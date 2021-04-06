Кравчук пропонує перенести засідання ТКГ з Білорусі до Польщі
Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук пропонує перенести переговори Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу після закінчення карантину з Білорусі в Польщу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Я думаю, якщо взяти колишній соціалістичний табір, то я б назвав Польщу. Тут не буде питань, ми з Польщею не завжди були друзями, але були і часи дружби. Було і багато проблем, і на кордоні, і не тільки. Тому ніхто не скаже, що Польща вірний друг України. Це було б нормально", - зазначив Кравчук.
Глава української делегації допустив варіант, що переговори проходитимуть у країні, які раніше не належала до соцтабору.
"Таких країн дуже багато. Це має бути нейтральна країна, демократична, в жодному разі не Білорусь, тому що вона устами Лукашенка говорить, я б сказав, непристойні речі про Україну. Вона під каблуком Росії, це недемократична країна, яка душить мітингувальників. У такій країні мати майданчик для переговорів - про це навіть незручно говорити.
Думаю, Росія буде проти, їй потрібно, щоб на переговорах були представники ОРДЛО, а їх вивозити за межі нашої території буде непросто. Але іншого шляху немає, ми ніколи не погодимося на Мінськ. Якщо Мінськ - я наступного дня заяву напишу про звільнення з посади", - підкреслив він.
Я отлично помню начало этой зимы, когда кравчук распинался о необходимости скорейшего проведения выборов на оккупированной территории, какие заявления делал, как защищал своего дружка фокина!
А теперь, прямо совсем другой человек!
Так вот, "ТКГ" в Беларуси- это как Украина пытается договориться на жилой площади мужа(уже чужой для неё и нелюбимой). С которым она порвала, и пытается уйти навечно , а он, её удерживает(не пренебрегая угрозами и кулаками).
Конечно, на нейтральной территории её аргументы будут более весомы. И возможная, физическая агрессия против неё, будет уже не столь серьёзно восприниматься и влиять на "бракоразводный процесс".
(Pink Floyd) Another Brick In The Wall - Gabriella Quevedo https://youtu.be/qw9k2F9OPVE
Країни бувшої совдепії ... Чому ? Хоча варіант - Баку
Ней розкажуть , що окупація - діло тимчасове
Я привязував до Будапештського меморандуму - тому варіанти - Будапешт , Лондон , Вашингтон
Т.е. - заведомо неприемлемо для РФ с подельниками. Иогда уж лучше в Киеве, на территории Лукьяновского СИЗО - для членов украинской максимальная безопасность и удобства... Или просто бесполезная трескотня для СМИ, чтобы публика фамилию не забывала...
Или Кравчука не устраивают минские магазины?