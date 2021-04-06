УКР
Готується спеціальне рішення РНБО щодо ключових заходів на шляху України в НАТО, - віцепрем'єрка Стефанішина

Готується спеціальне рішення РНБО щодо ключових заходів на шляху України в НАТО, - віцепрем'єрка Стефанішина

Нині РНБО готує рішення щодо ключових заходів на шляху інтеграції України в НАТО.

Про це повідомила сьогодні на онлайн-конференції віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз готується спеціальне рішення Ради національної безпеки і оборони, пов'язане з визначенням ключових заходів, необхідних для посилення наших євроатлантичних прагнень і посилення нашої внутрішньої роботи в цьому напрямі", - сказала вона.

За її словами, одним з елементів цього рішення буде формування загалом національної системи переходу на стандарти НАТО.

"Адже йдеться не лише про питання, які належать до Міністерства оборони. Це питання і безпеки інформації, і служб внутрішньої безпеки, інших структур, загалом сектору безпеки та оборони, які стосуються або відповідальні за впровадження стандартів НАТО", - зазначила Стефанішина

зеленые шуты - они все идиоты от рождения. Где решения снбо по поводу надвигающейся войны? Где решения снбо по поводу вакцинации? Где решения снбо по поводу катастрофической ситуации с короновирусом?! зебилы всю дорогу занимаются куйней и похоже их идиотизм не имеет дна.
показати весь коментар
06.04.2021 15:14 Відповісти
Зеля обещал контрактную армию . Весенний призыв продолжается .
показати весь коментар
06.04.2021 15:14 Відповісти
Чем скорее Украина будет в НАТО, тем лучше
показати весь коментар
06.04.2021 15:14 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2021 15:16 Відповісти
От количества лозунгов, коммунизм не настанет. НАТО тоже.
показати весь коментар
06.04.2021 15:16 Відповісти
Клоуны, как обычно, пестят.
Они ни хрена не умеют, кроме как в пиар баловаться.

Очередная пропагандистская шумиха.
Когда будут сдаваться пуцькину, будут отбрехиваться:
- А вот смотрите, мы ж даже в НАТО хотели!!! мы не предатели, не надо нас к стенке!!!
показати весь коментар
06.04.2021 15:20 Відповісти
Добре що хоч один дорослий Данілов є серед цієї зеленої шантрапи....
показати весь коментар
06.04.2021 15:21 Відповісти
Щеби "дорослого " генпрокурора, голову СБУ, антимономопольного комітету та дорослих міністрів кабміну.
показати весь коментар
06.04.2021 16:05 Відповісти
 
 