2 417 36

Нужно "десоветизировать" украинское законодательство, - Стефанчук

Нужно

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук выступает за "десоветизацию" украинского законодательства и разработку единых правил для законотворческой деятельности.

Об этом он заявил в интервью Главкому, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в Украине действует более одного миллиона нормативно-правовых актов, в частности, советского времени. Нужно "десоветизировать" украинское законодательство, а затем перейти к внедрению единых правил, касающихся правотворческой деятельности. У нас до сих пор нет элементарной азбуки - как должны создаваться законы. Это ничем, кроме регламента Верховной Рады, не определяется. Поэтому мы сейчас разрабатываем закон об основах правотворческой деятельности", - отметил Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде работают над законопроектом об отзыве нардепов, - Стефанчук

Он подчеркнул, что намерен принимать активное участие в подготовке этого законопроекта.

Вице-спикер ВР также перечислил наиболее важные законопроекты, которые необходимо принять парламенту в первую очередь.

"2 февраля Верховная Рада Украины приняла План законопроектной работы Верховной Рады Украины на 2021, в который вошли 376 законопроектов. Более приоритетные я бы разделил на несколько групп. Первая - это вопрос противодействию COVID: обеспечение вакцинами, возмещение средств и т. д. Вторая - вопросы судебной реформы. Это целый ряд законопроектив, в частности 3711-д (по возобновлению работы Высшей квалификационной комиссии судей) и другие, внесенные президентом Украины, чтобы разблокировать работу судебной ветви власти", - отметил Стефанчук.

Также читайте: Вопрос о рынке земли может быть не поставлен на всеукраинском референдуме: все зависит от того, какая форма будет выбрана инициатором, - Стефанчук

ВР (29383) закон (3196) Стефанчук Руслан (676)
Топ комментарии
+10
Нужно "десоветизировать" украинское законодательство, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3752
05.04.2021 13:48 Ответить
05.04.2021 13:48 Ответить
+8
Ты на себя посмотри, "десоветизатор". Сначала надо привести себя в чувство. Это важно на самом деле: человек, не в состоянии привести в порядок себя не может заниматься приведением в порядок остального.
05.04.2021 13:49 Ответить
05.04.2021 13:49 Ответить
+8
Щось вже 30 років відміняють совкове законодавство, приймаючи начебто "європейське"...але все далі віддаляється воно від того самого законодавства ЄС.
05.04.2021 13:52 Ответить
05.04.2021 13:52 Ответить
Правила форума Совет форумчан
Нужно "десоветизировать" украинское законодательство, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3752
05.04.2021 13:48 Ответить
05.04.2021 13:48 Ответить
ага надо их..законы....об- олиргархировать об-еврееть об-бандитить и об-обж..дярить...
05.04.2021 13:53 Ответить
05.04.2021 13:53 Ответить
Ті транксвєстіти ніколи не погодяться на європейське податкове законодавство. Адже 100 тисячам сімей чомусь компфортніше платити 5% ,а не 48% податків.
05.04.2021 13:57 Ответить
05.04.2021 13:57 Ответить
он скорее всего имеет ввиду кзот им же прописанные в нём отпуска . декреты и тд. как камень в глотке
05.04.2021 14:42 Ответить
05.04.2021 14:42 Ответить
Нужно "десоветизировать" украинское законодательство, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 671
05.04.2021 14:04 Ответить
05.04.2021 14:04 Ответить
Ты на себя посмотри, "десоветизатор". Сначала надо привести себя в чувство. Это важно на самом деле: человек, не в состоянии привести в порядок себя не может заниматься приведением в порядок остального.
05.04.2021 13:49 Ответить
05.04.2021 13:49 Ответить
Десовєтодизатори....
Нужно "десоветизировать" украинское законодательство, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 458
05.04.2021 13:49 Ответить
05.04.2021 13:49 Ответить
https://twitter.com/PrytSLU

https://twitter.com/PrytSLU РuŦyƛA-С https://twitter.com/PrytSLU @PrytSLU https://twitter.com/PrytSLU/status/1379011662695563265 4 мин

Тимошенко **** про умови для створення кААліції:
"..так звані реформи, як-то освітня, охорони здоров'я, земельні відносини, які впроваджувалися всі останні роки на замовлення ззовні, треба зупинити...."
05.04.2021 13:58 Ответить
05.04.2021 13:58 Ответить
Замість десовєтізації законів, краще зайнятися декримінілізацією влади!

Буде набагато більше користі.
05.04.2021 15:54 Ответить
05.04.2021 15:54 Ответить
Угу. Точно! Нужно отменить КЗОТ и жилищний кодекс. Мечта каждого олигарха с КЗОТ и мечта КМУ с житловим кодексом. А еще отменить бесплатную медицину.
05.04.2021 13:50 Ответить
05.04.2021 13:50 Ответить
А у нас еще есть бесплатная медицина? Где?
05.04.2021 13:51 Ответить
05.04.2021 13:51 Ответить
№91
05.04.2021 13:53 Ответить
05.04.2021 13:53 Ответить
А вот и жертва бесплатной медицины. Прозевал процедурку?
05.04.2021 13:55 Ответить
05.04.2021 13:55 Ответить
Он же давно по факту отменена нужно просто это закрепить законодательно. И убрать из Конституции пустые декларативные права на медицину на труд и прочую социалистическую херь. А записать реальные права на свободу слова, стремление к счастью, на справедливый суд и самооборону.
05.04.2021 14:29 Ответить
05.04.2021 14:29 Ответить
права на стремление к счастью...

Это в смысле, канабис легализовать законодательно?
05.04.2021 15:08 Ответить
05.04.2021 15:08 Ответить
это мой вольный перевод pursuit of happiness
на само счастье права нет только на стремление к нему
05.04.2021 16:02 Ответить
05.04.2021 16:02 Ответить
Это ничего не отменено, а украдено под молчаливое согласие народа Украины.
05.04.2021 16:12 Ответить
05.04.2021 16:12 Ответить
В любом случае денег нет на это. Зачем декларировать то что государство не в состоянии обеспечить. Или надо еще 5 лет ждать пока новый президент пообещает бесплатную медицину и начнет всех раскулачивать но обеспечить все равно не сможет.
05.04.2021 16:25 Ответить
05.04.2021 16:25 Ответить
Деньги есть и не малые. Просто почти всё воруют
05.04.2021 16:32 Ответить
05.04.2021 16:32 Ответить
Кзот вже йок( Хіба ви не знали?
показать весь комментарий
05.04.2021 15:55 Ответить
Щось вже 30 років відміняють совкове законодавство, приймаючи начебто "європейське"...але все далі віддаляється воно від того самого законодавства ЄС.
05.04.2021 13:52 Ответить
05.04.2021 13:52 Ответить
Можна подумати по новим законам вони красти не будуть.
05.04.2021 13:53 Ответить
05.04.2021 13:53 Ответить
Як чорт ладану бояться слова ДЕРУСИФІКАЦІЯ.
05.04.2021 13:54 Ответить
05.04.2021 13:54 Ответить
беріть вище:
має відбутися повноцінна деколонізація, бо чужомовний режим є головним засобом поневолення розуму

https://mobile.twitter.com/DidMykola2

https://mobile.twitter.com/DidMykola2 Дід Микола https://mobile.twitter.com/DidMykola2 @DidMykola2 https://mobile.twitter.com/DidMykola2/status/1378892218824585221 8 ч

Допис радості і оптимізму.
Вчора довелося відвідати аж п'ять аптек.
У всіх п'яти (без жодного винятку) мене обслужили гарною українською мовою.
У різних мережах. У різних районах міста.
Скільки живу у нашому зрусифікованому Запоріжжі - на моїй пам'яті таке вперше!!
І це не сон!!!

P.S. В одній із аптек на Бородинському мікрорайоні переді мною обслуговувався юнак. Замовлення також робив українською мовою. Ні, не місцевим суржиком, а саме літературною українською мовою.
Хоча ще мало часу діє Закон про мову, а уже от такі дивовижні зміни.
05.04.2021 14:01 Ответить
05.04.2021 14:01 Ответить
это пишут с проскурова - мозги свои десовидируй
БЫДЛО!
05.04.2021 13:54 Ответить
05.04.2021 13:54 Ответить
Ну и Кто это будит Делать???.Кому даешь такое задание.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:54 Ответить
Нужно "десоветизировать" украинское законодательство, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2334
05.04.2021 13:54 Ответить
05.04.2021 13:54 Ответить
примат какого вида с ****** разговаривает?
05.04.2021 14:09 Ответить
05.04.2021 14:09 Ответить
Если реально десоветизировать украинское законодательство -- нынешние законодатели и дня на свободе не проживут.
Вы даёте не реальные планы! (с)
05.04.2021 14:01 Ответить
05.04.2021 14:01 Ответить
етат, как іво... волюнтарізьм!
05.04.2021 14:16 Ответить
05.04.2021 14:16 Ответить
-- с коньфиксацией и экскриментом...
05.04.2021 14:19 Ответить
05.04.2021 14:19 Ответить
Стефанчук прав, совок давно пора повыгонять из нашего правового поля.
05.04.2021 14:07 Ответить
05.04.2021 14:07 Ответить
Нє, напрямок думки правильний. Як Зеленський не в Україні, то навіть випускники Трускавця тверезі.
05.04.2021 14:10 Ответить
05.04.2021 14:10 Ответить
Не тверезі, а НЕЗАКОКСОВАНІ.
05.04.2021 15:57 Ответить
05.04.2021 15:57 Ответить
Дістали вже цією дебільною практикою - відмінити дію якогось закону, не видавши нічого в замін!
05.04.2021 14:57 Ответить
05.04.2021 14:57 Ответить
 
 