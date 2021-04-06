Семь представителей Украины вошли в рейтинг миллиардеров Forbes
Семь представителей Украины вошли в 35-й ежегодный международный рейтинг миллиардеров американского издания Forbes.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
По данным Forbes самым богатым гражданином Украины остается Ринат Ахметов: в глобальном рейтинге с размером личного состояния в $7,6 млрд он занял 327 место. В прошлогоднем рейтинге Ахметов занимал 875 место.
Второй – Виктор Пинчук: $2,5 млрд, 1249 место (1613 место в рейтинге 2020 года).
Замыкает тройку Константин Жеваго: $2,3 млрд, 1362 место (1990 в прошлогоднем рейтинге).
Далее следуют: Игорь Коломойский – $1,7 млрд, 1750 место (1990 в 2020 году) и Геннадий Боголюбов – $1,7 млрд, 1833 место (1750 в 2020 году).
В рейтинг Forbes вернулся Петр Порошенко, не упоминавшийся в списке миллиардеров с 2015 года. Его состояние оценили в $1,7 млрд (1931 место).
Замыкает список граждан Украины в рейтинге Forbes Вадим Новинский: $1,4 млрд, 2141-е место (2057 в 2020 году).
Возглавляет список самых богатых людей планеты по версии Forbes основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в $177 млрд. Вторую строчку рейтинга занимает основатель Tesla и SpaceX Илон Маск – $151 млрд. Третий – глава группы компаний Louis Vuiton Moet Hennessy Бернар Арно: $150 млрд.
Forbes отмечает, что за прошедший год в мире стало на 660 миллиардеров больше и их число достигло 2755 человек. Впервые в рейтинг попали 493 человека. Совокупное состояние всех миллиардеров за год увеличилось на $5,1 трлн до $13,1 трлн.
Полный список миллиардеров опубликован на сайте Forbes.
Бо оті, ЯКИХ ТИ ПРИВІВ ДО ВЛАДИ ЦЬОГО НЕ ЗРОБИЛИ.
І ТЮ, ТАКОЖ - НЕ ЗРОБИЛА.
ванЮЛЯ, краще подякуй ПП, що він віддав борги ТЮ
А если серьёзно, то живущих на уровне среднего класса, - очень небольшое количество.
https://ukranews.com/news/767691-papik-na-sts-prodal-ne-kvartal-95-a-zelenskij-ne-zarbotaet-za-pokaz-ofis-prezidenta
Какая потеря. Зебилы фас, это уже торговля на крови или еще нет? 73% иваны сулимы и татьяны лайф АУУУУ.
-Та паразити це на твоему горбу
У украинцев редко были случаи, чтобы зависимый был искренне расположен к своему господину, чтобы был связан с ним бескорыстною, будто сыновнею любовью.
У россиян крепостной человек, слуга, раб, нередко предан своему барину вполне, душою и сердцем, даже и тогда, когда барин не ценит этого. Он хранит барское добро, как свое, радуется, когда его честолюбивый барин получает почесть...
Виктор Михайлович Пинчук1960 - 14 декабря. https://www.pseudology.org/state/State1.htm Киев. Родился. Папа - раввин, мама Софа Иосифовна - дочь Иосифа и Фани Циндлихт, - домохозяйка
Зеленский всплывет в этом списке после второго срока.
желательно к верху пузом...
у 15 році - 750
у 19 році - 1, 400
Питання: на скількі збагатився за 4 роки?
Але! Усе ж таки наскільки відсоткив збагатився чесний бізнесмен з 15 по 19 рік?
Але були такі, хто вірив, що вони теж збідніли разом з основною масою людей.
Ага.
Он на Амазоні люди так працюють, що в туалет не можуть вийти, такі умови праці, перепрошую - пляшечку мусять використовувати ... А Безосу, певно, все мало.
І спортсмени-мільйонери теж продовжують змагатися.
То прості люди сидять під загрозою штрафу, арешту і комендантської години ...
Діти позбавлені нормального навчання і спілкування, занять тим же спортом та іншими видами діяльності.
и бандитами, которые воровали и грабили через завышенные тарифы на то, что им принадлежать не должно.
Фейковыми миллиардерами должен заняться дядя Сэм с тётей Фемидой.
Вот столько долларов каждый год печатает Америка.
Но если поверить, то весь этот рейтинг и состояния (что касается граждан Украины) ничего не стоит.
А теперь ШОК!!!
А прокачивает ли РФ вообще газ через Украину?
Вот информация только про добычу с одной украинской скважины? 1 млн кубов В СУТКИ!!!
https://www.unian.net/economics/industry/1810472-v-ukraine-proburena-samaya-produktivnaya-za-vremya-nezavisimosti-skvajina-dlya-dobyichi-gaza.html
А теперь, больше часа видео с Андреем Гурой.
Тут подробное видео
https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI
Расшифрую видео тезисно.
В Украине от 2500 до 3500 своих скважин. Точная информация засекречена.
Если взять среднее, в 3000 скважин и по самому минимуму в 100 000 кубов газа в день и на 365 дней, то получим скромную цифру добычи собственного газа в Украине 110 млрд. кубов газа в год, а максимум, что выходит из нашей ГТС на Запад, это 170 млрд. кубов. Значит почти весь газ, продаваемый в ЕС - украинской добычи, а Кремль и Киев друг с другом в доле.
Себестоимость добычи - 9 копеек за куб.
Да и геологоразведчик утверждает, что нефти и газа только в Волынской области, в ТРИ раза больше, чем у Кувейта!!! Вы про вышки там слышали?
Геологоразведчик считает, что барыги, за 29 лет независимости, вывели из Украины скромные 7 триллионов долларов США.
В Украине, только на газе, каждый Президент, с 1996-го года, зарабатывает себе в карман минимум 10 млрд долларов в год!!!
А еще у Украины 25% мировых запасов титана. Весь мир обеспечивать можно 400 лет. А почти весь ильменит в Житомирской области. В РФ титана практически нет. Одна из причин захвата Крыма - Артемовский титановый комбинат.
А еще в Сумской области, единственный кварцитовый карьер на территории бывшего СССР, почти на границе с РФ. Без кварцита невозможно изготовить ни одного капсюля для патрона!!! Карьер принадлежит РФ (Дерипаска), но в 2014-м Петю предупредили - тронешь карьер и отберем весь твой бизнес в РФ. Вот потому и нет патронного завода.
В Украине почти нет своего алюминия. Весь дюраль мы закупаем. Дюраль производят РФ, США и немного Франция. И на сегодняшний день все самолеты клепанные. Но клепанные - большое сопротивление воздуху. Сварные корпуса самолетов можно делать лишь из алюминиево-литиевого сплава!!! А в Украине самые большие запасы лития в мире!!! Украина может стать ЕДИНСТВЕННОЙ страной в мире, собирающей самолеты со сварными корпусами.
Кимберлитовые трубки. По его оценке, 16 штук в Украине. Третий в мире, по размеру, алмаз, «Мазепа», был найден под Донецком, во времена Директории, стоил алмаз примерно 500 млн долларов. И если в Мирном, диаметр трубки 1400 метров, в Родезии 440 метров, то в Скоморошках Винницкой области, 6500 метров!!! Но тогда не станет Винницы! Автор видео против добычи алмазов в Украине, и без них у нас столько всего, что дух захватывает, а заодно и злость.
А почему вы спрашиваете?
З.Ы. "ТрЕзуб" пишется через "И" если что.