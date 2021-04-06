УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9471 відвідувач онлайн
Новини
1 855 9

Співробітники ДФС Києва викрили підприємство-учасника "Великого будівництва" на ухиленні від сплати 18,6 млн грн податків

Співробітники ДФС Києва викрили підприємство-учасника

Співробітники податкової поліції ГУ ДФС у місті Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, викрили посадових осіб приватного підприємства на ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі ДФС, підприємство, зокрема, неодноразово ставало переможцем публічних торгів за програмою "Велике будівництво".

З метою штучного завищення вартості робіт та подальшого отримання готівкових коштів (схема відкату) підприємство проводило безтоварні операції, при цьому лише документально відображаючи придбання ТМЦ, робіт, у іншого товариства, яке в свою чергу, здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ризиковими СГД.

Діючи умисно, фігуранти кримінального провадження, формували безпідставний податковий кредиту з ПДВ. В результаті такої діяльності зловмисники ухилились від сплати податку на загальну суму понад 18,6 млн гривень.

На підставі ухвали районного суду, співробітники податкової міліції провели обшуки офісних та житлових приміщень, в результаті яких виявили тендерну документацію та фінансово-господарські документи, що свідчать про факти розкрадання бюджетних коштів, чорнові записи та готівкові грошові кошти на загальну суму понад 6 млн гривень в еквіваленті.

Також читайте: Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про податкову амністію

Виявлені речові докази долучені до матеріалів кримінального провадження. Триває досудове розслідування.

Автор: 

Київ (20038) податки (3975) ДФС (4048)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
аааа))) та ну! не может быть! вывсеврете)))))
показати весь коментар
06.04.2021 13:28 Відповісти
Ну собственна
показати весь коментар
06.04.2021 13:28 Відповісти
А зеленый шут уже уплатил налоги с многомиллиардного отката за велике крадивныцтво?!
показати весь коментар
06.04.2021 13:45 Відповісти
ИТАК ПО ВСЕЙ СТРАНЕ - КЛОУН И КОМПАНИЯ, ВОРЮТ, ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ И ВОЙНЫ - ПОЗОР
показати весь коментар
06.04.2021 13:46 Відповісти
Здрісті, в/крадівництво за наші гроші. Ппц, ще чого захотіли!
показати весь коментар
06.04.2021 13:53 Відповісти
Очень ин6тересно кого они там зацепили. Надеюсь не мелкую рыбешку.
показати весь коментар
06.04.2021 13:58 Відповісти
Не этого ли РЫГОАННАЛА зацепили https://file.liga.net/persons/shkil-maksim
показати весь коментар
06.04.2021 14:30 Відповісти
так шо за предприятие то? тайна?
показати весь коментар
06.04.2021 17:37 Відповісти
 
 