РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10300 посетителей онлайн
Новости
2 815 35

Кравчук предлагает перенести заседания ТКГ из Беларуси в Польшу

Кравчук предлагает перенести заседания ТКГ из Беларуси в Польшу

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предлагает перенести переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу после окончания карантина из Беларуси в Польщу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Я думаю, если взять бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу. Тут не будет вопросов, мы с Польшей не всегда были друзьями, но были и времена дружбы. Было и много проблем, и на границе, и не только. Поэтому никто не скажет, что Польша верный друг Украины. Это было бы нормально", - отметил Кравчук.

Глава украинской делегации допустил вариант, что переговоры будут проходить в стране, ранее не принадлежавшей к соцлагерю.

"Таких стран очень много. Это должна быть нейтральная страна, демократическая, ни в коем случае не Беларусь, потому что она устами Лукашенко говорит, я бы сказал, непристойные вещи в отношении Украины. Она под каблуком России, она недемократическая страна, которая душит митингующих. В такой стране иметь площадку для переговоров – об этом даже неудобно говорить.

Читайте также: Украина не будет участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске, - Резников

Думаю, Россия будет против, ей нужно, чтобы на переговорах были представители ОРДЛО, а их вывозить за границы нашей территории будет непросто. Но другого пути нет, мы никогда не согласимся на Минск. Если Минск – я на следующий день заявление напишу об освобождении от должности", - подчеркнул он.

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) Польша (8619) Минск (1563) Трехсторонняя контактная группа (842)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Литва бы была более нейтральна. Как бы. На Польшу те дебилы не согласятся точно...
показать весь комментарий
06.04.2021 22:14 Ответить
+5
Лісові брати ,самий кращий варіант -Вільнюс !!!)))
показать весь комментарий
06.04.2021 22:17 Ответить
+4
Нахера Польше нужна сепарня Довбаса? Кравчук немного бредит.
показать весь комментарий
06.04.2021 22:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а чому не США?обов'язково в Європі?
показать весь комментарий
06.04.2021 22:13 Ответить
а поляки знают об этом?
показать весь комментарий
06.04.2021 22:14 Ответить
Литва бы была более нейтральна. Как бы. На Польшу те дебилы не согласятся точно...
показать весь комментарий
06.04.2021 22:14 Ответить
Лісові брати ,самий кращий варіант -Вільнюс !!!)))
показать весь комментарий
06.04.2021 22:17 Ответить
Нахера Польше нужна сепарня Довбаса? Кравчук немного бредит.
показать весь комментарий
06.04.2021 22:16 Ответить
так для того і просить, що поляки їх пов'яжуть. Кожного.
показать весь комментарий
06.04.2021 22:28 Ответить
В Вышеград ( Вишеградская четверка):
показать весь комментарий
06.04.2021 22:17 Ответить
Дания, Норвегия, Британия-как подписант Будапештских гарантий Украине.. Словения, Люксембург, Франция или даже Монако, Словакия, Швеция, Швейцария....
показать весь комментарий
06.04.2021 22:18 Ответить
ти їм спецтур під чс пандемії вирішив запропонувати
показать весь комментарий
06.04.2021 22:55 Ответить
Норвегия. Но перед каждой встречей по всем норвежским каналам крутить сериал Оккупация.
показать весь комментарий
06.04.2021 23:04 Ответить
Прямо не человек а флюгер.
Я отлично помню начало этой зимы, когда кравчук распинался о необходимости скорейшего проведения выборов на оккупированной территории, какие заявления делал, как защищал своего дружка фокина!
А теперь, прямо совсем другой человек!
показать весь комментарий
06.04.2021 22:20 Ответить
Фітіль Байдена в сраці стирчить. Але Кравчук не з тих, кому в сраку вставляють... А от прислужити - це запросто.
показать весь комментарий
06.04.2021 22:29 Ответить
Поганяло 1991 р. -Лис Микита перефарбований !!!)))
показать весь комментарий
06.04.2021 22:57 Ответить
Советская партшкола.
показать весь комментарий
06.04.2021 23:05 Ответить
Кравчук ДЛБ. Це повинна бути нейтральна територія.
показать весь комментарий
06.04.2021 22:25 Ответить
Ні, тут треба Кравчука підтримати!
показать весь комментарий
06.04.2021 22:31 Ответить
на кораблі по серед чорного моря в нейтральних водах!
показать весь комментарий
06.04.2021 22:57 Ответить
давно потрібно перенести, мінськ себе вичерпав, ще й знаходиться під великим кацапським впливом...
показать весь комментарий
06.04.2021 22:32 Ответить
Вот в этом и вся суть коцапов.
показать весь комментарий
06.04.2021 22:45 Ответить
ти що, ще не вкурив, що https://censor.net/user/460298 - не просто зебіл, а сепар, скоріш за все колаборант з ОРДЛО, і, можливо, навіть ворог з-за поребрика? Це він касапські наративи про війну свистить!
показать весь комментарий
06.04.2021 22:50 Ответить
Все я вкурив😂
показать весь комментарий
06.04.2021 22:54 Ответить
нє... я не скажу ознаки, що ти зразу "не вкурив"... благо його знесли...
показать весь комментарий
06.04.2021 23:44 Ответить
Я на форуме с 2010 года и мне отличить троллинг,как 2 пальца.Коцап осторожненько написал,получил пинка и самоудалился.😂
показать весь комментарий
07.04.2021 06:48 Ответить
Всё правильно! "Минск", это сателлит России, а Польша- нет! Это как в семейной паре- если муж приходит жить на жил. площадь жены, это одни отношения. А если жена приходит жить на жил. площадь мужа, то кардинально- другие.
Так вот, "ТКГ" в Беларуси- это как Украина пытается договориться на жилой площади мужа(уже чужой для неё и нелюбимой). С которым она порвала, и пытается уйти навечно , а он, её удерживает(не пренебрегая угрозами и кулаками).
Конечно, на нейтральной территории её аргументы будут более весомы. И возможная, физическая агрессия против неё, будет уже не столь серьёзно восприниматься и влиять на "бракоразводный процесс".
показать весь комментарий
06.04.2021 22:56 Ответить
Чувак а ты про Синюю бороду,щось чув,або только про паучих?
показать весь комментарий
06.04.2021 23:10 Ответить
Треба перенести засідання ТКГ з безправної кацапської колонії колишньої держави Білорусі до Польщі обов'язково і негайно. Навіть наш експорт товарів в дружню Польщу перевищив експорт товарів у ворожу Росію. Також братська нам Польща одна з найбільш лояльних до українців з країн Євросоюзу. Видно величезну активність польського уряду на міжнародній арені з лобіювання інтересів дружньої для неї України, з пробивання тих чи інших ініціатив в Євросоюзі і в світі. Виключно помітно це і в питаннях вже близького вступу України в братню сім'ю НАТО і ЄС, і потужна військова підтримка Польщі у важкій національно - визвольну війну українського народу проти свого лютого кривавого ворога окупанта, проти личакової фашистської ********* паРаші яка злочинно хоче назавжди анексувати суверенні Українські території Криму і Донбасу. Тут і поставки Польщею ********* військової зброї на сотні мільйонів доларів яким ми успішно знищуємо проклятих російських загарбників, сотні польських інструкторів навчають українських воїнів. І потужна ******* Польсько - Українська бригада яка в будь-який момент може стати на захист територіальної цілісності від російських фашистів окупантів як України так і Польщі ... та багато чого іншого хорошого в братерських відносинах наших спів-дружніх слов'янських братніх народів.
показать весь комментарий
07.04.2021 06:01 Ответить
Та Пирамиды в Египте, тоже носили не надорвались .А тут какой то формат
(Pink Floyd) Another Brick In The Wall - Gabriella Quevedo https://youtu.be/qw9k2F9OPVE
показать весь комментарий
06.04.2021 23:08 Ответить
поки ще можна, треба використовувати мудрість пана Кравчука. взагалі дивуюся як йому серед тієї зеленошмаркатої плісняви ще вдається рулити процесом у протистояні кремлядям.
показать весь комментарий
06.04.2021 23:30 Ответить
Переносить да в Польшу ! Заслуживают и неоднократные высказанная президентом Польши в выступлении на заседании Ген-ассамблеи ООН об идея реформирования Совета Безопасности из-за того, что она оказалась неэффективной в решении конфликта ( оккупационная война ) на Донбассе и Крыму в связи с наличием у страны-агрессора права вето на его решения. Следующим шагом будет совместная постановка вопроса об исключении и изгнания фашистской РФ из Совбеза.. и из ООН, как в свое время кровавый ссср был изгнан из Лиги Наций. В 1939 году ООН -Лига Наций приняла решение об исключении кровавого милитаристского ссср из своих рядов. Соответствующее решение было принято Советом Лиги Наций на основе резолюции, принятой ассамблеей организации. А чем от кровавого ссср отличается проклятая фашистская паРаша, а не чем, она такая же кровавая тюрьма для 150 угнетенных ней рабов народов. И которая ведёт свои оккупационные войны преступно захватывая и аннексируя суверенные территории других независимых стран.
показать весь комментарий
07.04.2021 06:13 Ответить
Переносити - згідний !
Країни бувшої совдепії ... Чому ? Хоча варіант - Баку
Ней розкажуть , що окупація - діло тимчасове
Я привязував до Будапештського меморандуму - тому варіанти - Будапешт , Лондон , Вашингтон
показать весь комментарий
07.04.2021 06:14 Ответить
Если следовать букве закона, то в ЕС запрещен въезд проживающим в Крыму и оккупированных территориях Донбасса без Шенгенской визы или биометрического паспорта Украины.
Т.е. - заведомо неприемлемо для РФ с подельниками. Иогда уж лучше в Киеве, на территории Лукьяновского СИЗО - для членов украинской максимальная безопасность и удобства... Или просто бесполезная трескотня для СМИ, чтобы публика фамилию не забывала...
Или Кравчука не устраивают минские магазины?
показать весь комментарий
07.04.2021 07:23 Ответить
 
 