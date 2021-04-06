Готується спеціальне рішення РНБО щодо ключових заходів на шляху України в НАТО, - віцепрем'єрка Стефанішина

Нині РНБО готує рішення щодо ключових заходів на шляху інтеграції України в НАТО.

Про це повідомила сьогодні на онлайн-конференції віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз готується спеціальне рішення Ради національної безпеки і оборони, пов'язане з визначенням ключових заходів, необхідних для посилення наших євроатлантичних прагнень і посилення нашої внутрішньої роботи в цьому напрямі", - сказала вона.

За її словами, одним з елементів цього рішення буде формування загалом національної системи переходу на стандарти НАТО.

"Адже йдеться не лише про питання, які належать до Міністерства оборони. Це питання і безпеки інформації, і служб внутрішньої безпеки, інших структур, загалом сектору безпеки та оборони, які стосуються або відповідальні за впровадження стандартів НАТО", - зазначила Стефанішина

