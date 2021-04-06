Главные задачи Центра противодействия дезинформации - мониторинг инфопространства и препятствование распространению фейков, - Лысенко

Главными задачами Центра противодействия дезинформации, созданного при СНБО, будут мониторинг украинского инфопространства, его анализ и противодействие распространению фейков.

Об этом сообщила на онлайн-брифинге руководительница Центра противодействия дезинформации Полина Лысенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По ее словам, цель работы центра - создание целостной политики государства по противодействию информационным угрозам и построение системы стратегических коммуникаций, которые будут способствовать борьбе с деструктивной пропагандой и дезинформацией и повышению уровня медиаграмотности украинского общества.

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Работа центра будет охватывать следующие направления:

- экология,

- экономика,

- внешняя и внутренняя политика,

- борьба с преступностью и коррупцией,

- военная сфера,

- здравоохранение,

- научно-техническая сфера.

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Сотрудники центра будут осуществлять мониторинг инфопространства Украины и получать информацию из различных источников.

"В первую очередь это будет открытая информация как снаружи, так и изнутри государства, медиа, телевидение, мониторинг интернет-пространства. Вторая часть - это информация с ограниченным доступом. Вся информация будет передаваться в аналитический департамент - фактически, ядро ​​всего центра, который будет заниматься анализом угроз и прогнозом развития ситуации", - пояснила Лысенко.

Руководительница Центра отметила, что решение и прогнозы Центра не имеют директивного характера, но будут передаваться в СНБО, который уже и будет реализовывать необходимые решения, включая санкции.

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