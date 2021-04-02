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Новини
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Зеленський призначив Поліну Лисенко керівником Центру протидії дезінформації

Зеленський призначив Поліну Лисенко керівником Центру протидії дезінформації

Президент України Володимир Зеленський призначив Поліну Лисенко керівником Центру протидії дезінформації. Відповідний указ № 137/2021 Глава держави підписав 2 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Керівник Центру протидії дезінформації Поліна Лисенко наголосила, що цей орган створено з метою протидії загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, боротьби з пропагандою, деструктивними дезінформаційними впливами та кампаніями, недопущення маніпулювання громадською думкою.

"Центр повинен стати надійним щитом для громадян та держави від інформаційних загроз, які виникають як ззовні, так і всередині країни та спрямовані на розхитування державних інститутів і маніпулювання суспільною думкою", – сказала вона.

У вівторок, 6 квітня, відбудеться представлення Центру протидії дезінформації. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак презентує роботу Центру представникам дипломатичних місій в Україні, а також експертам і громадським діячам у сфері медіа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центр протидії дезінформації запрацює з вівторка. Ми мусимо відповідати на інформаційну війну з боку РФ, - Данілов

Поліна Лисенко у 2015 році закінчила магістратуру у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (магістр права), до 2019 року навчалася в цьому виші в аспірантурі. Кандидат юридичних наук. У 2013 – 2015 роках працювала на посаді молодшого юриста у приватній юридичній компанії. З квітня 2015 до вересня 2019-го була помічником першого заступника директора Національного антикорупційного бюро України. До березня 2020 року обіймала посаду начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу Генерального прокурора. Також працювала керівником проекту з розбудови судової гілки влади та міжнародної співпраці Офісу простих рішень та результатів. Має подяку від директора Федерального бюро розслідувань США за спільну успішну операцію Офісу Генерального прокурора та ФБР. З вересня 2020 року – директор Департаменту інформаційної політики та зв’язків з громадськістю АТ "Укрзалізниця".

Як повідомлялося, Зеленський анонсував швидкий запуск в Україні Центру протидії дезінформації, який у майбутньому стане міжнародним хабом протидії пропаганді.

Читайте також: Під час створення Центру протидії дезінформації використовувався досвід ЄС і НАТО, - Жовква

Автор: 

дезінформація (343) Зеленський Володимир (23973) призначення (2290) Центр протидії дезінформації (162)


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Топ коментарі
+9
образєц єя краснорєчія

Зеленский назначил Полину Лысенко руководителем Центра противодействия дезинформации - Цензор.НЕТ 2053
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02.04.2021 16:48
+6
нашли панянку которая от лица власти будет вагнергейт отрицать?
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02.04.2021 16:53
+5
Это типа глава министерства Правды ? Оруэл по Зеленскому!
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02.04.2021 16:44
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Это типа глава министерства Правды ? Оруэл по Зеленскому!
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02.04.2021 16:44 Відповісти
Зеля сволочь, как обычно. Против него в Украине все боятся пискнуть!
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02.04.2021 16:48 Відповісти
образєц єя краснорєчія

Зеленский назначил Полину Лысенко руководителем Центра противодействия дезинформации - Цензор.НЕТ 2053
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02.04.2021 16:48 Відповісти
Суды для этого уже созданы, что за бредятина?
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02.04.2021 16:48 Відповісти
ця брєдятіна президентом числиться.
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02.04.2021 16:53 Відповісти
Крутая тетка!!!! Молодец Президент!!!!Ну теперь сепаров заткнем!!!
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02.04.2021 16:53 Відповісти
Прикольно. Это сепары спамят?
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02.04.2021 17:27 Відповісти
ЦП*Д*
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02.04.2021 18:31 Відповісти
нашли панянку которая от лица власти будет вагнергейт отрицать?
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02.04.2021 16:53 Відповісти
Шо за "вагнегейт"?
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02.04.2021 17:26 Відповісти
акуительно смешно.....
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02.04.2021 18:16 Відповісти
А какие будут Полномочия , что бы Осадить зарвавшегося Мураева с его каналом Наш , но не совсем Он наш .
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02.04.2021 16:54 Відповісти
Ну и сколько лет этому руководителю ?
Случайно, не подруга Мендель ?
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02.04.2021 16:54 Відповісти
хер ты угадал,гнусавый наркоман,за вагнергейт пойдешь на зону
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02.04.2021 16:56 Відповісти
Шо за "вагнергейт"?
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02.04.2021 17:29 Відповісти
Перша леді поділилася порадами у спілкуванні з людиною з аутизмом

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219985-persa-ledi-podililasa-poradami-u-spilkuvanni-z-ludinou-z-autizmom.html
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02.04.2021 17:03 Відповісти
перший урок як спілкуватися с зеленським?
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02.04.2021 17:07 Відповісти
Ты не ошиблась форумами?
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02.04.2021 17:23 Відповісти
Скільки можна плодити за наші кошти різних контор,хто їх повинен годувати?Хай в Польщу їде і сама на себе заробить.
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02.04.2021 17:22 Відповісти
"Центр должен стать надежным щитом для граждан и государства от информационных угроз, которые возникают как извне, так и внутри страны и направлены на расшатывание государственных институтов и манипулирование общественным мнением", - сказала она.

Зеленский назначил Полину Лысенко руководителем Центра противодействия дезинформации - Цензор.НЕТ 1849
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02.04.2021 17:27 Відповісти
Странный орган, выброшенные на ветер государственные деньги. Есть партии, есть пресса, есть суды и силовые органы. общественные организации, они определяют между собой, что есть дезинформация, что нет, у органов государственного управление несколько другие обязанности.
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02.04.2021 17:54 Відповісти
Краще Мосейчук призначити.
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02.04.2021 18:08 Відповісти
Краще Верещучку призначити
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02.04.2021 18:15 Відповісти
ага , ты бы еще депутата киву вспомнил....
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02.04.2021 18:19 Відповісти
Кива все больше здраво выглядит на общем фоне
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02.04.2021 18:34 Відповісти
кому как! о вкусах не спорят!!! или ну-ну.......
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02.04.2021 18:47 Відповісти
Любопытно, а как она будет противодействовать Зё, когда он опять народу о своих достижениях будет рассказывать?
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02.04.2021 18:40 Відповісти
Сколько лишних дармоедов на наши деньги назначает, просто очуметь можно от этого ***********.
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02.04.2021 19:20 Відповісти
С сентября 2020 - директор Департамента информационной политики и связей с общественностью АО "Укрзализныця".

информационной ПОЛИТИКИ
АО "Укрзализныця"???
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02.04.2021 21:06 Відповісти
Поліна Лисенко згадується в https://hromadske.ua/posts/sud-zobovyazav-gpu-vidnoviti-spravu-pro-mozhlive-vtruchannya-nabu-v-prezidentski-vibori-v-ssha службовому листуванні НАБУ і посольства США , яке у жовтні 2020 року опублікував народний депутат Андрій Деркач.

Нагадаємо, що у складі Мінкульту створюється ще один орган - Центр протидії дезінформації.
https://detector.media/infospace/article/186615/2021-04-02-polina-lysenko-nazvala-priorytety-na-posadi-kerivnytsi-mizhnarodnogo-tsentru-protydii-dezinformatsii/
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02.04.2021 21:11 Відповісти
 
 