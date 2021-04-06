Кравчук предлагает перенести заседания ТКГ из Беларуси в Польшу
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предлагает перенести переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу после окончания карантина из Беларуси в Польщу.
Цензор.НЕТ
"Я думаю, если взять бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу. Тут не будет вопросов, мы с Польшей не всегда были друзьями, но были и времена дружбы. Было и много проблем, и на границе, и не только. Поэтому никто не скажет, что Польша верный друг Украины. Это было бы нормально", - отметил Кравчук.
Глава украинской делегации допустил вариант, что переговоры будут проходить в стране, ранее не принадлежавшей к соцлагерю.
"Таких стран очень много. Это должна быть нейтральная страна, демократическая, ни в коем случае не Беларусь, потому что она устами Лукашенко говорит, я бы сказал, непристойные вещи в отношении Украины. Она под каблуком России, она недемократическая страна, которая душит митингующих. В такой стране иметь площадку для переговоров – об этом даже неудобно говорить.
Думаю, Россия будет против, ей нужно, чтобы на переговорах были представители ОРДЛО, а их вывозить за границы нашей территории будет непросто. Но другого пути нет, мы никогда не согласимся на Минск. Если Минск – я на следующий день заявление напишу об освобождении от должности", - подчеркнул он.
Я отлично помню начало этой зимы, когда кравчук распинался о необходимости скорейшего проведения выборов на оккупированной территории, какие заявления делал, как защищал своего дружка фокина!
А теперь, прямо совсем другой человек!
Так вот, "ТКГ" в Беларуси- это как Украина пытается договориться на жилой площади мужа(уже чужой для неё и нелюбимой). С которым она порвала, и пытается уйти навечно , а он, её удерживает(не пренебрегая угрозами и кулаками).
Конечно, на нейтральной территории её аргументы будут более весомы. И возможная, физическая агрессия против неё, будет уже не столь серьёзно восприниматься и влиять на "бракоразводный процесс".
(Pink Floyd) Another Brick In The Wall - Gabriella Quevedo https://youtu.be/qw9k2F9OPVE
Країни бувшої совдепії ... Чому ? Хоча варіант - Баку
Ней розкажуть , що окупація - діло тимчасове
Я привязував до Будапештського меморандуму - тому варіанти - Будапешт , Лондон , Вашингтон
Т.е. - заведомо неприемлемо для РФ с подельниками. Иогда уж лучше в Киеве, на территории Лукьяновского СИЗО - для членов украинской максимальная безопасность и удобства... Или просто бесполезная трескотня для СМИ, чтобы публика фамилию не забывала...
Или Кравчука не устраивают минские магазины?