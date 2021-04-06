Украина пригласила президента Словакии Чапутову на саммит "Крымской платформы", - ОП
Замглавы Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел беседу с дипломатическим советником президента Словацкой Республики Яной Кобзовой.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, Жовква выразил надежду на участие главы Словакии Зузаны Чапутовой в инаугурационном саммите "Крымской платформы", а также обменялся мнениями со словацкой коллегой о ходе подготовки саммита.
Кроме того, как сообщается, Игорь Жовква сообщил Кобзовой об эскалации ситуации безопасности на востоке Украины, отметив существенное увеличение количества нарушений режима прекращения огня и наращивание российского военного контингента вдоль российско-украинской границы.
"Собеседники согласились с важностью политического давления на РФ с целью соблюдения Москвой своих обязательств в рамках Минских договоренностей", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль