УКР
Новини Коронавірус і карантин
Необхідно якнайшвидше допомогти бізнесу, який постраждав під час локдауну, - Зеленський

Поставка вакцин і кількість вакцинованих осіб збільшиться вже цього місяця.

Про це йшлося на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби, яка відбулася під головуванням президента України Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОПУ.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, темпи приросту кількості хворих уповільнилися. Зокрема, вирівнюється ситуація в Івано-Франківській області – зараз з лікарень виписується більше осіб, ніж потрапляє.

"Це означає, що за збереження такої динаміки найближчим часом область може потрапити до помаранчевої зони", – сказав голова уряду.

"Глава держави поцікавився, скільки вакцин прибуде в Україну цього місяця. У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що в середині місяця очікуються перші поставки у межах програми COVAX. Також очікують нову партію китайського препарату Sinovac", - наголошують в ОПУ.

Крім цього, повідомляється, що Зеленський акцентував увагу на необхідності якнайшвидшого забезпечення фінансової допомоги бізнесу, який постраждав під час локдауну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблем з виплатами 8 тис. грн підприємцям не буде, - глава Мінфіну Марченко

"Малий і середній бізнес – це важлива складова української економіки, і насамперед – це наші люди. Сьогодні, під час глобальної пандемії, їм більш немає на кого покластися, як на державу. І ми – держава – маємо допомагати та відстоювати наших людей у цей важкий час", – наголосив Президент.

У ході наради також зазначалося, що Міністерство охорони здоров'я на виконання рішення РНБО розробляє оновлений план вакцинації.

Зеленський Володимир (25203) карантин (18172) підприємці (629) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+6
Малый и средний бизнес мечтает , чтобы им государство не помогало и не мешало .
06.04.2021 14:18 Відповісти
+5
ти вже ж допоміг Необходимо как можно быстрее помочь бизнесу, который пострадал во время локдауна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4434
06.04.2021 14:16 Відповісти
+3
Необходимо как можно быстрее помочь моему бизнесу - "Квартал" пострадал во время локдауна, - Зеленский

fixed
06.04.2021 14:17 Відповісти
06.04.2021 14:16 Відповісти
Необходимо как можно быстрее помочь бизнесу, который пострадал во время локдауна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9488
06.04.2021 14:40 Відповісти

«Потому что Ахметов - петух»: в эфире телеканала произошел неприятный для олигарха курьез
Автор: Александр Панько «Ф
Подробности читайте на Фразе: https://fraza.com/video/299428-potomu-chto-ahmetov%C2%A0-petuh-v-efire-telekanala-proizoshel-neprijatnyj-dlja-oligarha-kurez
06.04.2021 14:17 Відповісти
fixed
06.04.2021 14:17 Відповісти
06.04.2021 14:18 Відповісти
Невже воно повернулося? Хай би відпочивало до скону світ за очі.
06.04.2021 14:20 Відповісти
бабло на цю допомогу є?
06.04.2021 14:23 Відповісти
Так зелечмо уже помог каломойше на 300млн, ахметову - на 600. Сколько можно им помагать за нас счет?!
06.04.2021 14:24 Відповісти
аааа, для цих бабло знайдеться....
06.04.2021 14:34 Відповісти
Олигархи потирают свои липкие рученки..
06.04.2021 14:31 Відповісти
Необходимо как можно быстрее помочь бизнесу, который пострадал во время локдауна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4253

- Одноразова матеріальна допомога ФОП та найманим працівникам - 8 тис грн.
Необходимо как можно быстрее помочь бизнесу, который пострадал во время локдауна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 129
06.04.2021 14:33 Відповісти
і для цих - також бабло знайдуть....
06.04.2021 14:35 Відповісти
А Зеля уже приехал? ..... непорядок, Арьев расстроится
06.04.2021 14:43 Відповісти
Необхідно якнайшвидше допомогти бізнесу, який постраждав під час локдауну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7612
06.04.2021 14:48 Відповісти
Помощь бизнесу, разному, это не повышать тарифы на газ, прикрываясь "рынком" или формулой; и на отопление,когда за "бортом" температура такая, что в пору отключить, а нет команды; на э/э (в угоду собственникам "зеленой" энергетики; и ветряков, гробящих экосистему; не повышать налоги, для суперпремий и улучшания благо состояния и материального улучшения жизни тех, кто ворует безбожно из нашей госкопилки... Очень плохо, когда госИнституции не выполняют свои функции. Ау, Государство!
06.04.2021 14:56 Відповісти
Вы с кем аукаетесь? Там три мартышки и все слепоглухнемые!
06.04.2021 16:09 Відповісти
Идиоты не трогайте малый бизнес, когда все ФОПы дома сидели - супермаркеты и Эпицентры работали, потом фискализацией добили.
06.04.2021 14:58 Відповісти
Как же они похожи, х#йло и клоун .
06.04.2021 15:11 Відповісти
Найкраща допомога бізнесу та всім українцям з боку клоуна буде коли воно кудись далеко поїде і ніколи не повернеться.
06.04.2021 22:56 Відповісти
 
 