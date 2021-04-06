РУС
Украина пригласила президента Словакии Чапутову на саммит "Крымской платформы", - ОП

Украина пригласила президента Словакии Чапутову на саммит

Замглавы Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел беседу с дипломатическим советником президента Словацкой Республики Яной Кобзовой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, Жовква выразил надежду на участие главы Словакии Зузаны Чапутовой в инаугурационном саммите "Крымской платформы", а также обменялся мнениями со словацкой коллегой о ходе подготовки саммита.

Кроме того, как сообщается, Игорь Жовква сообщил Кобзовой об эскалации ситуации безопасности на востоке Украины, отметив существенное увеличение количества нарушений режима прекращения огня и наращивание российского военного контингента вдоль российско-украинской границы.

"Собеседники согласились с важностью политического давления на РФ с целью соблюдения Москвой своих обязательств в рамках Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более десяти стран поддержали "Крымскую платформу", - Мендель

Лучше бы пригласили Лауру Кёвеши на должность генпрокурора. Открыть тюрьму на 2-3 тыс. И начать рубить головы, начиная с КС, ОАСК, ВАСК и заканчивая областями и крупными городами. Плюс наблюдателей в Высшие и Областные суды. Надо начинать с голов, щупальцы сами завянут.
показать весь комментарий
06.04.2021 23:06 Ответить
Ти забув мабуть,ВРУ,ОП,КМУ,ГПУ та т. п. !!!)))
показать весь комментарий
06.04.2021 23:14 Ответить
І не 2-3 тис. ,а на декілька порядків більше !!!)))
показать весь комментарий
06.04.2021 23:23 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
показать весь комментарий
06.04.2021 23:11 Ответить
Для полноты комплекта, надо пригласить президента РФ
показать весь комментарий
06.04.2021 23:22 Ответить
И 🇩🇪 🇫🇷
показать весь комментарий
07.04.2021 04:33 Ответить
 
 