Нужно "десоветизировать" украинское законодательство, - Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук выступает за "десоветизацию" украинского законодательства и разработку единых правил для законотворческой деятельности.

Об этом он заявил в интервью Главкому, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в Украине действует более одного миллиона нормативно-правовых актов, в частности, советского времени. Нужно "десоветизировать" украинское законодательство, а затем перейти к внедрению единых правил, касающихся правотворческой деятельности. У нас до сих пор нет элементарной азбуки - как должны создаваться законы. Это ничем, кроме регламента Верховной Рады, не определяется. Поэтому мы сейчас разрабатываем закон об основах правотворческой деятельности", - отметил Стефанчук.

Он подчеркнул, что намерен принимать активное участие в подготовке этого законопроекта.

Вице-спикер ВР также перечислил наиболее важные законопроекты, которые необходимо принять парламенту в первую очередь.

"2 февраля Верховная Рада Украины приняла План законопроектной работы Верховной Рады Украины на 2021, в который вошли 376 законопроектов. Более приоритетные я бы разделил на несколько групп. Первая - это вопрос противодействию COVID: обеспечение вакцинами, возмещение средств и т. д. Вторая - вопросы судебной реформы. Это целый ряд законопроектив, в частности 3711-д (по возобновлению работы Высшей квалификационной комиссии судей) и другие, внесенные президентом Украины, чтобы разблокировать работу судебной ветви власти", - отметил Стефанчук.

