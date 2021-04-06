УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5180 відвідувачів онлайн
Новини
875 6

Україна запросила президента Словаччини Чапутову на саміт "Кримської платформи", - ОП

Україна запросила президента Словаччини Чапутову на саміт

Заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква провів розмову з дипломатичним радником президента Словацької Республіки Яною Кобзовою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, Жовква висловив сподівання на участь глави Словаччини Зузани Чапутової в інавгураційному саміті "Кримської платформи", а також обмінявся думками зі словацькою колегою про хід підготовки саміту.

Крім того, як повідомляється, Ігор Жовква повідомив Кобзову про ескалацію безпекової ситуації на сході України, відзначивши суттєве збільшення кількості порушень режиму припинення вогню і нарощування російського військового контингенту уздовж російсько-українського кордону.

"Співрозмовники погодилися з важливістю політичного тиску на РФ з метою дотримання Москвою своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Понад десять країн підтримали "Кримську платформу", - Мендель

Автор: 

Словаччина (1173) Жовква Ігор (170) Чапутова Зузана (47) Кримська платформа (320)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лучше бы пригласили Лауру Кёвеши на должность генпрокурора. Открыть тюрьму на 2-3 тыс. И начать рубить головы, начиная с КС, ОАСК, ВАСК и заканчивая областями и крупными городами. Плюс наблюдателей в Высшие и Областные суды. Надо начинать с голов, щупальцы сами завянут.
показати весь коментар
06.04.2021 23:06 Відповісти
Ти забув мабуть,ВРУ,ОП,КМУ,ГПУ та т. п. !!!)))
показати весь коментар
06.04.2021 23:14 Відповісти
І не 2-3 тис. ,а на декілька порядків більше !!!)))
показати весь коментар
06.04.2021 23:23 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
показати весь коментар
06.04.2021 23:11 Відповісти
Для полноты комплекта, надо пригласить президента РФ
показати весь коментар
06.04.2021 23:22 Відповісти
И 🇩🇪 🇫🇷
показати весь коментар
07.04.2021 04:33 Відповісти
 
 