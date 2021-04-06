Розмір премії прокурорів залежатиме від щорічного оцінювання, - Бонюк

Після закінчення реформи оцінювання роботи прокурорів буде проводитися у два етапи. Річна оцінка буде виставлятися за усталеними показниками. Прокурор оцінюватиме себе сам, а також оцінку виставить його керівник. Ця оцінка буде впливати на розмір премії.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів начальник Департаменту кримінально-правової політики і захисту інвестицій Офісу Генпрокурора Олексій Бонюк.

"Ми започатковуємо зараз цілу систему оцінювання прокурорів. Вона полягатиме в тому, що будуть відбиратися найдосвідченіші прокурори, які матимуть змогу дивитися вже завершені провадження інших прокурорів і оцінювати їх. Висновки прокурорів-експертів додатково перевірятимуть спеціальні комісії", - зазначив Бонюк.

Крім того, за його словами, раз в чотири роки буде оцінюватися якість роботи прокурора у кримінальних провадженнях на відповідність чітко визначеним стандартом якості.

Щорічне оцінювання розпочнеться вже цього року. "Річне оцінювання – на премії, чотирирічне – на якість роботи. Максимальний розмір премії – 30%.

Це дуже сильний мотиватор. За європейськими стандартами в результаті оцінювання не може наступати звільнення. Звичайно, якщо перевірка виявить істотні порушення, наслідки будуть відповідними", - підкреслив прокурор.