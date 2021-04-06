Есть несколько уголовных производств по закупке COVID-вакцины, - Венедиктова

У должностных лиц Министерства здравоохранения Украины в настоящее время нет процессуального статуса в уголовном деле о возможных нарушениях при закупке вакцины, но расследование проводится, заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"По вакцинации и в целом о деятельности по закупке медицинских препаратов, в том числе этой категории (вакцины от COVID-19. – Ред.), есть несколько уголовных производств в разных органах досудебного расследования", - сказала она в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам Венедиктовой, в частности, дело о возможных злоупотреблениях при закупке вакцины, расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"Далеко ли продвинулось следствие и действительно ли фактаж подтвердился, мы пока не можем разглашать. Поэтому давайте подождем и посмотрим, что скажет следствие", - сказала генпрокурор.

При этом Венедиктова подчеркнула: правоохранители в полной мере осознают ответственность в расследовании подобных дел: "Конечно, пандемия, вакцинация – это то, что касается даже не здоровья, а жизни каждого украинца, - должно быть под микроскопом у государства. И это так и есть! Каждый из тех, кто занимает определенные должности, понимает, что смерть человека будет на совести чиновника, правоохранителя, - человека, который не смог, не увидел, не захотел".

"Я прекрасно понимаю и осознаю ответственность – свою личную, чиновников, прокуроров САП, детективов, которые расследуют дело", - заверила Венедиктова.

Отвечая на вопрос о том, есть ли в настоящее время у должностных лиц Минздрава, в частности министра, процессуальный статус по делу о закупке вакцин, генпрокурор сказала: "Процессуального статуса у них на сегодняшний день нет".

По словам Венедиктовой, как только у следствия будут результаты расследования, общество об этом узнает.