Є кілька кримінальних проваджень стосовно закупівлі COVID-вакцини, - Венедіктова

У посадових осіб Міністерства охорони здоров'я України наразі немає процесуального статусу в кримінальній справі про можливі порушення під час закупівлі вакцини, але розслідування проводиться, заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Щодо вакцинації і в цілому про діяльність із закупівлі медичних препаратів, в тому числі цієї категорії (вакцини від COVID-19. - Ред.), є кілька кримінальних проваджень в різних органах досудового розслідування", - сказала вона в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За словами Венедіктової, зокрема, справу про можливі зловживання на закупівлі вакцини, розслідує Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

"Чи далеко просунулася слідство і чи дійсно фактаж підтвердився, ми поки не можемо розголошувати. Тому почекаймо і подивімося, що скаже слідство", - сказала генпрокурор.

Також читайте: Ми із Ситником розуміємо, як стався витік інформації у справі "Приватбанку", - Венедіктова

При цьому Венедіктова підкреслила: правоохоронці в повній мірі усвідомлюють відповідальність в розслідуванні подібних справ: "Звичайно, пандемія, вакцинація - це те, що стосується навіть не здоров'я, а життя кожного українця, - повинно бути під мікроскопом у держави. І це так і є. Кожен з тих, хто займає певні посади, розуміє, що смерть людини буде на совісті чиновника, правоохоронця, - людини, яка не змогла, не побачила, не захотіла".

"Я прекрасно розумію і усвідомлюю відповідальність - свою особисту, чиновників, прокурорів САП, детективів, які розслідують справу", - запевнила Венедіктова.

Відповідаючи на питання про те, чи є нині у посадових осіб Міністерства охорони здоров'я, зокрема міністра, процесуальний статус у справі про закупівлю вакцин, генпрокурор сказала: "Процесуального статусу у них на сьогоднішній день немає".

За словами Венедіктової, як тільки у слідства будуть результати розслідування, товариство про це дізнається.