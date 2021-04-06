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Новости Политика Украины
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СНБО (4306) Центр противодействия дезинформации (72) Лысенко Полина (1)

Главные задачи Центра противодействия дезинформации - мониторинг инфопространства и препятствование распространению фейков, - Лысенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные задачи Центра противодействия дезинформации - мониторинг инфопространства и препятствование распространению фейков, - Лысенко

Главными задачами Центра противодействия дезинформации, созданного при СНБО, будут мониторинг украинского инфопространства, его анализ и противодействие распространению фейков.

Об этом сообщила на онлайн-брифинге руководительница Центра противодействия дезинформации Полина Лысенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По ее словам, цель работы центра - создание целостной политики государства по противодействию информационным угрозам и построение системы стратегических коммуникаций, которые будут способствовать борьбе с деструктивной пропагандой и дезинформацией и повышению уровня медиаграмотности украинского общества.

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Работа центра будет охватывать следующие направления:

- экология,

- экономика,

- внешняя и внутренняя политика,

- борьба с преступностью и коррупцией,

- военная сфера,

- здравоохранение,

- научно-техническая сфера.

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Сотрудники центра будут осуществлять мониторинг инфопространства Украины и получать информацию из различных источников.

"В первую очередь это будет открытая информация как снаружи, так и изнутри государства, медиа, телевидение, мониторинг интернет-пространства. Вторая часть - это информация с ограниченным доступом. Вся информация будет передаваться в аналитический департамент - фактически, ядро ​​всего центра, который будет заниматься анализом угроз и прогнозом развития ситуации", - пояснила Лысенко.

Руководительница Центра отметила, что решение и прогнозы Центра не имеют директивного характера, но будут передаваться в СНБО, который уже и будет реализовывать необходимые решения, включая санкции.

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Топ комментарии
+2
до речі, краще всіх крошили "хвальонний рассєйський спєцназ" саме продавці з ринку, водії та кілька программістів
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06.04.2021 16:27
+2
Да, хвалебный "Вымпел" истребили почти под корень. 32 ихтамнета за раз стали зашквариками.
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06.04.2021 16:30
+1
Обычная контора,каких сегодня море.Пустое балабольство за госсчет.Нахватались слов-фантиков и присосались к кормухе.
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06.04.2021 16:25
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лисєнко - хєрово працюєте - просто нізащо отримуєте зарплатню! масса коментарів з теоріями змови відносно ковіда і вакцінації! тотальна кількість інформації де ОРДЛО називаються "динири" або "линири"! то що!
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06.04.2021 16:20 Ответить
до речі, краще всіх крошили "хвальонний рассєйський спєцназ" саме продавці з ринку, водії та кілька программістів
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06.04.2021 16:27 Ответить
Да, хвалебный "Вымпел" истребили почти под корень. 32 ихтамнета за раз стали зашквариками.
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06.04.2021 16:30 Ответить
ти ба, ми з тобою і цього альтернативно обдарованного винищили Главные задачи Центра противодействия дезинформации - мониторинг инфопространства и препятствование распространению фейков, - Лысенко - Цензор.НЕТ 4036
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06.04.2021 16:37 Ответить
Найліпший агітатор - реалії життя!
А все інше, то переводня грошей.
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06.04.2021 16:24 Ответить
Обычная контора,каких сегодня море.Пустое балабольство за госсчет.Нахватались слов-фантиков и присосались к кормухе.
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06.04.2021 16:25 Ответить
С Бениными фейкометами типа Г+Г тоже бороться будете? Или это зась, свои?
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06.04.2021 16:27 Ответить
работа да.... можно на трёх таких работать..
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06.04.2021 16:42 Ответить
СтопФейк вже розклав по поличка про "вбитого безпілотником хлопчика" за 30 км від лінії зіткнення, куди безпілотник не долетить, бо йому не дадуть. Це те, що повинна робити нова контора, яка цього ще не рробить, а поки ще тільки сама раму зі своїми цілями збирає. а вже повинна була "виступити" як стопфейк.
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06.04.2021 16:49 Ответить
Мне тоже интересно, а на очередного "распятого мальчика" Центр противодействия дезинформации как-то отреагировал? Или они исключительно за защиту интересов Нелоха заточены?
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06.04.2021 16:58 Ответить
стопфейк сьогодні цензор цитував. а ця контора ось це видала.
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06.04.2021 17:11 Ответить
А с проплаченнми коментариями и с их дезинформаией будет борьба?!
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06.04.2021 20:57 Ответить
Цензору нечего бояться . Здесь говорят правду и только правду . И бескорыстно , т.е. даром .
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06.04.2021 21:55 Ответить
 
 