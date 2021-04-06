Кравчук пропонує перенести засідання ТКГ з Білорусі до Польщі

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук пропонує перенести переговори Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу після закінчення карантину з Білорусі в Польщу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Я думаю, якщо взяти колишній соціалістичний табір, то я б назвав Польщу. Тут не буде питань, ми з Польщею не завжди були друзями, але були і часи дружби. Було і багато проблем, і на кордоні, і не тільки. Тому ніхто не скаже, що Польща вірний друг України. Це було б нормально", - зазначив Кравчук.

Глава української делегації допустив варіант, що переговори проходитимуть у країні, які раніше не належала до соцтабору.

"Таких країн дуже багато. Це має бути нейтральна країна, демократична, в жодному разі не Білорусь, тому що вона устами Лукашенка говорить, я б сказав, непристойні речі про Україну. Вона під каблуком Росії, це недемократична країна, яка душить мітингувальників. У такій країні мати майданчик для переговорів - про це навіть незручно говорити.

Думаю, Росія буде проти, їй потрібно, щоб на переговорах були представники ОРДЛО, а їх вивозити за межі нашої території буде непросто. Але іншого шляху немає, ми ніколи не погодимося на Мінськ. Якщо Мінськ - я наступного дня заяву напишу про звільнення з посади", - підкреслив він.