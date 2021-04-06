Размер премии прокуроров будет зависеть от ежегодного оценивания, - Бонюк

После окончания реформы, оценивание работы прокуроров будет проводиться в два этапа. Годовая оценка будет выставляться по устоявшимся показателям. Прокурор будет оценивать себя сам, а также оценку выставит его руководитель. Эта оценка будет влиять на размер премии.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генпрокурора Алексей Бонюк.

"Мы запускаем сейчас целую систему оценивания прокуроров. Она будет заключаться в том, что будут отбираться самые опытные прокуроры, которые смогут смотреть уже завершенные производства других прокуроров и оценивать их. Выводы прокуроров-экспертов будут дополнительно проверять специальные комиссии", - отметил Бонюк.

Кроме того, по его словам, раз в четыре года будет оцениваться качество работы прокурора по уголовным производствам на соответствие четко определенному стандарту качества.

Ежегодное оценивание начнется уже в этом году. "Годовое оценивание будет влиять на премии, четырехлетнее - на качество работы. Максимальный размер премии - 30%. Это очень сильный мотиватор. По европейским стандартам в результате оценки не может наступать увольнения. Конечно, если проверка выявит существенные нарушения, последствия будут соответствующими", - подчеркнул прокурор.

