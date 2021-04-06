УКР
Головні завдання Центру протидії дезінформації - моніторинг інформпростору та перешкоджання поширенню фейків, - Лисенко

Головними завданнями Центру протидії дезінформації, створеного при РНБО, будуть моніторинг українського інформпростору, його аналіз і протидія поширенню фейків.

Про це повідомила на онлайн-брифінгу керівниця Центру протидії дезінформації Поліна Лисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За її словами, метою роботи центру є створення цілісної політики держави з протидії інформаційним загрозам та побудова системи стратегічних комунікацій, які сприятимуть боротьбі з деструктивною пропагандою та дезінформацією та підвищенню рівня медіаграмотності українського суспільства.

Робота центру охоплюватиме наступні напрямки:

  • Екологія
  • Економіка
  • Зовнішня та внутрішня політика
  • Боротьба зі злочинністю та корупцією
  • Військова сфера
  • Охорона здоров'я
  • Науково-технічна сфера

Співробітники центру будуть здійснювати моніторинг інфопростору України та отримувати інформацію з різноманітних джерел.

"В першу чергу це буде відкрита інформація як зовні, так і з середини держави, медіа, телебачення, моніторинг інтернет-простору. Друга частина - це інформація з обмеженим доступом. Вся інформація передаватиметься в аналітичний департамент – фактично, ядро всього центру, який займатиметься аналізом загроз та прогнозом розвитку ситуації", – пояснила Лисенко.

Очільниця Центру наголосила, що рішення та прогнози Центру не матимуть директивного характеру, але передаватимуться до РНБО, яка вже і буде реалізовувати необхідні рішення, включно із санкціями.

РНБО (2326) ЦПД (174) Лисенко Поліна (2)
+2
до речі, краще всіх крошили "хвальонний рассєйський спєцназ" саме продавці з ринку, водії та кілька программістів
показати весь коментар
06.04.2021 16:27 Відповісти
+2
Да, хвалебный "Вымпел" истребили почти под корень. 32 ихтамнета за раз стали зашквариками.
показати весь коментар
06.04.2021 16:30 Відповісти
+1
Обычная контора,каких сегодня море.Пустое балабольство за госсчет.Нахватались слов-фантиков и присосались к кормухе.
показати весь коментар
06.04.2021 16:25 Відповісти
лисєнко - хєрово працюєте - просто нізащо отримуєте зарплатню! масса коментарів з теоріями змови відносно ковіда і вакцінації! тотальна кількість інформації де ОРДЛО називаються "динири" або "линири"! то що!
показати весь коментар
06.04.2021 16:20 Відповісти
до речі, краще всіх крошили "хвальонний рассєйський спєцназ" саме продавці з ринку, водії та кілька программістів
показати весь коментар
06.04.2021 16:27 Відповісти
Да, хвалебный "Вымпел" истребили почти под корень. 32 ихтамнета за раз стали зашквариками.
показати весь коментар
06.04.2021 16:30 Відповісти
ти ба, ми з тобою і цього альтернативно обдарованного винищили
показати весь коментар
06.04.2021 16:37 Відповісти
Найліпший агітатор - реалії життя!
А все інше, то переводня грошей.
показати весь коментар
06.04.2021 16:24 Відповісти
Обычная контора,каких сегодня море.Пустое балабольство за госсчет.Нахватались слов-фантиков и присосались к кормухе.
показати весь коментар
06.04.2021 16:25 Відповісти
С Бениными фейкометами типа Г+Г тоже бороться будете? Или это зась, свои?
показати весь коментар
06.04.2021 16:27 Відповісти
работа да.... можно на трёх таких работать..
показати весь коментар
06.04.2021 16:42 Відповісти
СтопФейк вже розклав по поличка про "вбитого безпілотником хлопчика" за 30 км від лінії зіткнення, куди безпілотник не долетить, бо йому не дадуть. Це те, що повинна робити нова контора, яка цього ще не рробить, а поки ще тільки сама раму зі своїми цілями збирає. а вже повинна була "виступити" як стопфейк.
показати весь коментар
06.04.2021 16:49 Відповісти
Мне тоже интересно, а на очередного "распятого мальчика" Центр противодействия дезинформации как-то отреагировал? Или они исключительно за защиту интересов Нелоха заточены?
показати весь коментар
06.04.2021 16:58 Відповісти
стопфейк сьогодні цензор цитував. а ця контора ось це видала.
показати весь коментар
06.04.2021 17:11 Відповісти
А с проплаченнми коментариями и с их дезинформаией будет борьба?!
показати весь коментар
06.04.2021 20:57 Відповісти
Цензору нечего бояться . Здесь говорят правду и только правду . И бескорыстно , т.е. даром .
показати весь коментар
06.04.2021 21:55 Відповісти
 
 