Головні завдання Центру протидії дезінформації - моніторинг інформпростору та перешкоджання поширенню фейків, - Лисенко

Головними завданнями Центру протидії дезінформації, створеного при РНБО, будуть моніторинг українського інформпростору, його аналіз і протидія поширенню фейків.

Про це повідомила на онлайн-брифінгу керівниця Центру протидії дезінформації Поліна Лисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За її словами, метою роботи центру є створення цілісної політики держави з протидії інформаційним загрозам та побудова системи стратегічних комунікацій, які сприятимуть боротьбі з деструктивною пропагандою та дезінформацією та підвищенню рівня медіаграмотності українського суспільства.

Робота центру охоплюватиме наступні напрямки:

Екологія

Економіка

Зовнішня та внутрішня політика

Боротьба зі злочинністю та корупцією

Військова сфера

Охорона здоров'я

Науково-технічна сфера

Також читайте: Готується спеціальне рішення РНБО щодо ключових заходів на шляху України в НАТО, - віцепрем'єрка Стефанішина

Співробітники центру будуть здійснювати моніторинг інфопростору України та отримувати інформацію з різноманітних джерел.

"В першу чергу це буде відкрита інформація як зовні, так і з середини держави, медіа, телебачення, моніторинг інтернет-простору. Друга частина - це інформація з обмеженим доступом. Вся інформація передаватиметься в аналітичний департамент – фактично, ядро всього центру, який займатиметься аналізом загроз та прогнозом розвитку ситуації", – пояснила Лисенко.

Очільниця Центру наголосила, що рішення та прогнози Центру не матимуть директивного характеру, але передаватимуться до РНБО, яка вже і буде реалізовувати необхідні рішення, включно із санкціями.