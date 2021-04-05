Потрібно "дерадянізувати" українське законодавство, - Стефанчук

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук виступає за "дерадянізацію" українського законодавства і розробку єдиних правил для законотворчої діяльності.

Про це він заявив в інтерв'ю Главкому, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі в Україні діє понад один мільйон правових актів, зокрема, радянського часу. Треба "дерадянізувати" українське законодавство, а після цього перейти до запровадження єдиних правил, які стосуються правотворчої діяльності. У нас досі немає елементарної абетки – як мають творитися закони. Це нічим, крім регламенту Верховної Ради, не визначається. Тому ми зараз розробляємо закон про засади правотворчої діяльності", - зазначив Стефанчук.

Він підкреслив, що має намір брати активну участь у підготовці цього законопроєкту.

Віцеспікер ВР також перерахував найважливіші законопроєкти, які необхідно ухвалити парламенту в першу чергу.

"2 лютого ми прийняли план законопроєктної роботи Верховної Ради на 2021 рік, до якого увійшли 376 законопроєктів. Більш пріоритетні я б розділив на кілька груп. Перша – питання протидії COVID: забезпечення вакцинами, відшкодування коштів тощо. Друга – питання судової реформи. Це ціла низка законопроєктів, зокрема 3711-д (щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів) та інші, що внесені президентом, аби розблокувати роботу судової гілки влади", - зазначив Стефанчук.

