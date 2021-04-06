Україна запросила президента Словаччини Чапутову на саміт "Кримської платформи", - ОП

Заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква провів розмову з дипломатичним радником президента Словацької Республіки Яною Кобзовою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, Жовква висловив сподівання на участь глави Словаччини Зузани Чапутової в інавгураційному саміті "Кримської платформи", а також обмінявся думками зі словацькою колегою про хід підготовки саміту.

Крім того, як повідомляється, Ігор Жовква повідомив Кобзову про ескалацію безпекової ситуації на сході України, відзначивши суттєве збільшення кількості порушень режиму припинення вогню і нарощування російського військового контингенту уздовж російсько-українського кордону.

"Співрозмовники погодилися з важливістю політичного тиску на РФ з метою дотримання Москвою своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей", - сказано в повідомленні.

