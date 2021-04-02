Зеленський призначив Поліну Лисенко керівником Центру протидії дезінформації
Президент України Володимир Зеленський призначив Поліну Лисенко керівником Центру протидії дезінформації. Відповідний указ № 137/2021 Глава держави підписав 2 квітня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Керівник Центру протидії дезінформації Поліна Лисенко наголосила, що цей орган створено з метою протидії загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, боротьби з пропагандою, деструктивними дезінформаційними впливами та кампаніями, недопущення маніпулювання громадською думкою.
"Центр повинен стати надійним щитом для громадян та держави від інформаційних загроз, які виникають як ззовні, так і всередині країни та спрямовані на розхитування державних інститутів і маніпулювання суспільною думкою", – сказала вона.
У вівторок, 6 квітня, відбудеться представлення Центру протидії дезінформації. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак презентує роботу Центру представникам дипломатичних місій в Україні, а також експертам і громадським діячам у сфері медіа.
Поліна Лисенко у 2015 році закінчила магістратуру у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (магістр права), до 2019 року навчалася в цьому виші в аспірантурі. Кандидат юридичних наук. У 2013 – 2015 роках працювала на посаді молодшого юриста у приватній юридичній компанії. З квітня 2015 до вересня 2019-го була помічником першого заступника директора Національного антикорупційного бюро України. До березня 2020 року обіймала посаду начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу Генерального прокурора. Також працювала керівником проекту з розбудови судової гілки влади та міжнародної співпраці Офісу простих рішень та результатів. Має подяку від директора Федерального бюро розслідувань США за спільну успішну операцію Офісу Генерального прокурора та ФБР. З вересня 2020 року – директор Департаменту інформаційної політики та зв’язків з громадськістю АТ "Укрзалізниця".
Як повідомлялося, Зеленський анонсував швидкий запуск в Україні Центру протидії дезінформації, який у майбутньому стане міжнародним хабом протидії пропаганді.
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Случайно, не подруга Мендель ?
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219985-persa-ledi-podililasa-poradami-u-spilkuvanni-z-ludinou-z-autizmom.html
информационной ПОЛИТИКИ
АО "Укрзализныця"???
Нагадаємо, що у складі Мінкульту створюється ще один орган - Центр протидії дезінформації.
https://detector.media/infospace/article/186615/2021-04-02-polina-lysenko-nazvala-priorytety-na-posadi-kerivnytsi-mizhnarodnogo-tsentru-protydii-dezinformatsii/