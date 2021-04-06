Співробітники ДФС Києва викрили підприємство-учасника "Великого будівництва" на ухиленні від сплати 18,6 млн грн податків

Співробітники податкової поліції ГУ ДФС у місті Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, викрили посадових осіб приватного підприємства на ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі ДФС, підприємство, зокрема, неодноразово ставало переможцем публічних торгів за програмою "Велике будівництво".

З метою штучного завищення вартості робіт та подальшого отримання готівкових коштів (схема відкату) підприємство проводило безтоварні операції, при цьому лише документально відображаючи придбання ТМЦ, робіт, у іншого товариства, яке в свою чергу, здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ризиковими СГД.

Діючи умисно, фігуранти кримінального провадження, формували безпідставний податковий кредиту з ПДВ. В результаті такої діяльності зловмисники ухилились від сплати податку на загальну суму понад 18,6 млн гривень.

На підставі ухвали районного суду, співробітники податкової міліції провели обшуки офісних та житлових приміщень, в результаті яких виявили тендерну документацію та фінансово-господарські документи, що свідчать про факти розкрадання бюджетних коштів, чорнові записи та готівкові грошові кошти на загальну суму понад 6 млн гривень в еквіваленті.

Виявлені речові докази долучені до матеріалів кримінального провадження. Триває досудове розслідування.