Украина пригласила президента Словакии Чапутову на саммит "Крымской платформы", - ОП

Замглавы Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел беседу с дипломатическим советником президента Словацкой Республики Яной Кобзовой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, Жовква выразил надежду на участие главы Словакии Зузаны Чапутовой в инаугурационном саммите "Крымской платформы", а также обменялся мнениями со словацкой коллегой о ходе подготовки саммита.

Кроме того, как сообщается, Игорь Жовква сообщил Кобзовой об эскалации ситуации безопасности на востоке Украины, отметив существенное увеличение количества нарушений режима прекращения огня и наращивание российского военного контингента вдоль российско-украинской границы.

"Собеседники согласились с важностью политического давления на РФ с целью соблюдения Москвой своих обязательств в рамках Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

