Готується спеціальне рішення РНБО щодо ключових заходів на шляху України в НАТО, - віцепрем'єрка Стефанішина
Нині РНБО готує рішення щодо ключових заходів на шляху інтеграції України в НАТО.
Про це повідомила сьогодні на онлайн-конференції віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Зараз готується спеціальне рішення Ради національної безпеки і оборони, пов'язане з визначенням ключових заходів, необхідних для посилення наших євроатлантичних прагнень і посилення нашої внутрішньої роботи в цьому напрямі", - сказала вона.
За її словами, одним з елементів цього рішення буде формування загалом національної системи переходу на стандарти НАТО.
"Адже йдеться не лише про питання, які належать до Міністерства оборони. Це питання і безпеки інформації, і служб внутрішньої безпеки, інших структур, загалом сектору безпеки та оборони, які стосуються або відповідальні за впровадження стандартів НАТО", - зазначила Стефанішина
