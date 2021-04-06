Сім представників України увійшли до рейтингу мільярдерів Forbes

Сім представників України увійшли в 35-й щорічний міжнародний рейтинг мільярдерів американського видання Forbes.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За даними Forbes найбагатшим громадянином України залишається Рінат Ахметов: у глобальному рейтингу з розміром особистих статків у $7,6 млрд він посів 327 місце. У торішньому рейтингу Ахметов займав 875 місце.

Другий - Віктор Пінчук: $2,5 млрд, 1249 місце (1613 місце в рейтингу 2020 року).

Замикає трійку Костянтин Жеваго: $2,3 млрд, 1362 місце (1990 в торішньому рейтингу).

Далі йдуть: Ігор Коломойський - $1,7 млрд 1750 місце (1990 в 2020 році) і Геннадій Боголюбов - $1,7 млрд, 1833 місце (1750 в 2020 році).

У рейтинг Forbes повернувся Петро Порошенко, не згадуваний у списку мільярдерів з 2015 року. Його статки оцінили в $1,7 млрд (1931 місце).

Замикає список громадян України в рейтингу Forbes Вадим Новинський: $1,4 млрд, 2141-е місце (2057 в 2020 році).

Очолює список найбагатших людей планети за версією Forbes засновник Amazon Джефф Безос. Його статки оцінюються в $177 млрд. Другий рядок рейтингу посідає засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск - $151 млрд. Третій - глава групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно: $150 млрд.

Forbes зазначає, що за минулий рік у світі стало на 660 мільярдерів більше і їхня кількість досягла 2755 осіб. Вперше в рейтинг потрапили 493 людини. Сукупні статки всіх мільярдерів за рік збільшилися на $5,1 трлн до $13,1 трлн.

Повний список мільярдерів опубліковано на сайті Forbes.