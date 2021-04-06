УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9595 відвідувачів онлайн
Новини
2 639 19

Розмір премії прокурорів залежатиме від щорічного оцінювання, - Бонюк

Розмір премії прокурорів залежатиме від щорічного оцінювання, - Бонюк

Після закінчення реформи оцінювання роботи прокурорів буде проводитися у два етапи. Річна оцінка буде виставлятися за усталеними показниками. Прокурор оцінюватиме себе сам, а також оцінку виставить його керівник. Ця оцінка буде впливати на розмір премії.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів начальник Департаменту кримінально-правової політики і захисту інвестицій Офісу Генпрокурора Олексій Бонюк.

"Ми започатковуємо зараз цілу систему оцінювання прокурорів. Вона полягатиме в тому, що будуть відбиратися найдосвідченіші прокурори, які матимуть змогу дивитися вже завершені провадження інших прокурорів і оцінювати їх. Висновки прокурорів-експертів додатково перевірятимуть спеціальні комісії", - зазначив Бонюк.

Крім того, за його словами, раз в чотири роки буде оцінюватися якість роботи прокурора у кримінальних провадженнях на відповідність чітко визначеним стандартом якості.

Щорічне оцінювання розпочнеться вже цього року. "Річне оцінювання – на премії, чотирирічне – на якість роботи. Максимальний розмір премії – 30%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НКРЕКП планує знову виплатити собі премії

Це дуже сильний мотиватор. За європейськими стандартами в результаті оцінювання не може наступати звільнення. Звичайно, якщо перевірка виявить істотні порушення, наслідки будуть відповідними", - підкреслив прокурор.

Автор: 

премія (387) прокуратура (3733) прокурор (643)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Та чего уж там! Пишите "от выработки", "оплата сдельно-премиальная" и т.д.
показати весь коментар
06.04.2021 11:48 Відповісти
+2
А почему не от количества посаженных коррупционеров?
показати весь коментар
06.04.2021 11:53 Відповісти
+1
Ну ясный перец, бубочка никого не забудет. А кто слепит еще пару десятков дел на Пороха, Бенядиктова сделает ему минет а бубочка премию повышенную выпишет.
показати весь коментар
06.04.2021 11:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та чего уж там! Пишите "от выработки", "оплата сдельно-премиальная" и т.д.
показати весь коментар
06.04.2021 11:48 Відповісти
О! И добавить "приглашаются временные трудовые прокуроры со своими объёмами работ"
показати весь коментар
06.04.2021 11:49 Відповісти
лучше бы от количества ПОСАДОЧНЫХ лет и размера КОНФИСКОВАННОГО имущества
показати весь коментар
06.04.2021 11:49 Відповісти
Ну ясный перец, бубочка никого не забудет. А кто слепит еще пару десятков дел на Пороха, Бенядиктова сделает ему минет а бубочка премию повышенную выпишет.
показати весь коментар
06.04.2021 11:51 Відповісти
А почему не от количества посаженных коррупционеров?
показати весь коментар
06.04.2021 11:53 Відповісти
А оценку будут давать кум, зять..., та и те чьи жопы они прикрыли
показати весь коментар
06.04.2021 11:53 Відповісти
а давайте по такой же схеме и размер премий поваров определять будем..
показати весь коментар
06.04.2021 11:57 Відповісти
по-моему само слово "премирование" потеряло первозданный смысл...
премия была за что-то сверхнормовое и выдающееся и выборочно и не каждый месяц...
а при зарплатах от 100 000 грн. и более... премия вообще противопоказана... ))))
показати весь коментар
06.04.2021 12:02 Відповісти
та это 3 с копейками баксов - а взятки уже средняя 7 тысяч - подорожало однако при зеленых
показати весь коментар
06.04.2021 12:04 Відповісти
А может от количества наличия казнокрадов и взяточников,лазарева как крышевала,при потрохе и ревке, неуплату есв,так и продолжает это делать плевав на всех прокуроров.
показати весь коментар
06.04.2021 12:06 Відповісти
я себя оценил в лям+ пол ляма на Мальдивы и ****** (точнее на оздоровление)
показати весь коментар
06.04.2021 12:07 Відповісти
странно.. мою работу оценивают каждый месяц, а тут раз в год... халява короче
показати весь коментар
06.04.2021 12:23 Відповісти
прокурори внутрішньої безпеки, кадрів, таємного діловодства, контролю виконання, інша муйня, вони також прокурори, нє?
показати весь коментар
06.04.2021 12:31 Відповісти
поле чудес...
показати весь коментар
06.04.2021 12:31 Відповісти
Ці вже не смішно, ЗЕбільні клоуни в черговий раз розчаровують. В конторі, де кругова порука вже давно над законом, нікчемний керівник прокуратури буде оцінювати своїх недолугих але слухняних підлеглих... Це збіговисько дегенератів в керівництві держави вже всіх дістало...
показати весь коментар
06.04.2021 12:36 Відповісти
А слідчі та портновські фейкові "процесуальні керівники" також ще існують? Конституція як і раніше пох?
показати весь коментар
06.04.2021 12:37 Відповісти
млею... премии .. что зарплаты не достаточно... а палкой через всю спину до самой ж... может этим работягам еще 13 зарплату... сидят мерзости на шее народа
показати весь коментар
06.04.2021 14:09 Відповісти
больше посадил -больше получил , куда ушли от 37го года ? все то же . це перемога
еще напишите перед законом все равны , ага
показати весь коментар
06.04.2021 14:14 Відповісти
 
 