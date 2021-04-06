УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9440 відвідувачів онлайн
Новини
1 519 6

Є кілька кримінальних проваджень стосовно закупівлі COVID-вакцини, - Венедіктова

Є кілька кримінальних проваджень стосовно закупівлі COVID-вакцини, - Венедіктова

У посадових осіб Міністерства охорони здоров'я України наразі немає процесуального статусу в кримінальній справі про можливі порушення під час закупівлі вакцини, але розслідування проводиться, заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Щодо вакцинації і в цілому про діяльність із закупівлі медичних препаратів, в тому числі цієї категорії (вакцини від COVID-19. - Ред.), є кілька кримінальних проваджень в різних органах досудового розслідування", - сказала вона в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За словами Венедіктової, зокрема, справу про можливі зловживання на закупівлі вакцини, розслідує Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

"Чи далеко просунулася слідство і чи дійсно фактаж підтвердився, ми поки не можемо розголошувати. Тому почекаймо і подивімося, що скаже слідство", - сказала генпрокурор.

Також читайте: Ми із Ситником розуміємо, як стався витік інформації у справі "Приватбанку", - Венедіктова

При цьому Венедіктова підкреслила: правоохоронці в повній мірі усвідомлюють відповідальність в розслідуванні подібних справ: "Звичайно, пандемія, вакцинація - це те, що стосується навіть не здоров'я, а життя кожного українця, - повинно бути під мікроскопом у держави. І це так і є. Кожен з тих, хто займає певні посади, розуміє, що смерть людини буде на совісті чиновника, правоохоронця, - людини, яка не змогла, не побачила, не захотіла".

"Я прекрасно розумію і усвідомлюю відповідальність - свою особисту, чиновників, прокурорів САП, детективів, які розслідують справу", - запевнила Венедіктова.

Відповідаючи на питання про те, чи є нині у посадових осіб Міністерства охорони здоров'я, зокрема міністра, процесуальний статус у справі про закупівлю вакцин, генпрокурор сказала: "Процесуального статусу у них на сьогоднішній день немає".

За словами Венедіктової, як тільки у слідства будуть результати розслідування, товариство про це дізнається.

Автор: 

вакцина (4419) держзакупівлі (384) МОЗ (5419) Венедіктова Ірина (829)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну и что? есть и потом исчезнут
показати весь коментар
06.04.2021 14:53 Відповісти
зеля , поздравляю .
показати весь коментар
06.04.2021 14:53 Відповісти
И шо? хоть одно на Степанова есть?!
А может есть дела на тех, кто оприходовал деньги с ковид-фонда?
показати весь коментар
06.04.2021 14:58 Відповісти
дайка угадаю,- закупка невозможна, так как куда то делись деньги?
показати весь коментар
06.04.2021 15:12 Відповісти
пальто степанова в студію-гарний доказ-
показати весь коментар
06.04.2021 15:25 Відповісти
 
 