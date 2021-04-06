Главные задачи Центра противодействия дезинформации - мониторинг инфопространства и препятствование распространению фейков, - Лысенко
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Главными задачами Центра противодействия дезинформации, созданного при СНБО, будут мониторинг украинского инфопространства, его анализ и противодействие распространению фейков.
Об этом сообщила на онлайн-брифинге руководительница Центра противодействия дезинформации Полина Лысенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По ее словам, цель работы центра - создание целостной политики государства по противодействию информационным угрозам и построение системы стратегических коммуникаций, которые будут способствовать борьбе с деструктивной пропагандой и дезинформацией и повышению уровня медиаграмотности украинского общества.
Работа центра будет охватывать следующие направления:
- экология,
- экономика,
- внешняя и внутренняя политика,
- борьба с преступностью и коррупцией,
- военная сфера,
- здравоохранение,
- научно-техническая сфера.
Сотрудники центра будут осуществлять мониторинг инфопространства Украины и получать информацию из различных источников.
"В первую очередь это будет открытая информация как снаружи, так и изнутри государства, медиа, телевидение, мониторинг интернет-пространства. Вторая часть - это информация с ограниченным доступом. Вся информация будет передаваться в аналитический департамент - фактически, ядро всего центра, который будет заниматься анализом угроз и прогнозом развития ситуации", - пояснила Лысенко.
Руководительница Центра отметила, что решение и прогнозы Центра не имеют директивного характера, но будут передаваться в СНБО, который уже и будет реализовывать необходимые решения, включая санкции.
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А все інше, то переводня грошей.