедливый суд и самооборону.
показати весь коментар
05.04.2021 14:29 Відповісти
права на стремление к счастью...

Это в смысле, канабис легализовать законодательно?
показати весь коментар
05.04.2021 15:08 Відповісти
это мой вольный перевод pursuit of happiness
на само счастье права нет только на стремление к нему
показати весь коментар
05.04.2021 16:02 Відповісти
Это ничего не отменено, а украдено под молчаливое согласие народа Украины.
показати весь коментар
05.04.2021 16:12 Відповісти
В любом случае денег нет на это. Зачем декларировать то что государство не в состоянии обеспечить. Или надо еще 5 лет ждать пока новый президент пообещает бесплатную медицину и начнет всех раскулачивать но обеспечить все равно не сможет.
показати весь коментар
05.04.2021 16:25 Відповісти
Деньги есть и не малые. Просто почти всё воруют
показати весь коментар
05.04.2021 16:32 Відповісти
Кзот вже йок( Хіба ви не знали?
показати весь коментар
05.04.2021 15:55 Відповісти
Щось вже 30 років відміняють совкове законодавство, приймаючи начебто "європейське"...але все далі віддаляється воно від того самого законодавства ЄС.
показати весь коментар
05.04.2021 13:52 Відповісти
Можна подумати по новим законам вони красти не будуть.
показати весь коментар
05.04.2021 13:53 Відповісти
Як чорт ладану бояться слова ДЕРУСИФІКАЦІЯ.
показати весь коментар
05.04.2021 13:54 Відповісти
беріть вище:
має відбутися повноцінна деколонізація, бо чужомовний режим є головним засобом поневолення розуму

https://mobile.twitter.com/DidMykola2

https://mobile.twitter.com/DidMykola2 Дід Микола https://mobile.twitter.com/DidMykola2 @DidMykola2 https://mobile.twitter.com/DidMykola2/status/1378892218824585221 8 ч

Допис радості і оптимізму.
Вчора довелося відвідати аж п'ять аптек.
У всіх п'яти (без жодного винятку) мене обслужили гарною українською мовою.
У різних мережах. У різних районах міста.
Скільки живу у нашому зрусифікованому Запоріжжі - на моїй пам'яті таке вперше!!
І це не сон!!!

P.S. В одній із аптек на Бородинському мікрорайоні переді мною обслуговувався юнак. Замовлення також робив українською мовою. Ні, не місцевим суржиком, а саме літературною українською мовою.
Хоча ще мало часу діє Закон про мову, а уже от такі дивовижні зміни.
показати весь коментар
05.04.2021 14:01 Відповісти
это пишут с проскурова - мозги свои десовидируй
БЫДЛО!
показати весь коментар
05.04.2021 13:54 Відповісти
Ну и Кто это будит Делать???.Кому даешь такое задание.
показати весь коментар
05.04.2021 13:54 Відповісти
Нужно "десоветизировать" украинское законодательство, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2334
показати весь коментар
05.04.2021 13:54 Відповісти
примат какого вида с ****** разговаривает?
показати весь коментар
05.04.2021 14:09 Відповісти
Если реально десоветизировать украинское законодательство -- нынешние законодатели и дня на свободе не проживут.
Вы даёте не реальные планы! (с)
показати весь коментар
05.04.2021 14:01 Відповісти
етат, как іво... волюнтарізьм!
показати весь коментар
05.04.2021 14:16 Відповісти
-- с коньфиксацией и экскриментом...
показати весь коментар
05.04.2021 14:19 Відповісти
Стефанчук прав, совок давно пора повыгонять из нашего правового поля.
показати весь коментар
05.04.2021 14:07 Відповісти
Нє, напрямок думки правильний. Як Зеленський не в Україні, то навіть випускники Трускавця тверезі.
показати весь коментар
05.04.2021 14:10 Відповісти
Не тверезі, а НЕЗАКОКСОВАНІ.
показати весь коментар
05.04.2021 15:57 Відповісти
Дістали вже цією дебільною практикою - відмінити дію якогось закону, не видавши нічого в замін!
показати весь коментар
05.04.2021 14:57 Відповісти
 
 