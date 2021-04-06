РУС
Семь представителей Украины вошли в рейтинг миллиардеров Forbes

Семь представителей Украины вошли в рейтинг миллиардеров Forbes

Семь представителей Украины вошли в 35-й ежегодный международный рейтинг миллиардеров американского издания Forbes.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

По данным Forbes самым богатым гражданином Украины остается Ринат Ахметов: в глобальном рейтинге с размером личного состояния в $7,6 млрд он занял 327 место. В прошлогоднем рейтинге Ахметов занимал 875 место.

Второй – Виктор Пинчук: $2,5 млрд, 1249 место (1613 место в рейтинге 2020 года).

Замыкает тройку Константин Жеваго: $2,3 млрд, 1362 место (1990 в прошлогоднем рейтинге).

Далее следуют: Игорь Коломойский – $1,7 млрд, 1750 место (1990 в 2020 году) и Геннадий Боголюбов – $1,7 млрд, 1833 место (1750 в 2020 году).

В рейтинг Forbes вернулся Петр Порошенко, не упоминавшийся в списке миллиардеров с 2015 года. Его состояние оценили в $1,7 млрд (1931 место).

Замыкает список граждан Украины в рейтинге Forbes Вадим Новинский: $1,4 млрд, 2141-е место (2057 в 2020 году).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В рейтинге богатейших украинцев произошли изменения, - Forbes

Возглавляет список самых богатых людей планеты по версии Forbes основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в $177 млрд. Вторую строчку рейтинга занимает основатель Tesla и SpaceX Илон Маск – $151 млрд. Третий – глава группы компаний Louis Vuiton Moet Hennessy Бернар Арно: $150 млрд.

Forbes отмечает, что за прошедший год в мире стало на 660 миллиардеров больше и их число достигло 2755 человек. Впервые в рейтинг попали 493 человека. Совокупное состояние всех миллиардеров за год увеличилось на $5,1 трлн до $13,1 трлн.

Полный список миллиардеров опубликован на сайте Forbes.

+41
Слава пра настяящега прізідєнта

Семь представителей Украины вошли в рейтинг миллиардеров Forbes - Цензор.НЕТ 5394
показать весь комментарий
06.04.2021 21:08 Ответить
+37
Здоров жертва Трускавецького універсітєта!
показать весь комментарий
06.04.2021 21:09 Ответить
+34
Слава самому чесному народному пріпіздєнту!!!!!
показать весь комментарий
06.04.2021 21:05 Ответить
Коли поміж дешевою цибулей з посадкою клятого Сивого і свободою мудрий працьовитий, але трохи богоносний нарід обирає посадку клятого Сивого (і срати йому на ту цибулю), то він з втратою свободи і гідності отримує дорогу цибулю, картоплю, помідори, огірки і всю-всю городину. А клятий Сивий купляє засоби захисту, медичне обладнання та кисневі концентратори, щоб він, богоносний, не помер від коронавірусної хвороби. А на концентраторі тому листівка з написом: "А вам же казали. ДихайТЕ. Не кашляйТЕ!".
показать весь комментарий
06.04.2021 21:36 Ответить
иди сосни чупа чупс рошен. у пети много таких подарков таким идиотам
показать весь комментарий
07.04.2021 09:20 Ответить
Ось так, пані і панове. Щоб вас криза Ковіду не зачепила треба бути мільярдером. Економіка в світі впала практично в усіх країнах, а мільярдерів стало на третину більше. А ті, що вже були, казково збагатились. А ви очикуєте від уряду Зєлі 8 тис. гр. підтримки для малого бізнесу? Які молодці!
показать весь комментарий
06.04.2021 21:35 Ответить
Так, ванЮЛЯ, щоб НАС менше КОВІД зачепив, має бути мільярдер, який ПРИВЕЗЕ В УКРАЇНУ МАСКИ, ШВЛ, КИСНЕВІ КОНЦЕНТРАТОРИ, ТОЩО.
Бо оті, ЯКИХ ТИ ПРИВІВ ДО ВЛАДИ ЦЬОГО НЕ ЗРОБИЛИ.
І ТЮ, ТАКОЖ - НЕ ЗРОБИЛА.
показать весь комментарий
06.04.2021 22:04 Ответить
Наукою доведено, що кожен третій порохобот такий самий дебільний, як і двоє попередніх. Юля вже 11 років не у владі. А твій Пєця за Зєлі збагативсь вдвічі. Вся його "благодійність" - це дешевий піар і не більше.
показать весь комментарий
07.04.2021 09:54 Ответить
То навіщо ВИ З тю ПРИВЕЛИ зЕ ДО ВЛАДИ???
ванЮЛЯ, краще подякуй ПП, що він віддав борги ТЮ
показать весь комментарий
07.04.2021 19:39 Ответить
на манеже все те же "честные" неолигархи. ничего неожиданного.
показать весь комментарий
06.04.2021 21:38 Ответить
Як і у всі віки…У світі війна чи пандемія,а піявки тільки більше кров'ю налились. Нічого нового під луною.
показать весь комментарий
06.04.2021 21:38 Ответить
І це враховуючи що частку бізнесу переписав на синочка.
показать весь комментарий
06.04.2021 21:39 Ответить
О, да ты тертый калач...
показать весь комментарий
06.04.2021 22:22 Ответить
А що не так? не було того факту що переписано ООО "Группа Агропродинвест", ЧАО "ПК Подолье", ООО "ПК Заря Подолья" та інші ?
показать весь комментарий
06.04.2021 22:49 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2021 20:48 Ответить
А не до хрена ли миллиардеров на ,скажем так, не очень богатую Украину?
показать весь комментарий
06.04.2021 21:41 Ответить
В прямой пропорции с нищетой населения.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:51 Ответить
Ну, полностью нищим население назвать нельзя, на трусы и майки пока хватает. ))
А если серьёзно, то живущих на уровне среднего класса, - очень небольшое количество.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:59 Ответить
Требую напечатать отдельный Forbes для зебилов. Ведь, у Пороха, до президентства, было полтора ярда, к концу каденции, из всех утюгов, а также говорящих жоп каломоя и пукина транслировали - барыха абагатился в 83 раза!!! и нарид радостно подвывал! Итого, в Forbes для зебилов, нужно внести без малого - 125 ярдов. Но самое смешное, в том, что зебилоиды искренне уверены, что такого супермонстра в 125 ярдов победил прастой парень из нарида ни разу не связанный с олигархатом и с единственной целью их осчастливить...
показать весь комментарий
06.04.2021 21:46 Ответить
Сім представників України увійшли до рейтингу мільярдерів Forbes - Цензор.НЕТ 7278
показать весь комментарий
06.04.2021 21:47 Ответить
полуправдами правду не прикроешь!
показать весь комментарий
07.04.2021 20:52 Ответить
Украинские президенты всё более и более антиолигархические, а ахметка всё богаче и богаче...
показать весь комментарий
06.04.2021 21:48 Ответить
Сім представників України увійшли до рейтингу мільярдерів Forbes - Цензор.НЕТ 1359
показать весь комментарий
06.04.2021 21:50 Ответить
Митенька тобі що зарплатня за малюнки та світлини тільки йде?
показать весь комментарий
06.04.2021 21:57 Ответить
я даже не читал кто там - в большенстве это бесславные ублюдки - это сугубо моё мнение!
показать весь комментарий
06.04.2021 21:51 Ответить
Зеленский не получит роялти от показа на российском СТС "Папика", - Офис Президента

https://ukranews.com/news/767691-papik-na-sts-prodal-ne-kvartal-95-a-zelenskij-ne-zarbotaet-za-pokaz-ofis-prezidenta

Какая потеря. Зебилы фас, это уже торговля на крови или еще нет? 73% иваны сулимы и татьяны лайф АУУУУ.
показать весь комментарий
06.04.2021 21:53 Ответить
Как это Порошенко с 2015го там не упоминался -зесрань же все волосы на жопе порвала,доказывая ,что он на 3м месте...
показать весь комментарий
06.04.2021 21:53 Ответить
ЗЕбубочка мастер спорта по борьбе с алигархами!!! ЭТо вам любой ЗЕбил за минуту докажет..
показать весь комментарий
06.04.2021 21:57 Ответить
Ну судя по состояниям,они шо то придумали для Мира полезного.
-Та паразити це на твоему горбу
Сім представників України увійшли до рейтингу мільярдерів Forbes - Цензор.НЕТ 3650
показать весь комментарий
06.04.2021 21:57 Ответить
Вот для чего эта страна, чтоб парочке миллиарлеров жилось хорошо.
показать весь комментарий
06.04.2021 22:00 Ответить
Под конец срока и зеля там появится)))
показать весь комментарий
06.04.2021 22:01 Ответить
Этот список -белиберда на постном масле. У Живаги, больше денех чем у Бени? Это тема для анекдоту, а не для аналитики.
показать весь комментарий
06.04.2021 22:03 Ответить
Твари, всё это награбленное у народа, своим трудом они хрен бы что получили.
показать весь комментарий
06.04.2021 22:06 Ответить
фулє. війна та економічна криза в країні
показать весь комментарий
06.04.2021 22:06 Ответить
Правду говорят, кому война, кому мать родная.
показать весь комментарий
06.04.2021 22:38 Ответить
Якщо всі олігархи піднялись в рейтингу, то значить стали багатшими. А якщо олігархи стали багатшими, то і простий нарід став багат6им, тому що живуть в одній країні і все взаємнопов'язане чи не так?
показать весь комментарий
06.04.2021 22:09 Ответить
ну дк, кінець епохи бідності жеж
показать весь комментарий
06.04.2021 22:14 Ответить
Ну, в середньому --- так... Треба порахувати латки на штанах --- в скільки разів більше стало..
показать весь комментарий
06.04.2021 22:18 Ответить


У украинцев редко были случаи, чтобы зависимый был искренне расположен к своему господину, чтобы был связан с ним бескорыстною, будто сыновнею любовью.

У россиян крепостной человек, слуга, раб, нередко предан своему барину вполне, душою и сердцем, даже и тогда, когда барин не ценит этого. Он хранит барское добро, как свое, радуется, когда его честолюбивый барин получает почесть...
показать весь комментарий
06.04.2021 22:20 Ответить
З великою натяжкою один Порошенко українець...
показать весь комментарий
06.04.2021 22:26 Ответить
показать весь комментарий
06.04.2021 22:31 Ответить
Це точно. Ту відрізану штуку важко натягнути.
показать весь комментарий
06.04.2021 23:24 Ответить
молдаванин
показать весь комментарий
06.04.2021 23:39 Ответить
Таки так - ну ще не знав , провірив :

Виктор Михайлович ПинчукСім представників України увійшли до рейтингу мільярдерів Forbes - Цензор.НЕТ 30321960 - 14 декабря. https://www.pseudology.org/state/State1.htm Киев. Родился. Папа - раввин, мама Софа Иосифовна - дочь Иосифа и Фани Циндлихт, - домохозяйка
показать весь комментарий
07.04.2021 04:45 Ответить
Ну-ссс, перепись завистливых нищебродов объявляется открытой.
показать весь комментарий
06.04.2021 22:27 Ответить
коих 99.99%
показать весь комментарий
06.04.2021 22:32 Ответить
пишаймося нашими козаками!нагива хава!
показать весь комментарий
06.04.2021 22:31 Ответить
Твари, как они на украинцах разбогатели.
показать весь комментарий
06.04.2021 22:32 Ответить
Так нэнавижу, аж кушать нэ могу
показать весь комментарий
07.04.2021 01:28 Ответить
А зеленского почему в этот рейтинг не внесли? Или он украденные миллиарды уже в катаре спрятал?
показать весь комментарий
06.04.2021 22:36 Ответить
в Омане. Серьёзно, это же известная налоговая дыра.

Зеленский всплывет в этом списке после второго срока.
показать весь комментарий
06.04.2021 22:39 Ответить
"всплывет ... после второго срока"
желательно к верху пузом...
показать весь комментарий
07.04.2021 17:40 Ответить
Чомусь статки Ахметова, Коломойського багатьох не хвилюють, а Порох - як кістка в горлі. Чине тому що наступив Кремлю на хвіст? І слава Богу, що серед олігархів є хоч один патріот України, в якого підприємства сплачують чесно податки і люди отримують гарні зарплати. Було б таких більше,може і держава наша була іншою.
показать весь комментарий
06.04.2021 22:49 Ответить
Действительно. Из семи украинских миллиардеров, возмущает только шестое место Порошенко, а первые места,как бы никто не замечает.
показать весь комментарий
06.04.2021 22:56 Ответить
первые пять тоже президенствовали и до президентства тоже не имели мильярда?
показать весь комментарий
07.04.2021 20:58 Ответить
Україні дуже потрібні мільярдери-патріоти. Тільки вони знають, що робити. )
показать весь комментарий
06.04.2021 23:23 Ответить
если бы наступил на хвост, то пошел бы вслед за Качинским! а так это все - ИМИТАЦИЯ
показать весь комментарий
07.04.2021 09:22 Ответить
Та ты шо)а Порох в кацапстан летал?ты и тебе подобные теперь совсем должны заткнуться и собираться на передовую -это из за вас Украина вернулась в 2014,так ещё и без главнокомандующего,а с дегенератом зелей во главе
показать весь комментарий
07.04.2021 09:35 Ответить
А зеля туда летает? Зато конфеты Рошен от запада до востока всей РФ продаются! Ай-яй-яй! Как же так? Кацапы же враги! Как же туда конфетки попадают??? Тьфу, мразина ваш потрох
показать весь комментарий
07.04.2021 16:02 Ответить
Так видосики с кацапского магаза ни одна зерыговская падаль не выставила,а сериальчики от нелоха все идут в кацапстане,даже новые сезоны забобахали)так что не отвлекайся,собирай шмотки и вперёд на защиту Украины под патронажем "95квартала"
показать весь комментарий
07.04.2021 16:18 Ответить
держава котиться у прірву а місцеві олігарги збільшили свої статки-нонсенс-
показать весь комментарий
06.04.2021 22:53 Ответить
як у порошенка 1,7млрд ????? не може такого бути!! Г+Г і зажопи щоденно ж "доводили, що барига на війні збагатився у ВІСІМДЕСЯТ РАЗІВ"! то мабуть опечатка, а насправді 170 млрд, правда ЗЕ-ТВАРИНКИ?..
показать весь комментарий
06.04.2021 22:54 Ответить
до війни було 1, 400 (?)
у 15 році - 750
у 19 році - 1, 400
Питання: на скількі збагатився за 4 роки?
показать весь комментарий
06.04.2021 23:08 Ответить
ТАК У НЬОГО БІЗНЕС ЧЕСНИЙ ПЛАТИТЬ ПОДАТКИ І ВІН НЕ МОНОПОЛІСТ ПО КОНДИТЕРСЬКИМ-їх багато в Україні, А ТІ ХТО ГАЗОМ,НАФТОЮ,ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ ТІ КРАДУТЬ нічого не виробляють, а користуються народними державними надрами.
показать весь комментарий
07.04.2021 09:09 Ответить
та я ж не проти!
Але! Усе ж таки наскільки відсоткив збагатився чесний бізнесмен з 15 по 19 рік?
показать весь комментарий
07.04.2021 09:38 Ответить
Вам же написали - в восемьдесят раз )))
показать весь комментарий
07.04.2021 17:42 Ответить
Какие податки? Идиотос ты обыкновенный! Запомни, в Украине ни один крупный бизнес не платит все налоги! Есть много схем уклонения, они их сами и создали, сами ими и пользуются! Баран, не пиши бред
показать весь комментарий
07.04.2021 16:04 Ответить
ты ,зесрань,читать училось?Порошенко впервые упоминается с 2015го,или у тебя ,дегенерата,сейчас 2020?
показать весь комментарий
07.04.2021 09:38 Ответить
Зеублюдки членограя 🤢🤡👃🏻🎹 дешёвки 🤖,подтявкивающие за три рубля от подоляка
показать весь комментарий
07.04.2021 19:22 Ответить
Ну, слава Богу, у Петра все нормально, бо я вже почав переживати
показать весь комментарий
06.04.2021 23:18 Ответить
Форбс снова делает из Коломойского бомжа и нищету с какими то жалким 1,7 миллиардом долларов. Ещё полтора года назад: Коломойский оценил свои активы в $8 миллиардов.05.07.19
показать весь комментарий
06.04.2021 23:36 Ответить
Ну от бачите, при зелоху всі почали жити краще, всі піднялись.
показать весь комментарий
07.04.2021 00:11 Ответить
Окремі форумчани і я не раз писали на форумі та наводили посилання на відповідні статті і ресурси, що багаті збагатилися ще більше на пандемії, інші - просто розбагатіли.
Але були такі, хто вірив, що вони теж збідніли разом з основною масою людей.
Ага.
Он на Амазоні люди так працюють, що в туалет не можуть вийти, такі умови праці, перепрошую - пляшечку мусять використовувати ... А Безосу, певно, все мало.
І спортсмени-мільйонери теж продовжують змагатися.
То прості люди сидять під загрозою штрафу, арешту і комендантської години ...
Діти позбавлені нормального навчання і спілкування, занять тим же спортом та іншими видами діяльності.
показать весь комментарий
07.04.2021 00:17 Ответить
Форбс должен разуть глаза и увидеть разницу между бизнесменами, которые работали,
и бандитами, которые воровали и грабили через завышенные тарифы на то, что им принадлежать не должно.
Фейковыми миллиардерами должен заняться дядя Сэм с тётей Фемидой.
показать весь комментарий
07.04.2021 00:48 Ответить
Все это кошельки Кучмы, спасибо тебе Данилыч, золотой ты человек !
показать весь комментарий
07.04.2021 01:24 Ответить
пора экспроприировать награбленное.
показать весь комментарий
07.04.2021 03:04 Ответить
"Пабаров Зеля алігархав", дехто з них за рік збагатилися в два, а хто і в три рази за рахунок зеленого бидла, яке за нього голосувало і звичайно за рахунок нормальних людей, які попереджали те бидло, щоб цього не робили. Немає вже тих горлань кожного дня і ночі, що Порошенко збагатився у 80 раз. Як виявилося у Бені і Медведчука спільний бізнес і спільний канал "1+1", а винен був Порошенко. Ахметов при Зелі добавив мільярдів у два рази більше, ніж було до війни і враховуючи, що його половина бізнесу залишилися на окупованій території. Зеля дозволив і сам прийняв участь у мародерстві українців. Де там воплі нацсук? Де там свинки?
показать весь комментарий
07.04.2021 08:31 Ответить
говорили, барыга последнее отдал для армии... как глаголет Форбс, брехня эти петины заслуги! грабил и грабит Украину
показать весь комментарий
07.04.2021 09:21 Ответить
Жеелаю тебе пасть смертью храбрых,когда сейчас пуйло начнет по новой нападать,урод бесполезный)
показать весь комментарий
07.04.2021 09:40 Ответить
Это кто там из психбольницы пишет? Иди галоперидол глотай
показать весь комментарий
07.04.2021 16:00 Ответить
Сім представників України увійшли до рейтингу мільярдерів Forbes - Цензор.НЕТ 366
показать весь комментарий
07.04.2021 09:21 Ответить
Сім представників України увійшли до рейтингу мільярдерів Forbes - Цензор.НЕТ 7679
показать весь комментарий
07.04.2021 09:22 Ответить
а что , ещё есть сомневающиеся в том , что мы олигархическая страна , где государство обслуживает кучку быстро обогатившихся , в результате мутного процесса под названием приватизация , людей
показать весь комментарий
07.04.2021 14:24 Ответить
Сім представників України увійшли до рейтингу мільярдерів Forbes - Цензор.НЕТ 3448
показать весь комментарий
07.04.2021 14:47 Ответить
Так у нас все нормально у країні! Люди багатіють!
показать весь комментарий
07.04.2021 15:51 Ответить
Совокупное состояние всех миллиардеров за год увеличилось на $5,1 трлн до $13,1 трлн. Источник: https://censor.net/ru/n3258085

Вот столько долларов каждый год печатает Америка.
показать весь комментарий
07.04.2021 15:54 Ответить
Семь воров Украины
показать весь комментарий
07.04.2021 16:42 Ответить
Я сейчас скину сюда информацию, про деньги, про Украину и про её богатства. Верить или нет, дело каждого.
Но если поверить, то весь этот рейтинг и состояния (что касается граждан Украины) ничего не стоит.

А теперь ШОК!!!
А прокачивает ли РФ вообще газ через Украину?
Вот информация только про добычу с одной украинской скважины? 1 млн кубов В СУТКИ!!!
https://www.unian.net/economics/industry/1810472-v-ukraine-proburena-samaya-produktivnaya-za-vremya-nezavisimosti-skvajina-dlya-dobyichi-gaza.html

А теперь, больше часа видео с Андреем Гурой.
Тут подробное видео
https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI
Расшифрую видео тезисно.

В Украине от 2500 до 3500 своих скважин. Точная информация засекречена.
Если взять среднее, в 3000 скважин и по самому минимуму в 100 000 кубов газа в день и на 365 дней, то получим скромную цифру добычи собственного газа в Украине 110 млрд. кубов газа в год, а максимум, что выходит из нашей ГТС на Запад, это 170 млрд. кубов. Значит почти весь газ, продаваемый в ЕС - украинской добычи, а Кремль и Киев друг с другом в доле.
Себестоимость добычи - 9 копеек за куб.

Да и геологоразведчик утверждает, что нефти и газа только в Волынской области, в ТРИ раза больше, чем у Кувейта!!! Вы про вышки там слышали?
Геологоразведчик считает, что барыги, за 29 лет независимости, вывели из Украины скромные 7 триллионов долларов США.

В Украине, только на газе, каждый Президент, с 1996-го года, зарабатывает себе в карман минимум 10 млрд долларов в год!!!

А еще у Украины 25% мировых запасов титана. Весь мир обеспечивать можно 400 лет. А почти весь ильменит в Житомирской области. В РФ титана практически нет. Одна из причин захвата Крыма - Артемовский титановый комбинат.

А еще в Сумской области, единственный кварцитовый карьер на территории бывшего СССР, почти на границе с РФ. Без кварцита невозможно изготовить ни одного капсюля для патрона!!! Карьер принадлежит РФ (Дерипаска), но в 2014-м Петю предупредили - тронешь карьер и отберем весь твой бизнес в РФ. Вот потому и нет патронного завода.

В Украине почти нет своего алюминия. Весь дюраль мы закупаем. Дюраль производят РФ, США и немного Франция. И на сегодняшний день все самолеты клепанные. Но клепанные - большое сопротивление воздуху. Сварные корпуса самолетов можно делать лишь из алюминиево-литиевого сплава!!! А в Украине самые большие запасы лития в мире!!! Украина может стать ЕДИНСТВЕННОЙ страной в мире, собирающей самолеты со сварными корпусами.

Кимберлитовые трубки. По его оценке, 16 штук в Украине. Третий в мире, по размеру, алмаз, «Мазепа», был найден под Донецком, во времена Директории, стоил алмаз примерно 500 млн долларов. И если в Мирном, диаметр трубки 1400 метров, в Родезии 440 метров, то в Скоморошках Винницкой области, 6500 метров!!! Но тогда не станет Винницы! Автор видео против добычи алмазов в Украине, и без них у нас столько всего, что дух захватывает, а заодно и злость.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:50 Ответить
Хоч один етнічний українець серед них є?
показать весь комментарий
07.04.2021 16:58 Ответить
Конечно. Коломойский.
А почему вы спрашиваете?

З.Ы. "ТрЕзуб" пишется через "И" если что.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:43 Ответить
Коломойський багатий,шахтарі без запрплати і влада,яка підтанцьовує олігархам.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:08 Ответить
Кому війна,а кому мати рідна...
показать весь комментарий
07.04.2021 17:25 Ответить
И благодетель всеУкраинский засветился хоть и оттащили от корыта....
показать весь комментарий
07.04.2021 19:31 Ответить
