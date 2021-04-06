Головні завдання Центру протидії дезінформації - моніторинг інформпростору та перешкоджання поширенню фейків, - Лисенко
Головними завданнями Центру протидії дезінформації, створеного при РНБО, будуть моніторинг українського інформпростору, його аналіз і протидія поширенню фейків.
Про це повідомила на онлайн-брифінгу керівниця Центру протидії дезінформації Поліна Лисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За її словами, метою роботи центру є створення цілісної політики держави з протидії інформаційним загрозам та побудова системи стратегічних комунікацій, які сприятимуть боротьбі з деструктивною пропагандою та дезінформацією та підвищенню рівня медіаграмотності українського суспільства.
Робота центру охоплюватиме наступні напрямки:
- Екологія
- Економіка
- Зовнішня та внутрішня політика
- Боротьба зі злочинністю та корупцією
- Військова сфера
- Охорона здоров'я
- Науково-технічна сфера
Співробітники центру будуть здійснювати моніторинг інфопростору України та отримувати інформацію з різноманітних джерел.
"В першу чергу це буде відкрита інформація як зовні, так і з середини держави, медіа, телебачення, моніторинг інтернет-простору. Друга частина - це інформація з обмеженим доступом. Вся інформація передаватиметься в аналітичний департамент – фактично, ядро всього центру, який займатиметься аналізом загроз та прогнозом розвитку ситуації", – пояснила Лисенко.
Очільниця Центру наголосила, що рішення та прогнози Центру не матимуть директивного характеру, але передаватимуться до РНБО, яка вже і буде реалізовувати необхідні рішення, включно із санкціями.
