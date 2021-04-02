Зеленский назначил Полину Лысенко руководителем Центра противодействия дезинформации
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Полину Лысенко руководителем Центра противодействия дезинформации. Соответствующий указ № 137/2021 Глава государства подписал 2 апреля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Полина Лысенко отметила, что этот орган создан с целью противодействия угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, борьбы с пропагандой, деструктивными дезинформационными воздействиями и кампаниями, недопущения манипулирования общественным мнением.
"Центр должен стать надежным щитом для граждан и государства от информационных угроз, которые возникают как извне, так и внутри страны и направлены на расшатывание государственных институтов и манипулирование общественным мнением", - сказала она.
Во вторник, 6 апреля, состоится представление Центра противодействия дезинформации. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак представит работу Центра представителям дипломатических миссий в Украине, а также экспертам и общественным деятелям в сфере медиа.
Полина Лысенко в 2015 году закончила магистратуру в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко (магистр права), до 2019 года училась в этом вузе в аспирантуре. Кандидат юридических наук. В 2013 - 2015 годах работала младшим юристом в частной юридической компании. С апреля 2015 до сентября 2019-го была помощником первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины. До марта 2020 занимала должность начальника Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса Генерального прокурора. Также работала руководителем проекта по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов. Имеет благодарность от директора Федерального бюро расследований США за совместную успешную операцию Офиса Генерального прокурора и ФБР. С сентября 2020 - директор Департамента информационной политики и связей с общественностью АО "Укрзализныця".
Как сообщалось, Зеленский анонсировал скорый запуск в Украине Центра противодействия дезинформации, который в будущем станет международным хабом противодействия пропаганде.
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Случайно, не подруга Мендель ?
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219985-persa-ledi-podililasa-poradami-u-spilkuvanni-z-ludinou-z-autizmom.html
информационной ПОЛИТИКИ
АО "Укрзализныця"???
Нагадаємо, що у складі Мінкульту створюється ще один орган - Центр протидії дезінформації.
https://detector.media/infospace/article/186615/2021-04-02-polina-lysenko-nazvala-priorytety-na-posadi-kerivnytsi-mizhnarodnogo-tsentru-protydii-dezinformatsii/