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Зеленский назначил Полину Лысенко руководителем Центра противодействия дезинформации

Зеленский назначил Полину Лысенко руководителем Центра противодействия дезинформации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Полину Лысенко руководителем Центра противодействия дезинформации. Соответствующий указ № 137/2021 Глава государства подписал 2 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Полина Лысенко отметила, что этот орган создан с целью противодействия угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, борьбы с пропагандой, деструктивными дезинформационными воздействиями и кампаниями, недопущения манипулирования общественным мнением.

"Центр должен стать надежным щитом для граждан и государства от информационных угроз, которые возникают как извне, так и внутри страны и направлены на расшатывание государственных институтов и манипулирование общественным мнением", - сказала она.

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Во вторник, 6 апреля, состоится представление Центра противодействия дезинформации. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак представит работу Центра представителям дипломатических миссий в Украине, а также экспертам и общественным деятелям в сфере медиа.

Полина Лысенко в 2015 году закончила магистратуру в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко (магистр права), до 2019 года училась в этом вузе в аспирантуре. Кандидат юридических наук. В 2013 - 2015 годах работала младшим юристом в частной юридической компании. С апреля 2015 до сентября 2019-го была помощником первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины. До марта 2020 занимала должность начальника Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса Генерального прокурора. Также работала руководителем проекта по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов. Имеет благодарность от директора Федерального бюро расследований США за совместную успешную операцию Офиса Генерального прокурора и ФБР. С сентября 2020 - директор Департамента информационной политики и связей с общественностью АО "Укрзализныця".

Как сообщалось, Зеленский анонсировал скорый запуск в Украине Центра противодействия дезинформации, который в будущем станет международным хабом противодействия пропаганде.

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Автор: 

дезинформация (344) Зеленский Владимир (20500) назначение (2176) Центр противодействия дезинформации (134)


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Топ комментарии
+9
образєц єя краснорєчія

Зеленский назначил Полину Лысенко руководителем Центра противодействия дезинформации - Цензор.НЕТ 2053
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02.04.2021 16:48
+6
нашли панянку которая от лица власти будет вагнергейт отрицать?
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02.04.2021 16:53
+5
Это типа глава министерства Правды ? Оруэл по Зеленскому!
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02.04.2021 16:44
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Правила форума Совет форумчан
Это типа глава министерства Правды ? Оруэл по Зеленскому!
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02.04.2021 16:44 Ответить
Зеля сволочь, как обычно. Против него в Украине все боятся пискнуть!
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02.04.2021 16:48 Ответить
образєц єя краснорєчія

Зеленский назначил Полину Лысенко руководителем Центра противодействия дезинформации - Цензор.НЕТ 2053
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02.04.2021 16:48 Ответить
Суды для этого уже созданы, что за бредятина?
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02.04.2021 16:48 Ответить
ця брєдятіна президентом числиться.
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02.04.2021 16:53 Ответить
Крутая тетка!!!! Молодец Президент!!!!Ну теперь сепаров заткнем!!!
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02.04.2021 16:53 Ответить
Прикольно. Это сепары спамят?
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02.04.2021 17:27 Ответить
ЦП*Д*
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02.04.2021 18:31 Ответить
нашли панянку которая от лица власти будет вагнергейт отрицать?
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02.04.2021 16:53 Ответить
Шо за "вагнегейт"?
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02.04.2021 17:26 Ответить
акуительно смешно.....
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02.04.2021 18:16 Ответить
А какие будут Полномочия , что бы Осадить зарвавшегося Мураева с его каналом Наш , но не совсем Он наш .
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02.04.2021 16:54 Ответить
Ну и сколько лет этому руководителю ?
Случайно, не подруга Мендель ?
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02.04.2021 16:54 Ответить
хер ты угадал,гнусавый наркоман,за вагнергейт пойдешь на зону
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02.04.2021 16:56 Ответить
Шо за "вагнергейт"?
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02.04.2021 17:29 Ответить
Перша леді поділилася порадами у спілкуванні з людиною з аутизмом

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219985-persa-ledi-podililasa-poradami-u-spilkuvanni-z-ludinou-z-autizmom.html
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02.04.2021 17:03 Ответить
перший урок як спілкуватися с зеленським?
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02.04.2021 17:07 Ответить
Ты не ошиблась форумами?
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02.04.2021 17:23 Ответить
Скільки можна плодити за наші кошти різних контор,хто їх повинен годувати?Хай в Польщу їде і сама на себе заробить.
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02.04.2021 17:22 Ответить
"Центр должен стать надежным щитом для граждан и государства от информационных угроз, которые возникают как извне, так и внутри страны и направлены на расшатывание государственных институтов и манипулирование общественным мнением", - сказала она.

Зеленский назначил Полину Лысенко руководителем Центра противодействия дезинформации - Цензор.НЕТ 1849
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02.04.2021 17:27 Ответить
Странный орган, выброшенные на ветер государственные деньги. Есть партии, есть пресса, есть суды и силовые органы. общественные организации, они определяют между собой, что есть дезинформация, что нет, у органов государственного управление несколько другие обязанности.
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02.04.2021 17:54 Ответить
Краще Мосейчук призначити.
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02.04.2021 18:08 Ответить
Краще Верещучку призначити
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02.04.2021 18:15 Ответить
ага , ты бы еще депутата киву вспомнил....
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02.04.2021 18:19 Ответить
Кива все больше здраво выглядит на общем фоне
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02.04.2021 18:34 Ответить
кому как! о вкусах не спорят!!! или ну-ну.......
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02.04.2021 18:47 Ответить
Любопытно, а как она будет противодействовать Зё, когда он опять народу о своих достижениях будет рассказывать?
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02.04.2021 18:40 Ответить
Сколько лишних дармоедов на наши деньги назначает, просто очуметь можно от этого ***********.
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02.04.2021 19:20 Ответить
С сентября 2020 - директор Департамента информационной политики и связей с общественностью АО "Укрзализныця".

информационной ПОЛИТИКИ
АО "Укрзализныця"???
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02.04.2021 21:06 Ответить
Поліна Лисенко згадується в https://hromadske.ua/posts/sud-zobovyazav-gpu-vidnoviti-spravu-pro-mozhlive-vtruchannya-nabu-v-prezidentski-vibori-v-ssha службовому листуванні НАБУ і посольства США , яке у жовтні 2020 року опублікував народний депутат Андрій Деркач.

Нагадаємо, що у складі Мінкульту створюється ще один орган - Центр протидії дезінформації.
https://detector.media/infospace/article/186615/2021-04-02-polina-lysenko-nazvala-priorytety-na-posadi-kerivnytsi-mizhnarodnogo-tsentru-protydii-dezinformatsii/
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02.04.2021 21:11 Ответить
 
 