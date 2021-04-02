Президент Украины Владимир Зеленский назначил Полину Лысенко руководителем Центра противодействия дезинформации. Соответствующий указ № 137/2021 Глава государства подписал 2 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Полина Лысенко отметила, что этот орган создан с целью противодействия угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, борьбы с пропагандой, деструктивными дезинформационными воздействиями и кампаниями, недопущения манипулирования общественным мнением.

"Центр должен стать надежным щитом для граждан и государства от информационных угроз, которые возникают как извне, так и внутри страны и направлены на расшатывание государственных институтов и манипулирование общественным мнением", - сказала она.

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Во вторник, 6 апреля, состоится представление Центра противодействия дезинформации. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак представит работу Центра представителям дипломатических миссий в Украине, а также экспертам и общественным деятелям в сфере медиа.

Полина Лысенко в 2015 году закончила магистратуру в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко (магистр права), до 2019 года училась в этом вузе в аспирантуре. Кандидат юридических наук. В 2013 - 2015 годах работала младшим юристом в частной юридической компании. С апреля 2015 до сентября 2019-го была помощником первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины. До марта 2020 занимала должность начальника Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса Генерального прокурора. Также работала руководителем проекта по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов. Имеет благодарность от директора Федерального бюро расследований США за совместную успешную операцию Офиса Генерального прокурора и ФБР. С сентября 2020 - директор Департамента информационной политики и связей с общественностью АО "Укрзализныця".

Как сообщалось, Зеленский анонсировал скорый запуск в Украине Центра противодействия дезинформации, который в будущем станет международным хабом противодействия пропаганде.

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