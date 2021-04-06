РУС
Размер премии прокуроров будет зависеть от ежегодного оценивания, - Бонюк

После окончания реформы, оценивание работы прокуроров будет проводиться в два этапа. Годовая оценка будет выставляться по устоявшимся показателям. Прокурор будет оценивать себя сам, а также оценку выставит его руководитель. Эта оценка будет влиять на размер премии.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генпрокурора Алексей Бонюк.

"Мы запускаем сейчас целую систему оценивания прокуроров. Она будет заключаться в том, что будут отбираться самые опытные прокуроры, которые смогут смотреть уже завершенные производства других прокуроров и оценивать их. Выводы прокуроров-экспертов будут дополнительно проверять специальные комиссии", - отметил Бонюк.

Кроме того, по его словам, раз в четыре года будет оцениваться качество работы прокурора по уголовным производствам на соответствие четко определенному стандарту качества.

Ежегодное оценивание начнется уже в этом году. "Годовое оценивание будет влиять на премии, четырехлетнее - на качество работы. Максимальный размер премии - 30%. Это очень сильный мотиватор. По европейским стандартам в результате оценки не может наступать увольнения. Конечно, если проверка выявит существенные нарушения, последствия будут соответствующими", - подчеркнул прокурор.

Топ комментарии
+4
Та чего уж там! Пишите "от выработки", "оплата сдельно-премиальная" и т.д.
показать весь комментарий
06.04.2021 11:48 Ответить
+2
А почему не от количества посаженных коррупционеров?
показать весь комментарий
06.04.2021 11:53 Ответить
+1
Ну ясный перец, бубочка никого не забудет. А кто слепит еще пару десятков дел на Пороха, Бенядиктова сделает ему минет а бубочка премию повышенную выпишет.
показать весь комментарий
06.04.2021 11:51 Ответить
Та чего уж там! Пишите "от выработки", "оплата сдельно-премиальная" и т.д.
показать весь комментарий
06.04.2021 11:48 Ответить
О! И добавить "приглашаются временные трудовые прокуроры со своими объёмами работ"
показать весь комментарий
06.04.2021 11:49 Ответить
лучше бы от количества ПОСАДОЧНЫХ лет и размера КОНФИСКОВАННОГО имущества
показать весь комментарий
06.04.2021 11:49 Ответить
Ну ясный перец, бубочка никого не забудет. А кто слепит еще пару десятков дел на Пороха, Бенядиктова сделает ему минет а бубочка премию повышенную выпишет.
показать весь комментарий
06.04.2021 11:51 Ответить
А почему не от количества посаженных коррупционеров?
показать весь комментарий
06.04.2021 11:53 Ответить
А оценку будут давать кум, зять..., та и те чьи жопы они прикрыли
показать весь комментарий
06.04.2021 11:53 Ответить
а давайте по такой же схеме и размер премий поваров определять будем..
показать весь комментарий
06.04.2021 11:57 Ответить
по-моему само слово "премирование" потеряло первозданный смысл...
премия была за что-то сверхнормовое и выдающееся и выборочно и не каждый месяц...
а при зарплатах от 100 000 грн. и более... премия вообще противопоказана... ))))
показать весь комментарий
06.04.2021 12:02 Ответить
та это 3 с копейками баксов - а взятки уже средняя 7 тысяч - подорожало однако при зеленых
показать весь комментарий
06.04.2021 12:04 Ответить
А может от количества наличия казнокрадов и взяточников,лазарева как крышевала,при потрохе и ревке, неуплату есв,так и продолжает это делать плевав на всех прокуроров.
показать весь комментарий
06.04.2021 12:06 Ответить
я себя оценил в лям+ пол ляма на Мальдивы и ****** (точнее на оздоровление)
показать весь комментарий
06.04.2021 12:07 Ответить
странно.. мою работу оценивают каждый месяц, а тут раз в год... халява короче
показать весь комментарий
06.04.2021 12:23 Ответить
прокурори внутрішньої безпеки, кадрів, таємного діловодства, контролю виконання, інша муйня, вони також прокурори, нє?
показать весь комментарий
06.04.2021 12:31 Ответить
поле чудес...
показать весь комментарий
06.04.2021 12:31 Ответить
Ці вже не смішно, ЗЕбільні клоуни в черговий раз розчаровують. В конторі, де кругова порука вже давно над законом, нікчемний керівник прокуратури буде оцінювати своїх недолугих але слухняних підлеглих... Це збіговисько дегенератів в керівництві держави вже всіх дістало...
показать весь комментарий
06.04.2021 12:36 Ответить
А слідчі та портновські фейкові "процесуальні керівники" також ще існують? Конституція як і раніше пох?
показать весь комментарий
06.04.2021 12:37 Ответить
млею... премии .. что зарплаты не достаточно... а палкой через всю спину до самой ж... может этим работягам еще 13 зарплату... сидят мерзости на шее народа
показать весь комментарий
06.04.2021 14:09 Ответить
больше посадил -больше получил , куда ушли от 37го года ? все то же . це перемога
еще напишите перед законом все равны , ага
показать весь комментарий
06.04.2021 14:14 Ответить
 
 