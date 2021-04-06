Необхідно якнайшвидше допомогти бізнесу, який постраждав під час локдауну, - Зеленський

Поставка вакцин і кількість вакцинованих осіб збільшиться вже цього місяця.

Про це йшлося на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби, яка відбулася під головуванням президента України Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОПУ.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, темпи приросту кількості хворих уповільнилися. Зокрема, вирівнюється ситуація в Івано-Франківській області – зараз з лікарень виписується більше осіб, ніж потрапляє.

"Це означає, що за збереження такої динаміки найближчим часом область може потрапити до помаранчевої зони", – сказав голова уряду.

"Глава держави поцікавився, скільки вакцин прибуде в Україну цього місяця. У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що в середині місяця очікуються перші поставки у межах програми COVAX. Також очікують нову партію китайського препарату Sinovac", - наголошують в ОПУ.

Крім цього, повідомляється, що Зеленський акцентував увагу на необхідності якнайшвидшого забезпечення фінансової допомоги бізнесу, який постраждав під час локдауну.

"Малий і середній бізнес – це важлива складова української економіки, і насамперед – це наші люди. Сьогодні, під час глобальної пандемії, їм більш немає на кого покластися, як на державу. І ми – держава – маємо допомагати та відстоювати наших людей у цей важкий час", – наголосив Президент.

У ході наради також зазначалося, що Міністерство охорони здоров'я на виконання рішення РНБО розробляє оновлений план вакцинації.