УКР
Новини
Кравчук пропонує перенести засідання ТКГ з Білорусі до Польщі

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук пропонує перенести переговори Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу після закінчення карантину з Білорусі в Польщу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Я думаю, якщо взяти колишній соціалістичний табір, то я б назвав Польщу. Тут не буде питань, ми з Польщею не завжди були друзями, але були і часи дружби. Було і багато проблем, і на кордоні, і не тільки. Тому ніхто не скаже, що Польща вірний друг України. Це було б нормально", - зазначив Кравчук.

Глава української делегації допустив варіант, що переговори проходитимуть у країні, які раніше не належала до соцтабору.

Читайте також: Україна відмовилася брати участь у засіданнях ТКГ в Мінську, тому що Білорусь перебуває у сфері впливу РФ, - Кравчук

"Таких країн дуже багато. Це має бути нейтральна країна, демократична, в жодному разі не Білорусь, тому що вона устами Лукашенка говорить, я б сказав, непристойні речі про Україну. Вона під каблуком Росії, це недемократична країна, яка душить мітингувальників. У такій країні мати майданчик для переговорів - про це навіть незручно говорити.

Думаю, Росія буде проти, їй потрібно, щоб на переговорах були представники ОРДЛО, а їх вивозити за межі нашої території буде непросто. Але іншого шляху немає, ми ніколи не погодимося на Мінськ. Якщо Мінськ - я наступного дня заяву напишу про звільнення з посади", - підкреслив він.

Кравчук Леонід (546) Польща (8759) Мінськ (829) Тристороння контактна група (827)
Топ коментарі
+5
Литва бы была более нейтральна. Как бы. На Польшу те дебилы не согласятся точно...
+5
Лісові брати ,самий кращий варіант -Вільнюс !!!)))
+4
Нахера Польше нужна сепарня Довбаса? Кравчук немного бредит.
а чому не США?обов'язково в Європі?
а поляки знают об этом?
так для того і просить, що поляки їх пов'яжуть. Кожного.
В Вышеград ( Вишеградская четверка):
Дания, Норвегия, Британия-как подписант Будапештских гарантий Украине.. Словения, Люксембург, Франция или даже Монако, Словакия, Швеция, Швейцария....
ти їм спецтур під чс пандемії вирішив запропонувати
Норвегия. Но перед каждой встречей по всем норвежским каналам крутить сериал Оккупация.
Прямо не человек а флюгер.
Я отлично помню начало этой зимы, когда кравчук распинался о необходимости скорейшего проведения выборов на оккупированной территории, какие заявления делал, как защищал своего дружка фокина!
А теперь, прямо совсем другой человек!
Фітіль Байдена в сраці стирчить. Але Кравчук не з тих, кому в сраку вставляють... А от прислужити - це запросто.
Поганяло 1991 р. -Лис Микита перефарбований !!!)))
Советская партшкола.
Кравчук ДЛБ. Це повинна бути нейтральна територія.
Ні, тут треба Кравчука підтримати!
на кораблі по серед чорного моря в нейтральних водах!
давно потрібно перенести, мінськ себе вичерпав, ще й знаходиться під великим кацапським впливом...
Вот в этом и вся суть коцапов.
ти що, ще не вкурив, що https://censor.net/user/460298 - не просто зебіл, а сепар, скоріш за все колаборант з ОРДЛО, і, можливо, навіть ворог з-за поребрика? Це він касапські наративи про війну свистить!
Все я вкурив😂
нє... я не скажу ознаки, що ти зразу "не вкурив"... благо його знесли...
Я на форуме с 2010 года и мне отличить троллинг,как 2 пальца.Коцап осторожненько написал,получил пинка и самоудалился.😂
Всё правильно! "Минск", это сателлит России, а Польша- нет! Это как в семейной паре- если муж приходит жить на жил. площадь жены, это одни отношения. А если жена приходит жить на жил. площадь мужа, то кардинально- другие.
Так вот, "ТКГ" в Беларуси- это как Украина пытается договориться на жилой площади мужа(уже чужой для неё и нелюбимой). С которым она порвала, и пытается уйти навечно , а он, её удерживает(не пренебрегая угрозами и кулаками).
Конечно, на нейтральной территории её аргументы будут более весомы. И возможная, физическая агрессия против неё, будет уже не столь серьёзно восприниматься и влиять на "бракоразводный процесс".
Чувак а ты про Синюю бороду,щось чув,або только про паучих?
Треба перенести засідання ТКГ з безправної кацапської колонії колишньої держави Білорусі до Польщі обов'язково і негайно. Навіть наш експорт товарів в дружню Польщу перевищив експорт товарів у ворожу Росію. Також братська нам Польща одна з найбільш лояльних до українців з країн Євросоюзу. Видно величезну активність польського уряду на міжнародній арені з лобіювання інтересів дружньої для неї України, з пробивання тих чи інших ініціатив в Євросоюзі і в світі. Виключно помітно це і в питаннях вже близького вступу України в братню сім'ю НАТО і ЄС, і потужна військова підтримка Польщі у важкій національно - визвольну війну українського народу проти свого лютого кривавого ворога окупанта, проти личакової фашистської ********* паРаші яка злочинно хоче назавжди анексувати суверенні Українські території Криму і Донбасу. Тут і поставки Польщею ********* військової зброї на сотні мільйонів доларів яким ми успішно знищуємо проклятих російських загарбників, сотні польських інструкторів навчають українських воїнів. І потужна ******* Польсько - Українська бригада яка в будь-який момент може стати на захист територіальної цілісності від російських фашистів окупантів як України так і Польщі ... та багато чого іншого хорошого в братерських відносинах наших спів-дружніх слов'янських братніх народів.
Та Пирамиды в Египте, тоже носили не надорвались .А тут какой то формат
(Pink Floyd) Another Brick In The Wall - Gabriella Quevedo https://youtu.be/qw9k2F9OPVE
поки ще можна, треба використовувати мудрість пана Кравчука. взагалі дивуюся як йому серед тієї зеленошмаркатої плісняви ще вдається рулити процесом у протистояні кремлядям.
Переносить да в Польшу ! Заслуживают и неоднократные высказанная президентом Польши в выступлении на заседании Ген-ассамблеи ООН об идея реформирования Совета Безопасности из-за того, что она оказалась неэффективной в решении конфликта ( оккупационная война ) на Донбассе и Крыму в связи с наличием у страны-агрессора права вето на его решения. Следующим шагом будет совместная постановка вопроса об исключении и изгнания фашистской РФ из Совбеза.. и из ООН, как в свое время кровавый ссср был изгнан из Лиги Наций. В 1939 году ООН -Лига Наций приняла решение об исключении кровавого милитаристского ссср из своих рядов. Соответствующее решение было принято Советом Лиги Наций на основе резолюции, принятой ассамблеей организации. А чем от кровавого ссср отличается проклятая фашистская паРаша, а не чем, она такая же кровавая тюрьма для 150 угнетенных ней рабов народов. И которая ведёт свои оккупационные войны преступно захватывая и аннексируя суверенные территории других независимых стран.
Переносити - згідний !
Країни бувшої совдепії ... Чому ? Хоча варіант - Баку
Ней розкажуть , що окупація - діло тимчасове
Я привязував до Будапештського меморандуму - тому варіанти - Будапешт , Лондон , Вашингтон
Если следовать букве закона, то в ЕС запрещен въезд проживающим в Крыму и оккупированных территориях Донбасса без Шенгенской визы или биометрического паспорта Украины.
Т.е. - заведомо неприемлемо для РФ с подельниками. Иогда уж лучше в Киеве, на территории Лукьяновского СИЗО - для членов украинской максимальная безопасность и удобства... Или просто бесполезная трескотня для СМИ, чтобы публика фамилию не забывала...
Или Кравчука не устраивают минские магазины?
